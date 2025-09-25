Optimisation des décisions

Transformez le processus de prise de décision grâce à de puissantes solutions d’optimisation
Suivre un tutoriel de démarrage rapide
Personne assise à un bureau analysant des solutions logicielles pour les entreprises
Pourquoi optimiser les décisions ?

IBM Decision Optimization représente une famille de logiciels d’optimisation qui offre des capacités d’analyse prescriptive pour vous aider à prendre de meilleures décisions et à obtenir de meilleurs résultats commerciaux.

Bénéficiez d’une flexibilité de déploiement supplémentaire en exécutant ces produits sur IBM Cloud Pak for Data, une plateforme conteneurisée de données et d’IA qui vous permet de créer et d’exécuter des modèles d’optimisation partout, dans le cloud et sur site.

 Voir l’infographie
Produits présentés IBM® ILOG® CPLEX® Optimization Studio

Accélérez la modélisation de l’optimisation à l’aide d’un environnement de développement intégré, de puissants solveurs d’optimisation et de la prise en charge de plusieurs approches de modélisation d’optimisation.

 En savoir plus IBM Decision Optimization pour IBM Watson Studio

Combinez l’optimisation et le machine learning au sein d’un environnement unifié qui vous offre des fonctionnalités de modélisation d’optimisation basées sur l’IA.

 En savoir plus IBM Decision Optimization Center

Créez et déployez des applications de prise de décision de bout en bout à l’aide d’une interface graphique, d’outils de collaboration, d’analyses de simulation, d’une prise en charge de modèles de données d’application et d’options d’architecture de déploiement flexibles.

 En savoir plus IBM CPLEX Optimizer pour IBM z/OS

Utilisez le moteur IBM CPLEX Optimizer sur IBM z/OS pour résoudre des modèles de programmation mathématiques tels que MIP/MIQCP avec des API C et C++ pour la modélisation.

 En savoir plus

Cas d’utilisation

Finance Voyage et transports Fabrication Distribution Soins de santé Énergie et services publics
Témoignages de clients 
Vue aérienne des ouvriers et des machines d’un chantier de construction
Coûts de fabrication, d’entreposage et de distribution réduits
ÇimSA a utilisé le logiciel d’optimisation d’IBM pour exécuter rapidement des scénarios de simulation complexes, ce qui lui a permis d’optimiser les décisions métier pour améliorer le service client et réduire les coûts.
Véhicule à chargement frontal dans une carrière de sable
Accélérez le processus de fabrication grâce à des analyses prescriptives
Découvrez comment les modèles Decision Optimization permettent de réduire le processus de mélange d’argile de quelques jours à quelques secondes.
Vue aérienne d’un grand entrepôt de distribution avec des quais de chargement et de nombreux camions
FleetPride accélère l’inventaire et augmente les revenus
En transformant la gestion de sa chaîne d’approvisionnement grâce à l’analyse, FleetPride avance plus rapidement et dépense moins.
Ressources Demandez de l’aide à d’autres utilisateurs
Obtenez des réponses d’experts du monde entier en rejoignant la communauté Decision Optimization.
Validation technique de l’ESG
Prédisez et optimisez avec IBM Decision Optimization pour IBM Watson Studio et IBM Cloud Pak for Data.
IBM ILOG CPLEX Optimisation Studio
Explorez de meilleurs processus décisionnels comme la planification opérationnelle et stratégique.
De meilleures façons de prendre des décisions plus intelligentes
Tirez parti des fonctionnalités d’optimisation des décisions dans IBM Watson Studio.
Lancez-vous avec Decision Optimization dans IBM Cloud Pak for Data
Découvrez comment utiliser Decision Optimization dans IBM Cloud Pak for Data, y compris comment configurer un environnement pour les nouveaux utilisateurs.
Newsletter d’assistance pour IBM Decision Optimization
Consultez les documents IBM Decision Optimization les plus populaires pour trouver des réponses à vos questions sur l’optimisation des décisions.
Passez à l’étape suivante

Commencez avec un tutoriel de démarrage rapide pour découvrir comment créer et exécuter des modèles Decision Optimization ou réservez une réunion avec un expert IBM pour discuter de la façon dont le logiciel d’optimisation peut aider à améliorer les résultats commerciaux.