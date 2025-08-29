IBM JSphere Suite for Java

Des solutions flexibles pour moderniser rapidement vos applications Java d’entreprise et prolonger leur durée de vie.

Réduisez votre dette technique Java 8 grâce à la puissance de la nouvelle suite IBM JSphere

Des solutions de nouvelle génération qui accélèrent la modernisation des applications Java

IBM® JSphere Suite for Java est une suite conçue sur mesure pour s’intégrer de façon fluide à votre pile technologique IBM WebSphere existante. Choisissez des options d’exécution flexibles, entièrement gérées ou autogérées, et simplifiez la transformation grâce à l’automatisation et à l’IA générative. Créez, déployez et sécurisez vos applications plus rapidement tout en réduisant les risques, les coûts et la complexité de la migration vers le cloud.

Une stratégie de déploiement flexible

Traitez facilement les problèmes de sécurité et de conformité liés à Java 8, que ce soit dans le cloud, sur site ou en poursuivant le support via des bibliothèques ouvertes. Choisissez le mode de déploiement et l’environnement d’exécution cible qui correspondent le mieux à votre stratégie.
Moderniser vos applications

Application Modernization Accelerator (AMA) automatise la découverte, la planification et la priorisation de votre migration, permettant une réduction des coûts et des efforts pouvant atteindre 80 %.1
Renforcer la productivité des développeurs

Augmentez la productivité des développeurs jusqu’à 31 %2 grâce à des environnements d’exécution modernes, comme Liberty, modulaires et performants. Ces environnements offrent des temps de démarrage plus rapides, une meilleure utilisation des ressources et une expérience développeur plus fluide.
Réduisez les coûts. Améliorez la durabilité.

Réduisez drastiquement les besoins en ressources d’exécution : jusqu’à 80 % d’espace disque et plus de 50 % de mémoire économisés.3

Comment IBM a réduit le délai de modernisation de Java de 70 %

Pérennisez votre patrimoine Java avec JSphere Suite

La capacité à innover est essentielle au succès des entreprises. Découvrez comment JSphere Suite for Java peut vous aider à pérenniser votre patrimoine Java en rationalisant la modernisation et le développement des applications, avec des environnements d’exécution et opérationnels alignés sur la stratégie de votre organisation.

Capacités principales

Optimisez votre stratégie de modernisation grâce à l’automatisation et à l’IA générative, et tirez parti de nouveaux environnements et outils d’exécution pour accélérer l’innovation tout en améliorant la productivité, les opérations et l’utilisation des infrastructures.
Enterprise Application Service for Java (EASeJ)

Tirez parti d’une plateforme applicative entièrement gérée, conçue pour simplifier la migration, la modernisation et l’exploitation des applications Java. Concentrez-vous sur la création de valeur métier plutôt que sur la gestion de la sécurité, de la conformité et de la disponibilité. Récoltez les fruits de la productivité accrue des développeurs et profitez des avantages d’une fondation sécurisée et évolutive pour une réussite à long terme.

Enterprise Application Runtimes (EAR)

Évoluez plus intelligemment, sans verrouillage et sans limites. Choisissez l’environnement d’exécution adapté à vos workloads et à vos objectifs de modernisation, en accord avec votre stratégie applicative.  Que vous souhaitiez conserver votre modèle opérationnel IBM WebSphere existant ou migrer vers un environnement cloud, IBM EAR est conçu pour soutenir votre stratégie avec des options d’exécution flexibles.

Modernized Runtime Extension (MoRE)

Minimisez les risques de migration et continuez à utiliser le modèle opérationnel traditionnel WebSphere Application Server (tWAS) pour gérer les applications Java 17 et Java 8 dans le même environnement d’administration.

WebSphere Liberty

Renforcez vos applications avec Liberty pour une exécution équilibrée, une livraison continue et InstantOn. Migrez vos applications existantes pour les exécuter dans des VM ou des conteneurs, sur site ou dans le cloud, sous forme de monolithes, de microservices, ou un mélange des deux. Liberty nécessite moins d’infrastructure et de mémoire, et dans le même temps, il améliore les performances et la productivité des développeurs. Donnez à vos équipes les moyens de créer, de déployer et de gérer efficacement leurs applications dans des environnements hybrides.

Application Modernization Accelerator (AMA)

Quel que soit votre environnement d’exécution cible, JSphere Suite propose un processus simplifié pour vous aider à moderniser vos applications en fonction de votre stratégie, grâce à notre Application Modernization Accelerator (AMA). AMA vous permet de visualiser et d’évaluer l’ensemble de votre patrimoine applicatif. Il établit un plan de migration complet, offrant une visibilité sur les efforts, les coûts et la complexité associés à la destination choisie. AMA vous accompagne ensuite en apportant les automatisations nécessaires à votre IDE pour réaliser la migration et faire tourner votre application dans son nouvel environnement d’exécution.

De vrais clients. Des résultats concrets.

Alinma Bank

Découvrez comment le partenariat stratégique d’Alinma Bank avec IBM lui a permis de naviguer dans un paysage numérique en constante évolution et d’offrir des expériences client exceptionnelles.

GBM

Découvrez comment GBM est parvenu à réduire le temps de provisionnement de ses machines virtuelles d’une semaine à deux minutes en automatisant ses environnements de cloud hybride dans toute l’Amérique centrale à l’aide de la solution IBM Cloud Pak.

RedBridge

Découvrez comment une grande banque européenne s’est lancée dans la modernisation de ses applications pour préparer l’avenir de ses services en utilisant IBM WebSphere Liberty et Red Hat OpenShift.

BlueCross BlueShield of South Carolina

BlueCross BlueShield optimise ses ressources informatiques et offre aux développeurs plus de flexibilité et d’efficacité grâce à WebSphere Liberty.

Passer à l’étape suivante

JSphere offre une flexibilité inégalée avec le cloud hybride, la prise en charge multiruntime et la modernisation pilotée par l’IA.

