IBM JSphere Suite for Java

Renforcez vos applications avec Liberty pour une exécution équilibrée, une livraison continue et InstantOn. Migrez vos applications existantes pour les exécuter dans des VM ou des conteneurs, sur site ou dans le cloud, sous forme de monolithes, de microservices, ou un mélange des deux. Liberty nécessite moins d’infrastructure et de mémoire, et dans le même temps, il améliore les performances et la productivité des développeurs. Donnez à vos équipes les moyens de créer, de déployer et de gérer efficacement leurs applications dans des environnements hybrides.