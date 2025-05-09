Prenez le contrôle de votre infrastructure physique grâce à des informations en temps réel et à des stratégies d’actifs basées sur l’IA
Pour répondre à la demande croissante en énergie et à la pression sur les coûts, les centres de données doivent aller au-delà des indicateurs traditionnels de disponibilité et s’orienter vers un modèle d’excellence opérationnelle continue, basé sur une gestion intelligente et intégrée des actifs. IBM Maximo permet aux entreprises de numériser l’ensemble du cycle de vie des actifs des centres de données, en fournissant des informations alimentées par l’IA, une maintenance proactive et une visibilité en temps réel sur les infrastructures critiques, afin de réduire à la fois la consommation d’énergie et les coûts opérationnels.
De l’optimisation de l’efficacité énergétique à la mise en œuvre de la maintenance conditionnelle tant attendue, Maximo contribue à prolonger la durée de vie des actifs critiques des installations. Cette solution traduit la complexité opérationnelle en contrôle, vous permettant ainsi d’évoluer en toute confiance, de réduire les coûts et d’automatiser les performances durables.
Prolongez la durée de vie d’un actif grâce à des informations pilotées par l’IA afin d’optimiser la maintenance et de réduire l’usure, permettant ainsi aux infrastructures critiques de fonctionner plus longtemps et plus efficacement.
Suivez et optimisez la consommation d’énergie et l’utilisation des actifs grâce à une surveillance intelligente, des tableaux de bord prêts à l’emploi et des analyses afin de réduire l’empreinte carbone et d’automatiser les rapports ESG.
Exploitez des informations en temps réel et la maintenance conditionnelle pour évaluer la santé physique des actifs, ce qui vous permet de prendre des décisions plus éclairées et de réduire les temps d’arrêt imprévus sur l’ensemble de vos infrastructures critiques.
Grâce à des opérations basées sur l’IA et à un accès mobile, automatisez les tâches et rationalisez les workflows, aidant ainsi vos équipes à travailler plus intelligemment et plus rapidement.
Rationalisez et améliorez en continu les opérations de vos centres de données
Que vous recherchiez des solutions à des enjeux, combliez des lacunes en matière de conformité ou optimisiez votre prochaine mise à niveau, Maximo permet aux équipes techniques des centres de données d’agir plus rapidement, de réduire les temps d’arrêt et de favoriser l’excellence opérationnelle, le tout dans le cadre d’une expérience unifiée.
Des conversations en langage naturel avec vos données aux informations intelligentes, la gestion des actifs d’entreprise Maximo, développée avec IBM watsonx, intègre l’IA à vos workflows de maintenance et d’exploitation afin de rationaliser la gestion des ordres de travail.
Optimisez le temps de fonctionnement et l’efficacité de vos actifs
Maximo contribue à garantir la disponibilité et l’efficacité des actifs physiques des centres de données (serveurs, chauffage, refroidissement et alimentation) grâce à une surveillance en temps réel et à des tableaux de bord sur la santé des actifs pilotés par l’IA. Maximo prolonge la durée de vie des actifs, réduit les coûts et soutient les objectifs de durabilité grâce à des analyses avancées, à l’automatisation et à une visibilité à l’échelle de l’entreprise, permettant aux organisations de passer à une maintenance conditionnelle pour une utilisation optimisée des ressources et une réduction des temps d’arrêt.
Planifiez vos investissements stratégiques en matière d’actifs
Planifiez et hiérarchisez de manière stratégique vos investissements dans les centres de données grâce à des informations pilotées par l’IA, à la modélisation de scénarios et à l’analyse des coûts du cycle de vie. Maximo permet une allocation plus intelligente du capital, en accord avec les objectifs commerciaux, les exigences de conformité et les objectifs de durabilité. Intégré à l’ERP, à l’IdO et à IBM Apptio, il prend en charge les décisions fondées sur les données qui prolongent la durée de vie des actifs et réduisent le coût total de possession.
