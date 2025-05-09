Pour répondre à la demande croissante en énergie et à la pression sur les coûts, les centres de données doivent aller au-delà des indicateurs traditionnels de disponibilité et s’orienter vers un modèle d’excellence opérationnelle continue, basé sur une gestion intelligente et intégrée des actifs. IBM Maximo permet aux entreprises de numériser l’ensemble du cycle de vie des actifs des centres de données, en fournissant des informations alimentées par l’IA, une maintenance proactive et une visibilité en temps réel sur les infrastructures critiques, afin de réduire à la fois la consommation d’énergie et les coûts opérationnels.

De l’optimisation de l’efficacité énergétique à la mise en œuvre de la maintenance conditionnelle tant attendue, Maximo contribue à prolonger la durée de vie des actifs critiques des installations. Cette solution traduit la complexité opérationnelle en contrôle, vous permettant ainsi d’évoluer en toute confiance, de réduire les coûts et d’automatiser les performances durables.