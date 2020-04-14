Comme le savent tous les dirigeants du secteur des services financiers, améliorer les résultats grâce à des décisions précises et opportunes est beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît. De nombreux facteurs peuvent entraver la réalisation d’un équilibre optimal entre réduction des coûts, atténuation des risques, rentabilité et satisfaction client, notamment la rapidité des progrès technologiques, l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché et l’évolution constante des exigences réglementaires.
Même si vous avez amélioré vos décisions grâce à l’analyse prédictive, vous ne tenez peut-être pas compte de l’ensemble des risques et des incertitudes présents dans le paysage financier actuel. Par exemple, vous ne prenez peut-être pas en considération les conséquences que l’octroi d’un trop grand nombre de lignes de crédit ou la sous-évaluation des prêts peuvent avoir sur d’autres domaines de votre activité, tels que votre service de recouvrement.
C’est pourquoi les entreprises traditionnelles comme les startups de la fintech se tournent vers la technologie d’optimisation des décisions pour maximiser les opportunités et limiter les risques. Les logiciels d’optimisation des décisions offrent des capacités d’analyse prescriptive utilisant des algorithmes mathématiques complexes et des techniques d’IA pour recommander des plans d’action optimaux. Vous pouvez optimiser les compromis entre les objectifs commerciaux (tels que la réduction des coûts de service client ou l’amélioration de la satisfaction client) et déterminer la meilleure ligne de conduite dans chaque situation.
L’optimisation des décisions est idéale pour les sociétés financières qui s’efforcent de prendre des décisions plus rapides et plus efficaces tout en les alignant sur des objectifs tels que la réduction des coûts, l’augmentation de la rentabilité et la satisfaction des clients. Cette technologie peut révéler de nouvelles façons de générer des profits et de mettre le client au centre des préoccupations, tout en continuant à fournir de nouvelles informations qui peuvent amplifier les résultats même après avoir atteint le retour sur investissement (ROI) initial.
Examinons ces exemples concrets concernant trois des types d’applications les plus courants :
De nombreuses entreprises cherchent à réduire les coûts opérationnels et à améliorer la vitesse de traitement et la sécurité. C’est souvent le cas pour les sociétés de négoce ou les bourses financières, où le maintien de la transparence et de la confidentialité au cours du processus de compensation et de règlement doit être mis en balance avec les exigences réglementaires. L’optimisation des décisions apporte une innovation technique et en matière d’infrastructure qui peut réduire ou même éliminer l’intervention humaine dans les cas où elle ralentirait ou neutraliserait la valeur de la décision.
Valeur à risque conditionnelle (CVaR) : une société mondiale de services financiers détenant plus de 1,4 billion de dollars d’actifs devait répondre aux normes de test de résistance de la Réserve fédérale pour démontrer sa stabilité tout au long des fluctuations économiques et obtenir l’autorisation d’augmenter ses dividendes. En créant une simulation pour les tests de résistance grâce à l’optimisation des décisions, la banque a respecté les normes.
Optimisation des garanties : une grande banque européenne a réduit ses coûts clients et augmenté ses activités grâce à une optimisation prescriptive et analytique de la gestion des garanties, réalisant ainsi une économie de 5,3 points de base au-dessus des bonnes pratiques en matière d’obligations les moins chères à livrer.
Les clients des banques sont aujourd’hui plus informés et plus mobiles que jamais. Ils ont l’embarras du choix et achètent avec soin des produits bancaires, notamment des comptes courants et d’épargne, des prêts et des produits d’investissement. Ces clients s’attendent à ce que leurs données soient utilisées pour leur fournir des conseils et des avantages personnalisés, adaptés à leurs objectifs financiers et à leurs besoins personnels.
Ventes : une grande banque espagnole comptant plus de 90 millions de clients dans le monde utilise l’optimisation des décisions dans le but d’améliorer le service à la clientèle et de stimuler les ventes. En filtrant plusieurs millions d’opportunités commerciales et en sélectionnant uniquement celles susceptibles de déboucher sur de nouvelles ventes, la banque optimise son réseau commercial sans compromettre ses relations avec ses clients. Il en résulte une amélioration de la satisfaction client et un retour sur investissement plus élevé pour la banque.
Les banques peuvent être mises au défi de développer de nouveaux produits et solutions qui répondent aux besoins financiers immédiats des clients. Dans un environnement concurrentiel où les entreprises de la fintech empiètent sur leur terrain, l’optimisation des décisions offre la rapidité et l’innovation dont les entreprises ont besoin pour se différencier.
Configuration des prêts : une banque de détail souhaitait améliorer l’efficacité du traitement des prêts et trouver une meilleure combinaison de prêts pour répondre à la demande des clients. L’application d’une solution d’optimisation des décisions lui a permis d’augmenter la taille moyenne des prêts de 15 %, de réduire le délai de financement de 21 à 8 jours, de diminuer les coûts de souscription de 78 % et de multiplier par quatre le volume mensuel des prêts.
Tarification des produits dérivés : une solution basée sur l’optimisation détermine rapidement les transactions sur les produits dérivés à moyen et court terme et identifie les couvertures les moins coûteuses et les risques non couverts, réduisant ainsi de 83 % le temps nécessaire à la tarification des transactions et à la prise de décision, et quantifiant le coût des risques.
Ces solutions ont toutes un point commun : elles ont été conçues à l’aide d’IBM Decision Optimization, qui met à la portée de tout le monde une technologie d’optimisation puissante pour une utilisation quotidienne en entreprise.
Alors que les sociétés financières s’efforcent de transformer leurs informations en actions, l’optimisation mathématique devient un outil indispensable pour la planification stratégique et opérationnelle. Les gestionnaires de portefeuilles et autres professionnels du secteur bancaire peuvent utiliser la technologie IBM pour explorer différents scénarios en un temps record, accélérant ainsi la prise de décision et améliorant les résultats.
Consultez le document infographique pour en savoir plus sur le ROI d’IBM Decision Optimization et découvrez comment les équipes de science des données peuvent tirer parti de la puissance des analyses prescriptives grâce à l’optimisation.
