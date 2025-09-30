L’automatisation continue garantit les performances et l’efficacité dans les environnements de data centers hybrides et virtualisés
IBM Turbonomic permet une automatisation fiable et une visibilité complète des conteneurs à votre data center. En analysant en continu la demande en temps réel, il garantit que les applications obtiennent les ressources nécessaires pour fonctionner de manière fiable. Vous pouvez réduire le gaspillage, améliorer l’efficacité, réaliser des économies et opérer en toute confiance dans des environnements hybrides et virtualisés.
Alignez les ressources à la demande en temps réel pour que les applications s’exécutent de manière fiable dans l’ensemble des workloads et clusters de votre data center.
Automatisez l'investissement et la mise à l'échelle des workloads afin de réduire l’activité manuelle tout en maintenant l’efficacité dans des environnements complexes.
Exécutez des scénarios pour tester la croissance des workloads, l’actualisation du matériel ou les plans de migration, et modernisez votre environnement en toute confiance.
Optimisez l’utilisation des hôtes et des clusters pour retarder les cycles d’actualisation du hardware et soutenir les initiatives de modernisation hybride.
Redimensionnez les workloads pour récupérer la capacité inutilisée, réduire les coûts d’exploitation et améliorer l’efficacité des ressources dans l’ensemble de votre data center.
Réalisez des actions d’optimisation via des workflows ITSM afin de respecter les politiques de gouvernance et de gestion du changement.
Avec le soutien complet des IBM Technology Expert Labs, libérez tout le potentiel de Turbonomic grâce à une tarification exclusive sur les services.
Avec DigiTEL, vous bénéficiez des avantages suivants :
d’économies sur les dépenses cloud en 12 mois et 5 800 actions d’allocation de ressources automatisées réalisées en 90 jours. Découvrez comment Natura a amélioré son efficacité et ses performances grâce à l’automatisation.
de mémoire récupérée en seulement 1 mois, tout en garantissant les performances de 1 000 machines virtuelles. Découvrez comment BBC Studios a implémenté l’automatisation pour gérer son environnement informatique.
de réduction du coût des licences VMware et des décisions d'allocation de ressources 70 % plus rapides. Découvrez comment APIS IT a optimisé la performance des services gouvernementaux critiques.
des actions d’allocation des ressources automatisées et 619 000 dollars économisés. Découvrez comment IBM TechZone a fourni des piles technologiques personnalisées aux utilisateurs du monde entier.
actions de redimensionnement effectuées sur une période de 12 mois et 650 heures libérées en 1 an. Découvrez comment JB Hunt garantit la performance des applications dans le cloud hybride avec IBM Turbonomic.
Augmentation du nombre de VM sans matériel supplémentaire et prise en charge automatisée des décisions en matière de ressources. Découvrez comment Metzler garantit la performance des applications et respecte les SLA des clients.
Réduire les besoins en matériel et en licences VMware, tout en évitant les coûts de 75 % dès la première année.
Ce rapport révèle les informations suivantes : 35 % d’économies sur le cloud, 75 % de tickets de performance en moins et un retour sur investissement (ROI) de 247 % en trois ans.
Turbonomic automatise les opérations des centres de données, optimise les dépenses liées au cloud et augmente l’efficacité de Kubernetes.
Turbonomic a reçu les badges G2 pour son ROI, sa position de leader sur le réseau et son adoption par les utilisateurs. Consultez les résultats réels des utilisateurs dans les rapports G2 de l’hiver.
La gestion automatisée des ressources applicatives peut favoriser une optimisation plus intelligente des coûts du cloud.
Turbonomic figure dans « Inside the Blueprint » sur Bloomberg et FOX Business.
Turbonomic aide les ingénieurs de plateforme et les ingénieurs DevOps à optimiser la vitesse de mise sur le marché et les performances des applications.
Découvrez les solutions de gestion des centres de données dans une démo en direct pour conduire des résultats mesurables.
IBM Turbonomic propose un essai gratuit de 30 jours. Aucune carte bancaire n’est nécessaire. Commencez votre essai gratuit sans plus attendre.
Oui. Turbonomic prend en charge l’optimisation sur plusieurs hyperviseurs tels que VMware, Nutanix et Microsoft Hyper-V ; sur des plateformes de conteneurs comme OpenShift Virtualization et Kubernetes ; ainsi que sur les principaux clouds publics (AWS, Microsoft Azure et Google Cloud). Cette capacité garantit des performances applicatives cohérentes et une utilisation efficace des ressources dans des environnements hybrides, multicloud et hétérogènes.
Oui. Turbonomic s’intègre avec les outils de monitoring, d’orchestration et d’ITSM tels que ServiceNow, vCenter, Kubernetes et les clouds publics. Il fonctionne via des interfaces standard, y compris des API REST, Webhooks et scripts, et offre une prise en charge native de Kubernetes. Ces intégrations améliorent la visibilité et permettent de mettre en place des actions automatisées alignées à vos workflows existants.
Avec le redimensionnement continu des workloads et l’élimination des ressources inutilisées, l’optimisation des data centers réduit l'excédent de provisionnement et le sous-provisionnement. Cette approche entraîne une baisse des coûts opérationnels et énergétiques tout en différant les dépenses d’infrastructure inutiles.
Turbonomic analyse en continu la demande des workloads et automatise des actions telles que la mise à l’échelle, le placement et le redimensionnement des ressources afin d’assurer les performances et l’efficacité de l’ensemble des data centers. Contrairement aux outils classiques qui se contentent d’émettre des alertes en cas de problème, Turbonomic génère également des recommandations exploitables, que les utilisateurs peuvent exécuter manuellement ou automatiquement.
Les entreprises utilisant Turbonomic ont parfois pu réduire le gaspillage des ressources et les coûts de licences de 30 % tout en garantissant la performance des applications. Des entreprises de divers secteurs l’ont utilisé pour retarder l’actualisation du matériel de l’infrastructure, réduire les coûts liés au cloud et améliorer la fiabilité des services.
Contactez notre équipe pour bénéficier d’une assistance experte et de solutions personnalisées, ou prenez rendez-vous pour découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs métier.