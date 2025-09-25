IBM Decision Optimization représente une famille de logiciels d’optimisation qui offre des capacités d’analyse prescriptive pour vous aider à prendre de meilleures décisions et à obtenir de meilleurs résultats commerciaux.
Bénéficiez d’une flexibilité de déploiement supplémentaire en exécutant ces produits sur IBM Cloud Pak for Data, une plateforme conteneurisée de données et d’IA qui vous permet de créer et d’exécuter des modèles d’optimisation partout, dans le cloud et sur site.
Accélérez la modélisation de l’optimisation à l’aide d’un environnement de développement intégré, de puissants solveurs d’optimisation et de la prise en charge de plusieurs approches de modélisation d’optimisation.
Combinez l’optimisation et le machine learning au sein d’un environnement unifié qui vous offre des fonctionnalités de modélisation d’optimisation basées sur l’IA.
Créez et déployez des applications de prise de décision de bout en bout à l’aide d’une interface graphique, d’outils de collaboration, d’analyses de simulation, d’une prise en charge de modèles de données d’application et d’options d’architecture de déploiement flexibles.
Utilisez le moteur IBM CPLEX Optimizer sur IBM z/OS pour résoudre des modèles de programmation mathématiques tels que MIP/MIQCP avec des API C et C++ pour la modélisation.
Simplifiez les décisions complexes grâce à un logiciel d’intelligence décisionnelle qui permet de fournir des services financiers rapides et précis. Découvrez comment l’analyse prescriptive contribue à fournir de meilleurs services financiers.
Préparez-vous au mieux aux circonstances imprévues. Réduisez le temps de trajet global et améliorez l’expérience client grâce à l’optimisation des itinéraires.
Réduisez l’incertitude face à des conditions de production en constante évolution. Optimisez les résultats et préparez-vous au mieux pour l’avenir grâce à l’analyse décisionnelle.
Découvrez comment un client IBM a utilisé l’optimisation des décisions pour rationaliser ses processus de vente au détail.
Contribuez à réduire les coûts en utilisant des techniques prescriptives pour évaluer des millions de scénarios de simulation afin d’évaluer l’impact. Obtenez des conseils pour prendre de meilleures décisions pour les patients.
Utilisez des techniques d’analyse prescriptive et de machine learning pour améliorer la planification des ressources. Agissez pour réduire ou éliminer les pénalités et obtenir de meilleurs résultats commerciaux grâce à une utilisation intelligente du réseau.
Commencez avec un tutoriel de démarrage rapide pour découvrir comment créer et exécuter des modèles Decision Optimization ou réservez une réunion avec un expert IBM pour discuter de la façon dont le logiciel d’optimisation peut aider à améliorer les résultats commerciaux.