Gérez vos installations avec intelligence et précision
Bénéficiez d’une visibilité en temps réel sur les opérations des installations grâce à des informations alimentées par l’IA et l’IdO. Optimisez l’espace et les baux, la consommation d’énergie et l’utilisation des actifs tout en garantissant la disponibilité et la conformité. Maximo prend en charge la planification intelligente de l’espace, la gestion rationalisée des baux et les workflows automatisés, aidant ainsi les centres de données à fonctionner efficacement, à évoluer rapidement et à atteindre leurs objectifs de durabilité grâce à une solution unifiée basée sur le cycle de vie.
Évaluez vos performances énergétiques et environnementales
Examinez et comparez la consommation et les coûts énergétiques à l’échelle de votre portefeuille, identifiez les anomalies et les opportunités d’économies. Calculez les émissions de gaz à effet de serre, respectez les exigences en matière de divulgation des informations climatiques et fournissez des renseignements utiles pour orienter vos efforts de réduction des émissions.
Découvrez comment les capacités d’IBM peuvent fournir des outils holistiques de gestion des actifs et d’automatisation des centres de données dans tous les secteurs.
Protégez vos opérations financières 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce à une disponibilité continue assurée par une maintenance proactive et une surveillance en temps réel. Maximo favorise la conformité grâce à des enregistrements centralisés et vérifiables des performances et des inspections des actifs. Il optimise le cycle de vie des actifs, réduisant ainsi les coûts et prolongeant leur durée de vie. La surveillance avancée de l’énergie soutient les objectifs ESG, tandis que la gestion intégrée de l’informatique et des installations permet une réponse plus rapide et une agilité, une résilience et une responsabilité accrues dans l’ensemble de l’infrastructure bancaire.
IBM Maximo aide les centres de données gouvernementaux à améliorer leur efficacité, à réduire leurs coûts et à répondre aux contraintes de conformité. Il centralise la gestion des actifs et permet une maintenance proactive afin de minimiser les temps d’arrêt et de rationaliser les opérations. Cette approche conduit à une planification fondée sur les données, à une sécurité renforcée, au respect des réglementations et à une durée de vie prolongée des actifs. En fin de compte, elle garantit la fiabilité des services publics.
Dans le secteur des télécommunications, les centres de données sont des infrastructures essentielles qui doivent fonctionner avec une disponibilité et une efficacité maximales. Avec la croissance fulgurante de l’IA, les opérateurs téléphoniques sont en passe de réaliser un bond majeur en termes de performances et de coûts. IBM Maximo permet aux fournisseurs de télécommunications de gérer de manière proactive l’infrastructure physique de leurs centres de données grâce à des informations pilotées par l’IA, une maintenance proactive et une surveillance en temps réel qui améliorent l’efficacité opérationnelle et énergétique. En centralisant les opérations et en automatisant les workflows, Maximo contribue à réduire les pannes imprévues, à optimiser la consommation d’énergie et à prolonger la durée de vie des actifs, garantissant ainsi une prestation de services fiable et soutenant la croissance rapide de la demande réseau.
Le secteur des services informatiques exige un temps de fonctionnement extrême des centres de données, une intégration fluide des technologies de l’information et des technologies opérationnelles, des cycles de vie rapides des actifs et une sécurité rigoureuse. IBM Maximo offre une maintenance proactive pour les actifs critiques en matière d’alimentation, de refroidissement et d’informatique, réduisant considérablement les temps d’arrêt. Il fournit une plateforme unifiée pour la gestion des actifs physiques et informatiques, optimisant la densité et les déploiements rapides. Maximo garantit également la conformité et des pistes d’audit fiables pour la sécurité des données des clients, favorisant ainsi une prestation de services efficace, performante et conforme.
Commencez par consulter un expert en énergies d’IBM pour découvrir comment votre organisation peut tirer profit de Maximo pour les centres de données.