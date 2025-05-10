IBM JSphere Suite Tools

Outils pour aider à automatiser la modernisation et le développement des applications Java™ d’entreprise
La modernisation des applications est une étape cruciale de la transformation numérique, nécessitant une plateforme qui unifie les applications existantes et nouvelles selon des conditions optimales de sécurité, d’évolutivité et d’extensibilité. Pour répondre aux exigences du marché en matière d’innovation rapide et de réactivité, les entreprises doivent évaluer leurs applications actuelles et déterminer la meilleure stratégie de modernisation et l’environnement d’exécution cible en fonction de leurs objectifs commerciaux, techniques et économiques.
Application Modernization Accelerator (AMA) automatise le déplacement des environnements d’exécution existants vers les destinations suivantes. Chaque destination cible est optimisée pour des stratégies applicatives spécifiques.
Enterprise Application Service for Java (EASeJ)
Environnement d’exécution cloud natif géré
WebSphere Liberty
Environnement d’exécution d’entreprise rapide et sécurisé
Liberty administré depuis WebSphere (MoRE)
Environnement d’exécution transitoire Liberty
WebSphere Application Server (tWAS) dans des conteneurs
Environnement d’exécution traditionnel en entreprise
Concentrez-vous sur la création de valeur métier plutôt que sur la gestion du middleware et de l’infrastructure. Récoltez les fruits de la productivité accrue des développeurs et profitez des avantages d’une fondation sécurisée et évolutive pour une réussite à long terme.
Accélérez la livraison d’applications cloud natives dans des VM ou des conteneurs, sur site ou dans le cloud. Liberty est un environnement d’exécution rapide, modulaire et convivial pour les développeurs, qui nécessite moins d’infrastructure et de mémoire tout en améliorant les performances.
Minimisez les risques de migration et continuez à utiliser le modèle opérationnel traditionnel WebSphere Application Server (tWAS) pour gérer les applications Java 17 et Java 8 dans le même environnement d’administration.
Proposez un environnement stable et riche en fonctionnalités pour les applications Java EE critiques qui nécessitent une administration et un partitionnement robustes fonctionnant dans un environnement conteneurisé
IBM Mono2Micro aide les utilisateurs à créer leur propre architecture de microservices, quel que soit leur niveau de compétences ou leurs connaissances techniques. Cette solution offre un moyen plus rapide et moins perturbateur de conserver le code et de restructurer les applications monolithiques en microservices. Les utilisateurs peuvent analyser l’application pour comprendre son comportement d’exécution et découvrir les recommandations de partition dans la vue graphique. Ils peuvent ensuite générer le code nécessaire pour exécuter la configuration de classes souhaitée sur un environnement d’exécution moderne, tel que Liberty.
Le développement Java Enterprise reste essentiel pour les entreprises, car il permet le déploiement d’applications critiques à grande échelle. Offrez aux développeurs des accélérateurs de développement d’applications afin de simplifier et d’automatiser les tâches clés liées à la modernisation, au développement et aux opérations. Installez et utilisez les accélérateurs dans l’IDE Java de votre choix : Eclipse IDE, VS Code ou IntelliJ IDEA.
Développez des applications Java cloud natives avec Open Liberty et WebSphere Liberty. Itérez rapidement avec le mode dev de Liberty, codez avec assistance pour les API MicroProfile et Jakarta EE et modifiez facilement les fichiers de configuration Liberty.
Les AMA Developer Tools étendent votre IDE pour moderniser facilement et rapidement Java en entreprise afin d’utiliser un environnement d’exécution Java cloud natif, les dernières API Java d’entreprise et les versions actuelles de Java SE.
Simplifiez et automatisez le développement de nouveaux logiciels et la modernisation des applications, contribuant ainsi à accroître la productivité et à donner aux équipes de développement de tous niveaux de compétences les moyens de soutenir l’innovation métier.
Augmentez la productivité des développeurs grâce à l’assistance contextuelle de l’IDE et à sa fonction de chat, qui facilitent la génération, la complétion, la transformation, l’explication, la documentation, la révision et le test du code.
Découvrez comment le partenariat stratégique d’Alinma Bank avec IBM lui a permis de naviguer dans un paysage numérique en constante évolution et d’offrir des expériences client exceptionnelles.
Découvrez comment Discover a mis en œuvre une stratégie de modernisation de WebSphere Liberty grâce à Transformation Advisor.
BlueCross BlueShield of South Carolina optimise ses ressources informatiques et offre aux développeurs plus de flexibilité et d’efficacité grâce à WebSphere Liberty.
* Acheté séparément