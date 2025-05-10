IBM JSphere Suite Tools

Accélérez la modernisation des applications Java

La modernisation des applications est une étape cruciale de la transformation numérique, nécessitant une plateforme qui unifie les applications existantes et nouvelles selon des conditions optimales de sécurité, d’évolutivité et d’extensibilité. Pour répondre aux exigences du marché en matière d’innovation rapide et de réactivité, les entreprises doivent évaluer leurs applications actuelles et déterminer la meilleure stratégie de modernisation et l’environnement d’exécution cible en fonction de leurs objectifs commerciaux, techniques et économiques.

Application Modernization Accelerator (AMA)

Modernisation de bout en bout

Capture d’écran de découverte de l’accélérateur de modernisation des applications
Découverte

AMA analyse votre parc applicatif existant et vous permet de visualiser les bases de données, les files d’attente et les dépendances connectées. Explorez et évaluez la complexité, le coût et les modifications nécessaires pour migrer vers votre environnement d’exécution cible.
Capture d’écran de la planification de l’accélérateur de modernisation des applications
Planification

À partir de cette analyse, vous pouvez planifier et prioriser les applications clés, les dépendances pertinentes et le code commun qui doit être mis à jour pour s’exécuter sur l’environnement d’exécution de destination sélectionné. Vous pouvez créer des groupes afin que les applications ayant des besoins différents puissent atteindre différentes destinations et obtenir des informations sur les efforts nécessaires pour résoudre les problèmes de migration. Vous pouvez également obtenir des évaluations pour différentes options de modernisation et générer le plan de migration à appliquer lors des étapes suivantes.
Capture d’écran de l’exécution de l’accélérateur de modernisation des applications
Exécution

Utilisez les outils AMA Developer Tools ou watsonx Code Assistant (wCA) pour charger le plan de migration généré afin de faciliter les changements dans l’infrastructure et le déploiement. L’ensemble de plans comprend des fichiers adaptés à chaque application ainsi que des recettes qui automatisent les modifications apportées à votre code source et à vos fichiers de configuration, leur permettant de fonctionner sur l’environnement d’exécution de destination.
Comparer les destinations

Application Modernization Accelerator (AMA) automatise le déplacement des environnements d’exécution existants vers les destinations suivantes. Chaque destination cible est optimisée pour des stratégies applicatives spécifiques. 

Enterprise Application Service for Java (EASeJ)

Environnement d’exécution cloud natif géré

WebSphere Liberty

Environnement d’exécution d’entreprise rapide et sécurisé

Liberty administré depuis WebSphere (MoRE)

Environnement d’exécution transitoire Liberty

WebSphere Application Server (tWAS) dans des conteneurs

Environnement d’exécution traditionnel en entreprise

Concentrez-vous sur la création de valeur métier plutôt que sur la gestion du middleware et de l’infrastructure. Récoltez les fruits de la productivité accrue des développeurs et profitez des avantages d’une fondation sécurisée et évolutive pour une réussite à long terme. 

Accélérez la livraison d’applications cloud natives dans des VM ou des conteneurs, sur site ou dans le cloud. Liberty est un environnement d’exécution rapide, modulaire et convivial pour les développeurs, qui nécessite moins d’infrastructure et de mémoire tout en améliorant les performances.

Minimisez les risques de migration et continuez à utiliser le modèle opérationnel traditionnel WebSphere Application Server (tWAS) pour gérer les applications Java 17 et Java 8 dans le même environnement d’administration.

