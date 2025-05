Maximo Real Estate and Facilities Management

IBM Maximo Real Estate and Facilities est une solution complète et tout-en-un conçue pour améliorer l'efficacité et la rentabilité de vos opérations, en fournissant une source unique et fiable pour toutes vos données immobilières et relatives aux installations.

En tirant parti de technologies de pointe telles que l'IA, l'IdO et l'analyse de données, Maximo Real Estate and Facilities permet à votre équipe de prendre des décisions éclairées, d'optimiser les ressources, de réduire les coûts et d'améliorer le reporting.