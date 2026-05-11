De l’optimisation à l’autonomie : Red Hat et IBM Turbonomic en action

Au lieu de changer de modèle, Red Hat et IBM se sont alignés sur celui-ci.

Red Hat a développé un opérateur compagnon open source pour OpenShift qui permet aux actions d’IBM Turbonomic de fonctionner au sein des workflows GitOps. Dans la plupart des environnements, les modifications d’optimisation sont remplacées par des pipelines CI/CD, annulant ainsi ces optimisations. L’opérateur supprime cette friction, ce qui permet à l’optimisation de persister sans dériver ni contourner la gouvernance.

Par exemple, lorsque Turbonomic applique une optimisation des ressources, l’opérateur peut s’assurer que les paramètres de ressources des conteneurs mis à jour persistent, empêchant ainsi les rapprochements CI/CD ou les « sources d’information uniques » associées de les annuler.

Par conséquent, l’optimisation fonctionne avec la plateforme, et non contre elle.