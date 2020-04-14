Comme le savent tous les dirigeants du secteur des services financiers, améliorer les résultats grâce à des décisions précises et opportunes est beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît. De nombreux facteurs peuvent entraver la réalisation d’un équilibre optimal entre réduction des coûts, atténuation des risques, rentabilité et satisfaction client, notamment la rapidité des progrès technologiques, l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché et l’évolution constante des exigences réglementaires.

Même si vous avez amélioré vos décisions grâce à l’analyse prédictive, vous ne tenez peut-être pas compte de l’ensemble des risques et des incertitudes présents dans le paysage financier actuel. Par exemple, vous ne prenez peut-être pas en considération les conséquences que l’octroi d’un trop grand nombre de lignes de crédit ou la sous-évaluation des prêts peuvent avoir sur d’autres domaines de votre activité, tels que votre service de recouvrement.

C’est pourquoi les entreprises traditionnelles comme les startups de la fintech se tournent vers la technologie d’optimisation des décisions pour maximiser les opportunités et limiter les risques. Les logiciels d’optimisation des décisions offrent des capacités d’analyse prescriptive utilisant des algorithmes mathématiques complexes et des techniques d’IA pour recommander des plans d’action optimaux. Vous pouvez optimiser les compromis entre les objectifs commerciaux (tels que la réduction des coûts de service client ou l’amélioration de la satisfaction client) et déterminer la meilleure ligne de conduite dans chaque situation.