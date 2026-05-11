De l’optimisation à l’autonomie : Red Hat et IBM Turbonomic en action

Les plateformes modernes ne manquent pas d’outils, mais elles ont souvent du mal à fonctionner efficacement à l’échelle.
L’équipe informatique de Red Hat gère des environnements Red Hat OpenShift à grande échelle sur le cloud et sur site, y compris Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA), prenant en charge les conteneurs, la virtualisation et les workloads IA. Comme de nombreuses équipes de plateformes modernes, Red Hat utilise un modèle GitOps strict dans lequel les pipelines CI/CD définissent la source d’information unique.
Le défi pour Red Hat n’était pas simplement la visibilité. Red Hat avait besoin d’une optimisation continue à l’échelle du système dans ses environnements OpenShift sans perturber le modèle opérationnel GitOps existant. Turbonomic ajoute une couche d’optimisation continue à OpenShift, permettant de s’assurer que les workloads sont équilibrées en termes de performance et de coûts.
Au lieu de changer de modèle, Red Hat et IBM se sont alignés sur celui-ci.
Red Hat a développé un opérateur compagnon open source pour OpenShift qui permet aux actions d’IBM Turbonomic de fonctionner au sein des workflows GitOps. Dans la plupart des environnements, les modifications d’optimisation sont remplacées par des pipelines CI/CD, annulant ainsi ces optimisations. L’opérateur supprime cette friction, ce qui permet à l’optimisation de persister sans dériver ni contourner la gouvernance.
Par exemple, lorsque Turbonomic applique une optimisation des ressources, l’opérateur peut s’assurer que les paramètres de ressources des conteneurs mis à jour persistent, empêchant ainsi les rapprochements CI/CD ou les « sources d’information uniques » associées de les annuler.
Par conséquent, l’optimisation fonctionne avec la plateforme, et non contre elle.
Le redimensionnement est souvent compris, mais rarement appliqué de manière cohérente. Red Hat a résolu ce problème en le rendant automatique.
Avec Turbonomic, le redimensionnement des conteneurs est basé sur des politiques, toujours disponibles et désactivées par défaut. L’efficacité ne dépend plus de l’action des équipes : elle est intégrée à la plateforme et appliquée en continu. Ce changement représente une évolution du modèle opérationnel, passant d’un réglage manuel workload par workload à une capacité de plateforme centralisée et pilotée par des politiques, appliquée de manière cohérente dans l’ensemble des clusters. Ce changement devient critique à l’échelle. Les approches natives reposent sur une configuration par charge de travail et une adoption incohérente, alors que Turbonomic fournit une couche de contrôle unique et basée sur des règles qui standardise l’optimisation à travers les clusters.
Red Hat s’intéresse également à la façon de tirer parti des capacités de Turbonomic pour dimensionner dynamiquement les répliques prenant en charge les workloads d’inférence de l’IA afin d’adapter le nombre de répliques à la demande, tout en réduisant le risque de surprovisionnement.
Turbonomic automatise également le placement des workloads. En alignant en permanence la demande des applications sur l’infrastructure disponible, il réduit la fragmentation et crée une marge de manœuvre entre les clusters. En empaquetant les workloads plus efficacement sur moins de nœuds, Red Hat peut suspendre la capacité inutilisée, libérer des ressources de calcul et rendre disponibles des capacités cloud préachetées comme les instances réservées pour d’autres workloads. Cette automatisation améliore la stabilité et garantit une utilisation efficace des ressources sans ajout d’infrastructure.
Il ne s’agit pas d’ajouter un autre outil, mais de changer la façon dont l’optimisation se produit.
Auparavant, l’optimisation était manuelle, réactive et incohérente d’une équipe à l’autre. Les modifications se perdaient souvent lors du rapprochement CI/CD et les décisions de mise à l’échelle dépendaient de la configuration au niveau du workload. Aujourd’hui, l’optimisation est automatisée, persistante et standardisée. Les décisions stratégiques sont appliquées en continu dans tous les environnements, ce qui réduit les réglages manuels, améliore l’utilisation et accélère la résolution des contraintes de ressources.
Turbonomic est désormais intégré aux opérations quotidiennes à travers les environnements, normalisant les décisions et garantissant une performance constante et une utilisation à l’échelle. Résultat ? Une meilleure utilisation des clusters, une réduction du surprovisionnement et une résolution plus rapide des contraintes de ressources grâce à la prise de décisions automatisée.
À mesure que les environnements Red Hat OpenShift se développent dans des déploiements hybrides et multiclusters, il devient plus difficile de maintenir les performances, la rentabilité et la cohérence opérationnelle. L’optimisation continue change cela.
En étendant Red Hat OpenShift avec une couche d’optimisation toujours disponible, Red Hat garantit que les applications restent alignées sur la capacité de l’infrastructure, que les décisions sont prises à l’échelle du système et que les opérations demeurent cohérentes entre conteneurs, Red Hat OpenShift Virtualisation, ROSA et environnements sur site. Cela soutient également les efforts de modernisation et les initiatives de migration de VMware. Pour les équipes de plateforme, cela signifie un meilleur contrôle des coûts, une plus grande cohérence entre les clusters et la possibilité de dimensionner les opérations sans augmenter les tâches manuelles.
L’approche Red Hat montre à quoi cela ressemble dans la pratique : des performances et une efficacité constantes, fournies automatiquement et sans intervention manuelle.
C’est le passage de l’optimisation à l’autonomie.