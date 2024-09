L’équipe s’est lancée dans la course pour faire de l’application Alinma (lien externe à ibm.com) une super-application polyvalente, qui regroupe les services, fonctionnalités et capacités nécessaires pour répondre à la fois aux besoins des clients et des équipes.

Face à l’évolution des envies, des attentes et des habitudes de ses clients, Alinma Bank, entreprise visionnaire, avait compris la nécessité de tirer parti des modèles de finance intégrés et ouverts sur l’application Alinma. Cela allait lui permettre de fournir efficacement ses services, de devenir un orchestrateur d’écosystème numérique et d’atteindre ses clients où qu’ils se trouvent.

Pour avancer en toute sécurité sur ce nouveau terrain, Alinma Bank s’est tournée vers IBM, partenaire de longue date de sa transformation, pour améliorer ses processus d’intégration B2B et ses stratégies de transformation numérique. La banque s’est appuyée sur des solutions comme IBM Cloud Pak for Integration, IBM WebSphere Liberty, IBM Cloud Transformation Advisor et Red Hat OpenShift (lien externe à ibm.com) pour réaliser des économies d’échelle, améliorer la stabilité du système et favoriser une expérience meilleure, centrée sur le client.

« Nous avons échangé avec l’équipe IBM sur des sujets tels que l’évolution du paysage financier au Moyen-Orient, notre initiative Stratégie 2025 et la vision que nous avions de notre super-application. Nos objectifs et nos ambitions ont été parfaitement compris », explique Yasser AlOufi, responsable des technologies de l’information chez Alinma Bank. « IBM nous a recommandé des solutions de cloud hybride et d’IA telles que Cloud Pak for Integration et WebSphere Liberty pour transformer en toute sécurité nos systèmes centraux et les intégrer aux nouvelles technologies cloud natives ».

Afin de tirer parti des fonctionnalités cloud natives, Alinma Bank a utilisé la solution IBM Cloud Transformation Advisor pour évaluer et moderniser ses canaux API existants et ses applications monolithiques. La banque s’est appuyée sur IBM Cloud Pak for Integration pour gérer et intégrer les API internes et externes de l’application mobile. IBM WebSphere Liberty lui a permis d’accélérer la livraison de la super-application en version cloud native, tandis que Red Hat OpenShift a facilité le déploiement de cette dernière et la gestion de son cycle de vie.