Proposez un environnement stable et riche en fonctionnalités pour les applications Java EE critiques qui nécessitent une administration et un partitionnement robustes fonctionnant dans un environnement conteneurisé
  • Utilisez Java SE 8 à 24
  • Automatisation intégrée de la construction et du déploiement
  • Disponibilité de 99,95 % garantie par SLA pour les workloads critiques
  • Environnement d’exécution entièrement géré avec haute disponibilité
  • Démarrage des applications dix fois plus rapide
  • Réduction de 70 % du temps de déploiement
  • Restez en sécurité sans mises à jour coûteuses
  • Compatibilité API étendue
  • Mise à niveau vers Java SE 17+
  • Préservez l'administration WAS traditionnelle
  • Gains de performance et économies de mémoire
  • Réduire les coûts d'infrastructure
  • Conservation de Java 8 ou version antérieure
  • Haute disponibilité
  • Optimisé pour les workloads des centres de données
  • Entièrement géré par IBM
  • CI/CD intégré et GitOps
  • Boîte à outils de modernisation incluse
  • SLA et sécurité dédiés aux entreprises
  • Devises et frameworks Java/Jakarta EE
  • Conception microservices-first
  • Intégration du framework Spring
  • Flexibilité du cloud hybride
  • Optimisé pour Kubernetes
  • Expérience d’administration centralisée
  • Adapté aux applications existantes
  • Administration cohérente
  • Parcours de modernisation à faible risque
  • Stabilité dédiée aux entreprises
  • Nombreux outils d’administration et de clustering
  • Aucune refactorisation nécessaire
  • Idéal pour les opérations existantes

Découvrir EASeJ → 

Découvrir Liberty →

Approfondir →

Découvrir tWAS →

  
Capture d’écran Mono2Micro
IBM Mono2Micro

IBM Mono2Micro aide les utilisateurs à créer leur propre architecture de microservices, quel que soit leur niveau de compétences ou leurs connaissances techniques. Cette solution offre un moyen plus rapide et moins perturbateur de conserver le code et de restructurer les applications monolithiques en microservices. Les utilisateurs peuvent analyser l’application pour comprendre son comportement d’exécution et découvrir les recommandations de partition dans la vue graphique. Ils peuvent ensuite générer le code nécessaire pour exécuter la configuration de classes souhaitée sur un environnement d’exécution moderne, tel que Liberty.

Accélérer le développement de Java

Le développement Java Enterprise reste essentiel pour les entreprises, car il permet le déploiement d’applications critiques à grande échelle. Offrez aux développeurs des accélérateurs de développement d’applications afin de simplifier et d’automatiser les tâches clés liées à la modernisation, au développement et aux opérations. Installez et utilisez les accélérateurs dans l’IDE Java de votre choix : Eclipse IDE, VS Code ou IntelliJ IDEA.
Capture d’écran des outils Liberty

Outils Liberty

Développez des applications Java cloud natives avec Open Liberty et WebSphere Liberty. Itérez rapidement avec le mode dev de Liberty, codez avec assistance pour les API MicroProfile et Jakarta EE et modifiez facilement les fichiers de configuration Liberty.
Capture d’écran des outils de développement AMA

AMA Developer Tools

Les AMA Developer Tools étendent votre IDE pour moderniser facilement et rapidement Java en entreprise afin d’utiliser un environnement d’exécution Java cloud natif, les dernières API Java d’entreprise et les versions actuelles de Java SE.

watsonx Code Assistant*

Simplifiez et automatisez le développement de nouveaux logiciels et la modernisation des applications, contribuant ainsi à accroître la productivité et à donner aux équipes de développement de tous niveaux de compétences les moyens de soutenir l’innovation métier. 

Augmentez la productivité des développeurs grâce à l’assistance contextuelle de l’IDE et à sa fonction de chat, qui facilitent la génération, la complétion, la transformation, l’explication, la documentation, la révision et le test du code.

 Découvrir watsonx Code Assistant

Témoignages des clients

Logo Alinma Bank
Alinma Bank

Découvrez comment le partenariat stratégique d’Alinma Bank avec IBM lui a permis de naviguer dans un paysage numérique en constante évolution et d’offrir des expériences client exceptionnelles.

 Approfondir
Femme utilisant sa carte bancaire pour faire des achats
Découvrir la série de blogs

Découvrez comment Discover a mis en œuvre une stratégie de modernisation de WebSphere Liberty grâce à Transformation Advisor.

 Approfondir
Logo du client Blue Cross Blue Shield of South Carolina
BlueCross BlueShield of South Carolina

BlueCross BlueShield of South Carolina optimise ses ressources informatiques et offre aux développeurs plus de flexibilité et d’efficacité grâce à WebSphere Liberty.

 Approfondir
Passez à l’étape suivante
* Acheté séparément