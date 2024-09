Après des recherches approfondies et des analyses coûts-avantages, CleanSpark a sélectionné le logiciel IBM® ILOG® CPLEX® Optimization Studio. M. Inman explique : « IBM s'est imposé non seulement en termes de prix par rapport à nos exigences, mais aussi en termes d'assistance dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Avec l'aide de Newcomp Analytics, partenaire commercial IBM, CleanSpark a commencé par souscrire un abonnement pour tester le logiciel. Après six mois et de nombreux tests de performance réussis, CleanSpark a acheté des licences perpétuelles du logiciel IBM.

Au plus haut niveau, la solution CPLEX aide CleanSpark à résoudre les modèles d'optimisation. Cependant, comme l'explique Amanda Kabak, directeur technique de l'entreprise et architecte principal, c'est plus que cela. Avec des données différentes sur l'historique de la consommation d'énergie de chaque client, les tarifs des services publics appliqués à l'exploitation, les contraintes de dimensionnement et autres, l'équation diffère radicalement d'un engagement à l'autre. Tout le monde n'a pas non plus les mêmes objectifs. Certains clients peuvent privilégier le taux de rendement interne, d'autres se concentrer davantage sur la durabilité ou la résilience.

« Vous ne pouvez pas simplement écrire du code de programmation standard pour cela », explique Kabak. « Vous devez modéliser chacun des éléments dans une équation, puis équilibrer et optimiser cette équation. Or, CPLEX résout réellement le problème. »