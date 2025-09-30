Optimisation intelligente et automatisée des data centers

L’automatisation continue garantit les performances et l’efficacité dans les environnements de data centers hybrides et virtualisés

23 septembre 2025

Optimisez VMware, Red Hat OpenShift et d’autres environnements avec Turbonomic

 

Découvrez comment analyser en continu la demande en temps réel, maximiser l’utilisation des ressources et optimiser les workloads sur les VM, les conteneurs et l’infrastructure sur site.

Optimisez les workloads virtuels dans vos data centers

IBM Turbonomic permet une automatisation fiable et une visibilité complète des conteneurs à votre data center. En analysant en continu la demande en temps réel, il garantit que les applications obtiennent les ressources nécessaires pour fonctionner de manière fiable. Vous pouvez réduire le gaspillage, améliorer l’efficacité, réaliser des économies et opérer en toute confiance dans des environnements hybrides et virtualisés.
Avantages
Assurez la performance des applications à grande échelle

Alignez les ressources à la demande en temps réel pour que les applications s’exécutent de manière fiable dans l’ensemble des workloads et clusters de votre data center.
Améliorez l’efficacité des data centers

Automatisez l'investissement et la mise à l'échelle des workloads afin de réduire l’activité manuelle tout en maintenant l’efficacité dans des environnements complexes.
Planifiez la capacité des data centers

Exécutez des scénarios pour tester la croissance des workloads, l’actualisation du matériel ou les plans de migration, et modernisez votre environnement en toute confiance.
Prolongez le cycle de vie de l’infrastructure

Optimisez l’utilisation des hôtes et des clusters pour retarder les cycles d’actualisation du hardware et soutenir les initiatives de modernisation hybride.
Réduisez le gaspillage dans les data centers

Redimensionnez les workloads pour récupérer la capacité inutilisée, réduire les coûts d’exploitation et améliorer l’efficacité des ressources dans l’ensemble de votre data center.
Assurez gouvernance et conformité

Réalisez des actions d’optimisation via des workflows ITSM afin de respecter les politiques de gouvernance et de gestion du changement.

Offre exclusive : DigiTEL

Accélérez votre retour sur investissement

Avec le soutien complet des IBM Technology Expert Labs, libérez tout le potentiel de Turbonomic grâce à une tarification exclusive sur les services. 

Avec DigiTEL, vous bénéficiez des avantages suivants :

  • Des sessions pratiques pour accélérer la transformation numérique avec Turbonomic.
  • Collaborez avec des experts pour la configuration, l’exécution et la mise en place.
  • Un parcours clair pour améliorer les performances tout en optimisant les coûts.
  • Tout cela à un tarif exceptionnel !

Optimisez vos outils existants

Capture d’écran du tableau de bord principal Turbonomic Optimize Cloud Compute
Optimisation des ressources en temps réel

En s’intégrant aux hyperviseurs et plateformes de conteneurs, Turbonomic automatise le placement des VM, l’évacuation des hôtes et l’attribution de ressources aux conteneurs en temps réel. Cette méthode réduit les interventions manuelles et garantit l’efficacité des workloads dans l’ensemble des clusters.
Capture d’écran du tableau de bord Turbonomic Optimize Cloud Storage Action
Placement et mise à l'échelle automatisés

Turbonomic détermine le placement initial optimal de nouveaux workloads en les affectant à l’hôte, au datastore ou au cluster adéquat selon la demande et les règles définies. Il analyse ensuite en continu les indicateurs de performance en temps réel afin de mettre à l'échelle automatiquement les workloads à la hausse ou à la baisse. Cette capacité garantit que les applications disposent toujours des ressources nécessaires pour respecter leurs SLA, tout en évitant l'excédent de provisionnement et en maximisant l’efficacité dans vos data centers.
Capture d’écran du tableau de bord Turbonomic Optimize Databases Plan Summary
Planification et prévision de la capacité

En s’appuyant sur les données historiques d’utilisation et la modélisation de scénarios, Turbonomic simule la croissance des workloads, l’actualisation du matériel et la migration. Les équipes informatiques peuvent exécuter des plans « what-if » pour évaluer l’impact sur les performances et orienter la modernisation des data centers.
Capture d’écran du tableau de bord Turbonomic Optimize Kubernetes
Optimisation multiplateforme

Turbonomic se connecte à VMware vCenter, Nutanix AHV, Microsoft Hyper-V, Kubernetes et OpenShift. En unifiant l’optimisation sur les hyperviseurs et les conteneurs, il garantit des performances cohérentes dans des environnements de data centers hétérogènes.
Capture d’écran du tableau de bord Turbonomic Optimize Cloud Compute
Intégration de la conformité pilotée par des règles

Les actions d’optimisation peuvent être intégrées dans les workflows ITSM et les pipelines de gestion du changement. Turbonomic applique les règles métier tout en automatisant l’exécution, garantissant ainsi que l’efficacité des data centers respecte les exigences en matière de gouvernance.
Témoignages de clients 260 000 USD

d’économies sur les dépenses cloud en 12 mois et 5 800 actions d’allocation de ressources automatisées réalisées en 90 jours. Découvrez comment Natura a amélioré son efficacité et ses performances grâce à l’automatisation.

