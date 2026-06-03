IBM Concert Optimize, alimenté par IBM Turbonomic, aide les équipes à aligner en continu l’utilisation des ressources sur les besoins des applications. La solution offre une visibilité complète sur les applications, les environnements cloud et les conteneurs, ce qui facilite l’identification des goulets d’étranglement, des inefficacités et des ressources inutilisées. Grâce aux décisions d’optimisation et à l’automatisation fondée sur des politiques, les équipes peuvent réduire les efforts manuels et la charge opérationnelle inutile.