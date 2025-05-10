IBM JSphere Suite Tools

À partir de cette analyse, vous pouvez planifier et prioriser les applications clés, les dépendances pertinentes et le code commun qui doit être mis à jour pour s’exécuter sur l’environnement d’exécution de destination sélectionné. Vous pouvez créer des groupes afin que les applications ayant des besoins différents puissent atteindre différentes destinations et obtenir des informations sur les efforts nécessaires pour résoudre les problèmes de migration. Vous pouvez également obtenir des évaluations pour différentes options de modernisation et générer le plan de migration à appliquer lors des étapes suivantes.