 Lire l’article sur Natura 228 Go

de mémoire récupérée en seulement 1 mois, tout en garantissant les performances de 1 000 machines virtuelles. Découvrez comment BBC Studios a implémenté l’automatisation pour gérer son environnement informatique.

 Lire l’article sur BBC Studios 30 %

de réduction du coût des licences VMware et des décisions d'allocation de ressources 70 % plus rapides. Découvrez comment APIS IT a optimisé la performance des services gouvernementaux critiques. 

 Lire l’étude de cas d’APIS IT 175 000

des actions d’allocation des ressources automatisées et 619 000 dollars économisés. Découvrez comment IBM TechZone a fourni des piles technologiques personnalisées aux utilisateurs du monde entier.

 Lire l’article sur IBM TechZone 2000

actions de redimensionnement effectuées sur une période de 12 mois et 650 heures libérées en 1 an. Découvrez comment JB Hunt garantit la performance des applications dans le cloud hybride avec IBM Turbonomic. 

 Lire l’article sur J.B. Hunt 10 %

Augmentation du nombre de VM sans matériel supplémentaire et prise en charge automatisée des décisions en matière de ressources. Découvrez comment Metzler garantit la performance des applications et respecte les SLA des clients.

 Lire l’article sur Metzler

Ressources

Stratégie VMware

Réduire les besoins en matériel et en licences VMware, tout en évitant les coûts de 75 % dès la première année.
247 % de retour sur investissement en 3 ans

Ce rapport révèle les informations suivantes : 35 % d’économies sur le cloud, 75 % de tickets de performance en moins et un retour sur investissement (ROI) de 247 % en trois ans.
Un aperçu de Turbonomic

Turbonomic automatise les opérations des centres de données, optimise les dépenses liées au cloud et augmente l’efficacité de Kubernetes.
Avis sur les produits G2

Turbonomic a reçu les badges G2 pour son ROI, sa position de leader sur le réseau et son adoption par les utilisateurs. Consultez les résultats réels des utilisateurs dans les rapports G2 de l’hiver.
Gestion des ressources informatiques

La gestion automatisée des ressources applicatives peut favoriser une optimisation plus intelligente des coûts du cloud.

Turbonomic figure dans « Inside the Blueprint » sur Bloomberg et FOX Business.
Respecter les objectifs de niveau de service (SLO) des applications

Turbonomic aide les ingénieurs de plateforme et les ingénieurs DevOps à optimiser la vitesse de mise sur le marché et les performances des applications.
Avis sur TrustRadius

Lisez ce que disent les clients satisfaits d'IBM Turbonomic sur TrustRadius.
Découvrez les solutions de gestion des centres de données dans une démo en direct pour conduire des résultats mesurables.
IBM Turbonomic propose un essai gratuit de 30 jours. Aucune carte bancaire n’est nécessaire. Commencez votre essai gratuit sans plus attendre.
Découvrez une démo interactive pour découvrir en temps réel les performances des applications et l’optimisation des ressources.

Questions fréquemment posées (FAQ)

Oui. Turbonomic prend en charge l’optimisation sur plusieurs hyperviseurs tels que VMware, Nutanix et Microsoft Hyper-V ; sur des plateformes de conteneurs comme OpenShift Virtualization et Kubernetes ; ainsi que sur les principaux clouds publics (AWS, Microsoft Azure et Google Cloud). Cette capacité garantit des performances applicatives cohérentes et une utilisation efficace des ressources dans des environnements hybrides, multicloud et hétérogènes.

En savoir plus sur l’optimisation de Kubernetes En savoir plus sur l’optimisation du cloud

Oui. Turbonomic s’intègre avec les outils de monitoring, d’orchestration et d’ITSM tels que ServiceNow, vCenter, Kubernetes et les clouds publics. Il fonctionne via des interfaces standard, y compris des API REST, Webhooks et scripts, et offre une prise en charge native de Kubernetes. Ces intégrations améliorent la visibilité et permettent de mettre en place des actions automatisées alignées à vos workflows existants.

Voir toutes les intégrations

Avec le redimensionnement continu des workloads et l’élimination des ressources inutilisées, l’optimisation des data centers réduit l'excédent de provisionnement et le sous-provisionnement. Cette approche entraîne une baisse des coûts opérationnels et énergétiques tout en différant les dépenses d’infrastructure inutiles.

Turbonomic analyse en continu la demande des workloads et automatise des actions telles que la mise à l’échelle, le placement et le redimensionnement des ressources afin d’assurer les performances et l’efficacité de l’ensemble des data centers. Contrairement aux outils classiques qui se contentent d’émettre des alertes en cas de problème, Turbonomic génère également des recommandations exploitables, que les utilisateurs peuvent exécuter manuellement ou automatiquement.

Les entreprises utilisant Turbonomic ont parfois pu réduire le gaspillage des ressources et les coûts de licences de 30 % tout en garantissant la performance des applications. Des entreprises de divers secteurs l’ont utilisé pour retarder l’actualisation du matériel de l’infrastructure, réduire les coûts liés au cloud et améliorer la fiabilité des services.

Découvrir toutes les études de cas En savoir plus sur Turbonomic

Passez à l’étape suivante

Contactez notre équipe pour bénéficier d’une assistance experte et de solutions personnalisées, ou prenez rendez-vous pour découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs métier.

