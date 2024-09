Pour faciliter sa prise de décision, l’entreprise savait qu’elle devait exploiter les données opérationnelles de ses entrepôts et de son réseau logistique. FleetPride s’est donc associée au partenaire commercial IBM Cresco International, un fournisseur spécialisé dans les solutions d’analyses pour les professionnels, afin d’implémenter une suite de solutions IBM Analytics, notamment IBM Cognos Analytics, IBM Planning Analytics (anciennement IBM Cognos TM1), IBM SPSS Modeler et IBM ILOG CPLEX Optimization Studio.

Homarjun Agrahari poursuit : : « L’équipe de Cresco a été d’une grande aide tout au long du processus d’implémentation et au-delà. Elle a non seulement posé les bases techniques de notre nouvelle équipe chargée des analyses, mais elle nous a également dispensé une formation approfondie pour nous aider à nous lancer. Bon nombre des membres de notre équipe interne découvrent à peine les analyses et nous sommes donc ravis d’avoir Cresco à nos côtés. »

FleetPride a commencé par utiliser IBM Cognos Analytics pour concevoir et distribuer des rapports quotidiens sur les stocks des entrepôts. Les responsables d’entrepôts disposent ainsi d’une vue d’ensemble de la quantité et de l’emplacement des stocks, et reçoivent des recommandations sur l’endroit où stocker chaque type d’article en fonction de la demande des clients. Grâce à ces informations, ils peuvent s’assurer que les articles les plus demandés sont stockés près du quai d’expédition pour permettre aux magasiniers de gagner beaucoup de temps et d’augmenter leur productivité.

FleetPride s’est ensuite servie de IBM SPSS Modeler pour créer un modèle basé sur trois ans de données historiques afin de prédire le nombre de commandes entrantes et sortantes par entrepôt par jour, semaine et mois. Ainsi, les responsables d’entrepôts peuvent ajuster plus facilement leur planning afin de s’assurer de disposer de suffisamment de personnel pour répondre chaque jour aux demandes des clients.

L’entreprise travaille également en étroite collaboration avec Cresco International pour créer un modèle d’optimisation de l’ensemble de son réseau de distribution avec IBM ILOG CPLEX Optimization Studio.

« Avec une solution permettant d’optimiser sa prise de décisions, FleetPride est en mesure de résoudre des problèmes complexes en lien avec son réseau de distribution et de trouver les bonnes solutions dans un ensemble donné de contraintes », remarque Haoming (Ryan) Tian, consultant en science des données et en analyses chez Cresco International.

Homarjun Agrahari ajoute : « CPLEX peut nous aider à déterminer l’endroit idéal où installer un nouvel entrepôt pour minimiser les délais et les coûts de livraison sur l’ensemble du réseau. C’est ce type d’informations qui peut faire toute la différence dans notre façon de concevoir notre réseau lorsque nous cherchons à construire ou à acquérir de nouveaux entrepôts. »

« Chez FleetPride, nous exploitons plusieurs technologies d’analyses dans une méthodologie intégrée, poursuit Haoming (Ryan). IBM Cognos Analytics agit comme une plateforme de production de rapports pour que les parties prenantes puissent rapidement accéder aux statistiques de l’entreprise et les évaluer. »

« Nous utilisons IBM SPSS Modeler comme technologie de prédiction et d’exploration des données pour créer des modèles statistiques pouvant conduire à une meilleure compréhension de l’entreprise et aider à résoudre les défis identifiés lors de l’analyse descriptive. »

« CPLEX joue également un double rôle en s’intégrant à IBM SPSS pour obtenir des suggestions commerciales optimales basées sur la modélisation statistique dans le monde réel et en travaillant de manière indépendante pour résoudre d’autres problèmes d’optimisation. »