Fondée en 1978 et basée à Istanbul, ESAN (lien externe à ibm.com) extrait et transforme l’argile et d’autres matières premières pour la fabrication de céramiques. Avec 10 sites en Turquie et plus de 2 500 employés, ESAN est l’un des principaux exportateurs de l’industrie minière turque. ESAN est une filiale d’Eczacıbaşı Holding, l’un des plus grands groupes industriels de Turquie avec un chiffre d’affaires net combiné de 11,1 milliards de livres turques en 2020.

A propos de Selco Consulting

Basée à Istanbul, en Turquie, Selco Consulting , partenaire commercial d’IBM (lien externe à ibm.com) est une société de conseil dotée de capacités étendues en matière de gestion de la chaîne d’approvisionnement et de logistique. En combinant les technologies de l’information et l’analyse avancée, Selco fournit une expertise multidisciplinaire pour le conseil en chaîne d’approvisionnement, l’analyse commerciale, le conseil en logiciels, la logistique de manutention et la logistique d’entreposage.