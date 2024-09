GBM a opté pour le logiciel IBM Cloud Pak® for Multicloud Management, incluant la plateforme de conteneurs Red Hat® OpenShift®, afin de créer et de gérer des infrastructures cloud hybrides sur mesure pour chacun de ses clients uniques. Grâce à la solution IBM Cloud Pak, GBM peut transférer les workloads entre les systèmes sur site d'un client, le centre de données de GBM et n'importe quelle plateforme cloud privée ou publique, tout en les gérant via une seule infrastructure transparente.

« Nous pouvons fournir un environnement complet et très complexe avec un seul processus de provisionnement », déclare M. Mathews. « Auparavant, nous devions effectuer de nombreuses opérations au niveau du réseau, du stockage et des parcs de serveurs pour approvisionner une application unique comportant trois ou quatre machines virtuelles différentes. Cloud Pak for Multicloud Management nous offre, dans un seul et même package, un moyen de standardiser et d'automatiser le provisionnement des machines virtuelles sur l'ensemble des plateformes. Avec une seule configuration, nous pouvons mettre à disposition et orchestrons de nombreux environnements différents. Nos dépenses opérationnelles dans ce domaine s'en trouvent réduites de moitié. »

Selon un accord sur les niveaux de service (SLA) figurant dans le contrat passé par GBM avec ses clients, lorsqu'un client sollicite une nouvelle machine virtuelle (VM), GBM dispose d'une semaine pour l'approvisionner de manière à répondre aux besoins du client. Aujourd'hui, grâce au IBM Cloud Pak Software, explique M. Mathews, « nous le faisons en deux minutes en ligne ». Et ce n'est pas que le SLA d'une semaine était trop ambitieux. « Avant, la complexité de l'environnement le justifiait », poursuit M. Mathews.