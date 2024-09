Elonen a fait un grand pas en avant sur la voie de la transformation numérique basée sur les données. Immédiatement après avoir mis en œuvre la solution IBM ILOG CPLEX pour optimiser ses processus de gestion des commandes, d'impression, d'étiquetage et d'emballage, la boulangerie a pu affecter les deux employés dont le seul travail consistait à détacher et à trier les étiquettes à d'autres tâches plus intéressantes dans l'entrepôt. Cette tâche fastidieuse a été purement et simplement supprimée. De plus, l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement a augmenté de plus de 20 % en raison d'une meilleure productivité des employés.



Elonen espère que le système permettra de réaliser d'autres gains d'efficacité. Un nouveau tableau de bord permet aux responsables d'entrepôts de suivre et de gérer les commandes au fur et à mesure qu'elles arrivent, en indiquant notamment le nombre de palettes nécessaires et à quel moment. Pour la première fois, la boulangerie a une visibilité sur les commandes à venir un jour, voire des semaines à l'avance, ce qui lui donne la possibilité de préemballer les articles pour gagner en efficacité. Comme le souligne Jari Elonen, « un tableau de bord efficace vaut mieux que 100 rapports ».

Houston Analytics a joué un rôle clé dans la refonte des processus de l'entrepôt afin de capitaliser sur la nouvelle visibilité d'Elonen et sa capacité à analyser et utiliser les données des clients et des commandes pour accroître son efficacité. Par exemple, lorsqu'une commande suffisamment conséquente pour remplir une palette entière arrive, Elonen peut imprimer une seule étiquette pour l'ensemble de la palette, plutôt que pour chacun des articles qu'elle contient, ce qui permet d'économiser beaucoup de temps et d'efforts.

« Le processus est désormais beaucoup plus rationnel », explique M. Breider. « Il est basé sur des données, ce qui offre à Elonen beaucoup plus de visibilité et de flexibilité dans son processus d'emballage. »

Elonen espère que cette meilleure flexibilité et efficacité se traduira en fin de compte par un meilleur service de livraison à ses clients. Au fur et à mesure que l'entreprise se développe, le processus d'emballage rationalisé jouera un rôle essentiel pour répondre à la demande croissante de ses produits.

La boulangerie dispose désormais d'une solution de big data et d'analyse qu'elle peut exploiter dans d'autres domaines opérationnels. Elonen a déjà souligné ses priorités principales pour l'avenir, et Houston Analytics a permis de créer une feuille de route de ce que l'entreprise pourra faire à l'avenir grâce aux solutions d'entrepôt de données et d'analytique.

« Cela fait également le lien avec nos objectifs futurs », déclare Jari Elonen. « La fragmentation du marché nous incite à mieux comprendre les besoins des consommateurs afin d'améliorer notre gamme et d'offrir ce que les consommateurs de chaque zone commerciale souhaitent acheter. Cela apportera également plus de valeur à nos partenaires détaillants ».

L'entreprise a récemment acquis une autre boulangerie en Finlande, et Houston Analytics a déjà trouvé des domaines où les solutions analytiques pourraient contribuer à accroître la synergie entre l'entreprise acquise et Elonen.

« Je dirais que c'est le plus grand avantage pour Elonen », déclare M. Breider. « Jari [Elonen] a une vision pour son entreprise. Ils sont intéressés et nous font confiance. Même s'ils ne maîtrisent pas tout de la technologie, ils sont prêts à se lancer dans l'analyse de données. »