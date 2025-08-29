Des solutions flexibles pour moderniser rapidement vos applications Java d’entreprise et prolonger leur durée de vie.
IBM® JSphere Suite for Java est une suite conçue sur mesure pour s’intégrer de façon fluide à votre pile technologique IBM WebSphere existante. Choisissez des options d’exécution flexibles, entièrement gérées ou autogérées, et simplifiez la transformation grâce à l’automatisation et à l’IA générative. Créez, déployez et sécurisez vos applications plus rapidement tout en réduisant les risques, les coûts et la complexité de la migration vers le cloud.
Traitez facilement les problèmes de sécurité et de conformité liés à Java 8, que ce soit dans le cloud, sur site ou en poursuivant le support via des bibliothèques ouvertes. Choisissez le mode de déploiement et l’environnement d’exécution cible qui correspondent le mieux à votre stratégie.
Application Modernization Accelerator (AMA) automatise la découverte, la planification et la priorisation de votre migration, permettant une réduction des coûts et des efforts pouvant atteindre 80 %.1
Augmentez la productivité des développeurs jusqu’à 31 %2 grâce à des environnements d’exécution modernes, comme Liberty, modulaires et performants. Ces environnements offrent des temps de démarrage plus rapides, une meilleure utilisation des ressources et une expérience développeur plus fluide.
Réduisez drastiquement les besoins en ressources d’exécution : jusqu’à 80 % d’espace disque et plus de 50 % de mémoire économisés.3
La capacité à innover est essentielle au succès des entreprises. Découvrez comment JSphere Suite for Java peut vous aider à pérenniser votre patrimoine Java en rationalisant la modernisation et le développement des applications, avec des environnements d’exécution et opérationnels alignés sur la stratégie de votre organisation.
Optimisez votre stratégie de modernisation grâce à l’automatisation et à l’IA générative, et tirez parti de nouveaux environnements et outils d’exécution pour accélérer l’innovation tout en améliorant la productivité, les opérations et l’utilisation des infrastructures.
Découvrez comment le partenariat stratégique d’Alinma Bank avec IBM lui a permis de naviguer dans un paysage numérique en constante évolution et d’offrir des expériences client exceptionnelles.
Découvrez comment GBM est parvenu à réduire le temps de provisionnement de ses machines virtuelles d’une semaine à deux minutes en automatisant ses environnements de cloud hybride dans toute l’Amérique centrale à l’aide de la solution IBM Cloud Pak.
Découvrez comment une grande banque européenne s’est lancée dans la modernisation de ses applications pour préparer l’avenir de ses services en utilisant IBM WebSphere Liberty et Red Hat OpenShift.
BlueCross BlueShield optimise ses ressources informatiques et offre aux développeurs plus de flexibilité et d’efficacité grâce à WebSphere Liberty.
JSphere offre une flexibilité inégalée avec le cloud hybride, la prise en charge multiruntime et la modernisation pilotée par l’IA.