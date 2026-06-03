IBM Concert Optimize

Optimisez les performances, les coûts et l’utilisation des ressources dans les environnements hybrides et multicloud

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Composition abstraite de cercles bleus translucides superposés

Ressources optimisées, décisions plus intelligentes

IBM Concert Optimize, alimenté par IBM Turbonomic, aide les équipes à aligner en continu l’utilisation des ressources sur les besoins des applications. La solution offre une visibilité complète sur les applications, les environnements cloud et les conteneurs, ce qui facilite l’identification des goulets d’étranglement, des inefficacités et des ressources inutilisées. Grâce aux décisions d’optimisation et à l’automatisation fondée sur des politiques, les équipes peuvent réduire les efforts manuels et la charge opérationnelle inutile.

Principales fonctionnalités

Surveillez les applications partout où elles sont déployées

Alignez les ressources d’infrastructure sur les besoins des applications afin de garantir des performances constantes. À mesure que la demande évolue, Concert Optimize peut ajuster en continu l’allocation des ressources afin d’améliorer la capacité disponible, la réactivité et l’efficacité opérationnelle.

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Tableau de bord d’optimisation des coûts cloud présentant les fournisseurs, les tendances des workloads et des graphiques en anneau relatifs aux investissements, aux économies et à l’efficacité.

Optimisez les workloads virtuels dans vos data centers

Analysez en continu la demande applicative afin d’aligner les ressources de calcul, de stockage et réseau dans l’ensemble des centres de données. Dimensionnez les workloads au plus juste afin d’améliorer l’efficacité et l’utilisation des ressources. Automatisez des actions telles que le placement et la mise à l’échelle afin de garantir les performances tout en réduisant le sous-provisionnement et le surprovisionnement.

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Capture d’écran de Concert Optimize Data Center

Optimiser Kubernetes à des fins de performance et de rentabilité

Redimensionnez automatiquement les conteneurs, faites évoluer les clusters et allouez les ressources en fonction de la demande en temps réel et des objectifs de niveau de service (SLO). Les équipes peuvent ainsi améliorer l’efficacité des environnements Kubernetes tout en préservant les performances applicatives grâce à une optimisation automatisée.

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Capture d’écran de Concert Optimize Kubernetes

Réduisez les coûts cloud, améliorez l’efficacité et optimisez l’utilisation des ressources

Surveillez en continu la demande dans les environnements cloud et optimisez les ressources de calcul IaaS, les ressources GPU, le stockage ainsi que les capacités PaaS et DBaaS. Réduisez le surprovisionnement, améliorez l’utilisation des ressources et automatisez, si vous le souhaitez, des actions telles que la mise à l’échelle ou la mise en veille des workloads inactifs afin de maîtriser les coûts.

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Capture d’écran de Concert Optimize Cloud Performance

Automatisez l'optimisation des workloads IA à grande échelle

Analysez l’utilisation des GPU, des processeurs et de la mémoire dans l’ensemble des environnements afin d’automatiser le placement, la mise à l’échelle et le dimensionnement des workloads. Vous réduisez ainsi les capacités inutilisées tout en évitant le surprovisionnement.

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Capture d’écran de Concert Optimize AI Workload

Accélérez vos projets de migration vers le cloud

Exploitez les données historiques et en temps réel pour anticiper les besoins en ressources et planifier les capacités dans les centres de données et les environnements Kubernetes. En simulant des migrations afin de comparer différentes options de lift-and-shift optimisées, les équipes peuvent évaluer l’impact sur les coûts et les capacités avant de prendre une décision.

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Capture d’écran de Concert Optimize Plan Capacity and Migration

Libérez des capacités et améliorez l’utilisation des ressources

Identifiez et mettez en veille les ressources inactives ou sous-utilisées afin de réduire le gaspillage, d’améliorer l’efficacité et de maîtriser les coûts d’infrastructure et de cloud. Les équipes peuvent également suspendre ou supprimer les ressources inutilisées afin de libérer des capacités et d’optimiser l’utilisation globale des ressources.

Page de gestion des ressources mises en veille affichant, sous forme de tableau, les workloads cloud, leur état, leur planification, leur politique associée, le nom du service et leurs étiquettes.
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