En migrant d’une infrastructure WebSphere Portal vers une infrastructure moderne basée sur WebSphere Liberty, BlueCross optimise ses ressources informatiques (pour plus de rentabilité) et offre aux développeurs plus de flexibilité et d’efficience pour apporter des améliorations.

« Les données que nous avons obtenues ont été un véritable coup de poing. Nous n’y croyions pas quand nous avons vu les chiffres au début », rapporte l’équipe ICT Middleware Services. « Pour cet environnement unique dans Portal, il y avait huit serveurs. Avec Liberty, nous n’en avons besoin que de quatre. Je pensais vraiment qu’il y avait un problème avec les tests de charge. Nous les avons refaits plusieurs fois pour être certains que les données étaient légitimes. Nous consommons 50 % de ressources en moins pour réaliser la même quantité de travail. »

Et il y avait d’autres avantages. « Le temps nécessaire à un déploiement de code a diminué de 70 % », explique l’équipe ICT Middleware Services. « Nous avons pu effectuer le même volume de travail plus rapidement et nous consacrer ainsi à d’autres tâches. »

Pour les développeurs, par exemple, plus de ressources informatiques et plus de temps signifient plus de développement, soit plus de possibilités d’amélioration des applications et, en fin de compte, un service amélioré dans les centres d’appels.

« Ils travaillent parfois avec cinq ou six bases de code et doivent tester différentes fonctionnalités, différentes améliorations ou différents correctifs », ajoute l’équipe ICT Middleware Services. « Il leur suffit pour cela de déployer une nouvelle instance de Liberty sur le serveur existant. Ils peuvent déployer et détruire l’intégralité de la phase d’exécution de Liberty sur un seul serveur autant de fois qu’ils le souhaitent. La solution WebSphere Application Server classique ne permet tout simplement pas de le faire. »

Alors, quelle est la prochaine étape pour BlueCross ? Sa refonte phare opérationnelle et si prometteuse suscite beaucoup d’intérêt en interne. D’autres employés s’investissent, notamment les développeurs d’applications travaillant dans plusieurs équipes applicatives. Ils se mobilisent et se lancent dans la modification des infrastructures existantes, et commencent à planifier les révisions à venir.

Hisaw conclut : « L’attitude au sein de la communauté de développeurs est 100 % positive ; ils sont enthousiastes et prêts pour le changement. »