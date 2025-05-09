Maximo pour les centres de données

Prenez le contrôle de votre infrastructure physique grâce à des informations en temps réel et à des stratégies d’actifs basées sur l’IA

Alimentez les centres de données avec des informations intelligentes sur les actifs

Pour répondre à la demande croissante en énergie et à la pression sur les coûts, les centres de données doivent aller au-delà des indicateurs traditionnels de disponibilité et s’orienter vers un modèle d’excellence opérationnelle continue, basé sur une gestion intelligente et intégrée des actifs. IBM Maximo permet aux entreprises de numériser l’ensemble du cycle de vie des actifs des centres de données, en fournissant des informations alimentées par l’IA, une maintenance proactive et une visibilité en temps réel sur les infrastructures critiques, afin de réduire à la fois la consommation d’énergie et les coûts opérationnels.

De l’optimisation de l’efficacité énergétique à la mise en œuvre de la maintenance conditionnelle tant attendue, Maximo contribue à prolonger la durée de vie des actifs critiques des installations. Cette solution traduit la complexité opérationnelle en contrôle, vous permettant ainsi d’évoluer en toute confiance, de réduire les coûts et d’automatiser les performances durables.

Maximisez le ROI de vos actifs

Prolongez la durée de vie d’un actif grâce à des informations pilotées par l’IA afin d’optimiser la maintenance et de réduire l’usure, permettant ainsi aux infrastructures critiques de fonctionner plus longtemps et plus efficacement.
Réduire les coûts de l’énergie

Suivez et optimisez la consommation d’énergie et l’utilisation des actifs grâce à une surveillance intelligente, des tableaux de bord prêts à l’emploi et des analyses afin de réduire l’empreinte carbone et d’automatiser les rapports ESG. 
Réduisez les temps d’arrêt grâce aux informations

Exploitez des informations en temps réel et la maintenance conditionnelle pour évaluer la santé physique des actifs, ce qui vous permet de prendre des décisions plus éclairées et de réduire les temps d’arrêt imprévus sur l’ensemble de vos infrastructures critiques. 
Efficacité des techniciens

Grâce à des opérations basées sur l’IA et à un accès mobile, automatisez les tâches et rationalisez les workflows, aidant ainsi vos équipes à travailler plus intelligemment et plus rapidement.

Ce que vous pouvez faire

Gestion des actifs Gestion de la performance des actifs Planification des investissements dans les actifs Gestion des installations Informations énergétiques et environnementales

Secteurs d'activités

Découvrez comment les capacités d’IBM peuvent fournir des outils holistiques de gestion des actifs et d’automatisation des centres de données dans tous les secteurs.
Banque, assurance, services financiers

Protégez vos opérations financières 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce à une disponibilité continue assurée par une maintenance proactive et une surveillance en temps réel. Maximo favorise la conformité grâce à des enregistrements centralisés et vérifiables des performances et des inspections des actifs. Il optimise le cycle de vie des actifs, réduisant ainsi les coûts et prolongeant leur durée de vie. La surveillance avancée de l’énergie soutient les objectifs ESG, tandis que la gestion intégrée de l’informatique et des installations permet une réponse plus rapide et une agilité, une résilience et une responsabilité accrues dans l’ensemble de l’infrastructure bancaire.
Secteur public

IBM Maximo aide les centres de données gouvernementaux à améliorer leur efficacité, à réduire leurs coûts et à répondre aux contraintes de conformité. Il centralise la gestion des actifs et permet une maintenance proactive afin de minimiser les temps d’arrêt et de rationaliser les opérations. Cette approche conduit à une planification fondée sur les données, à une sécurité renforcée, au respect des réglementations et à une durée de vie prolongée des actifs. En fin de compte, elle garantit la fiabilité des services publics.
Télécommunications

Dans le secteur des télécommunications, les centres de données sont des infrastructures essentielles qui doivent fonctionner avec une disponibilité et une efficacité maximales. Avec la croissance fulgurante de l’IA, les opérateurs téléphoniques sont en passe de réaliser un bond majeur en termes de performances et de coûts. IBM Maximo permet aux fournisseurs de télécommunications de gérer de manière proactive l’infrastructure physique de leurs centres de données grâce à des informations pilotées par l’IA, une maintenance proactive et une surveillance en temps réel qui améliorent l’efficacité opérationnelle et énergétique. En centralisant les opérations et en automatisant les workflows, Maximo contribue à réduire les pannes imprévues, à optimiser la consommation d’énergie et à prolonger la durée de vie des actifs, garantissant ainsi une prestation de services fiable et soutenant la croissance rapide de la demande réseau.
Services informatiques

Le secteur des services informatiques exige un temps de fonctionnement extrême des centres de données, une intégration fluide des technologies de l’information et des technologies opérationnelles, des cycles de vie rapides des actifs et une sécurité rigoureuse. IBM Maximo offre une maintenance proactive pour les actifs critiques en matière d’alimentation, de refroidissement et d’informatique, réduisant considérablement les temps d’arrêt. Il fournit une plateforme unifiée pour la gestion des actifs physiques et informatiques, optimisant la densité et les déploiements rapides. Maximo garantit également la conformité et des pistes d’audit fiables pour la sécurité des données des clients, favorisant ainsi une prestation de services efficace, performante et conforme.

Offres connexes

IBM Turbonomic
IBM Turbonomic optimise en permanence les ressources applicatives en temps réel à l’aide d’analyses approfondies. Turbonomic automatise l’allocation des ressources pour garantir les performances, réduire les coûts et maximiser l’efficacité de l’infrastructure.
IBM Maximo IT
Solution intégrée de gestion des actifs informatiques (ITAM) et de gestion des services informatiques (ITSM), qui sert de point unique pour l’assistance aux utilisateurs, la gestion des incidents, la visibilité des actifs informatiques et opérationnels (OT) et la supervision des changements informatiques.
IBM Instana
Avec IBM Instana, identifiez et résolvez rapidement les problèmes informatiques grâce à l’observabilité automatisée de l’ensemble de vos applications et systèmes, le tout alimenté par l’IA.
Passez à l’étape suivante

Commencez par consulter un expert en énergies d’IBM pour découvrir comment votre organisation peut tirer profit de Maximo pour les centres de données.

