Optimisation intelligente des workloads IA sur les plateformes cloud hybrides

Optimisez les workloads de l'IA dans le cloud, sur site et dans les conteneurs avec Turbonomic. Automatisez les décisions de ressources pour garantir les performances du modèle IA et du GPU.

 

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Organigramme avec des formes géométriques reliées entre elles par diverses icônes

Automatisez l'optimisation des workloads IA à grande échelle

Les workloads IA sont gourmands en ressources et très sensibles aux problèmes de performances. Turbonomic analyse en temps réel la demande en GPU, CPU et mémoire et automatise les décisions de mise à l'échelle, de placement et d'allocation. Pour les indicateurs de performance des applications Kubernetes et OpenShift, tels que la concurrence, le temps de réponse, le temps de service et les délais de mise en file d'attente, afin de piloter la mise à l'échelle des services d'inférence d'IA générative. Sur le cloud, sur site et dans les conteneurs, Turbonomic garantit des performances constantes tout en maximisant l'utilisation.
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Avantages

Optimisez les performances des GPU du cloud

Adaptez en permanence les workloads au meilleur type d’instance de GPU dans AWS et Azure pour que les applications restent rapides et réactives.
Gagnez en agilité pour les projets d’IA

Augmentez ou diminuez les ressources GPU en temps réel, afin de permettre aux équipes de lancer et de développer des initiatives en matière d'IA sans retard sur l'infrastructure.
Assurez la performance de l’IA générative

Faites évoluer les services d’inférence en fonction de la concurrence, du temps de réponse et du débit pour fournir des résultats rapides et précis.
Améliorez l’utilisation des GPU

Tirez parti de la mise à l’échelle et des indicateurs de performance compatibles avec le MIG pour augmenter l’utilisation du GPU, libérant ainsi la capacité de gérer davantage de workload d’IA sans coût supplémentaire.
Préservez la fiabilité des applications métier

Assurez-vous que les workloads basées sur le GPU fonctionnent sans interruption en les plaçant sur des hôtes compatibles avec la capacité disponible.
Prolongez la durée de vie du matériel

Augmentez la densité de Workload en toute sécurité, vous aidant à soutenir davantage de projets d’IA sur le même matériel avant d’investir dans de nouveaux GPU.
Optimisez les performances des GPU du cloud

Adaptez en permanence les workloads au meilleur type d’instance de GPU dans AWS et Azure pour que les applications restent rapides et réactives.
Gagnez en agilité pour les projets d’IA

Augmentez ou diminuez les ressources GPU en temps réel, afin de permettre aux équipes de lancer et de développer des initiatives en matière d'IA sans retard sur l'infrastructure.
Assurez la performance de l’IA générative

Faites évoluer les services d’inférence en fonction de la concurrence, du temps de réponse et du débit pour fournir des résultats rapides et précis.
Améliorez l’utilisation des GPU

Tirez parti de la mise à l’échelle et des indicateurs de performance compatibles avec le MIG pour augmenter l’utilisation du GPU, libérant ainsi la capacité de gérer davantage de workload d’IA sans coût supplémentaire.
Préservez la fiabilité des applications métier

Assurez-vous que les workloads basées sur le GPU fonctionnent sans interruption en les plaçant sur des hôtes compatibles avec la capacité disponible.
Prolongez la durée de vie du matériel

Augmentez la densité de Workload en toute sécurité, vous aidant à soutenir davantage de projets d’IA sur le même matériel avant d’investir dans de nouveaux GPU.

Améliorez l’efficacité et les performances de vos GPU

Optimisation du GPU du cloud public

Turbonomic évalue en permanence les indicateurs GPU tels que le nombre de GPU, la mémoire et la bande passante dans les instances AWS et Azure. Il recommande et exécute automatiquement le type d'instance le mieux adapté, garantissant ainsi aux workloads des performances optimales tout en évitant un sur-provisionnement inutile. Grâce à des contrôles des règles pour les niveaux GPU et les capacités de calcul, il garantit une prévisibilité des coûts et une cohérence des performances pour les workloads IA.

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Personne regardant un ordinateur portable dans une salle de serveurs
Réglage des workload IA générative

Les workloads IA générative exigent d’énormes ressources GPU. Turbonomic optimise l’allocation des workloads GPU sur Kubernetes et Red Hat® OpenShift® pour s’assurer que les workloads d’inférence des LLM d’IA générative répondent aux objectifs de niveau de service (SLO) et aux normes de performance définis tout en maximisant l’utilisation, l’efficacité et le coût du GPU.
Capture d’écran montrant les principaux clusters de plateformes de conteneurs
Optimisation du centre de données du GPU

Turbonomic utilise des analyses prenant en compte le GPU pour placer et optimiser dynamiquement les machines virtuelles nécessitant une accélération GPU. En reconnaissant les configurations vGPU et passthrough, il garantit que les workloads s'exécutent uniquement sur des hôtes compatibles disposant de capacités disponibles. Ceci évite les perturbations, protège la performance des applications et permet aux organisations d’augmenter la densité de charge de travail sans sacrifier la fiabilité.

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Optimisation du GPU du cloud public

Turbonomic évalue en permanence les indicateurs GPU tels que le nombre de GPU, la mémoire et la bande passante dans les instances AWS et Azure. Il recommande et exécute automatiquement le type d'instance le mieux adapté, garantissant ainsi aux workloads des performances optimales tout en évitant un sur-provisionnement inutile. Grâce à des contrôles des règles pour les niveaux GPU et les capacités de calcul, il garantit une prévisibilité des coûts et une cohérence des performances pour les workloads IA.

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Réglage des workload IA générative

Les workloads IA générative exigent d’énormes ressources GPU. Turbonomic optimise l’allocation des workloads GPU sur Kubernetes et Red Hat® OpenShift® pour s’assurer que les workloads d’inférence des LLM d’IA générative répondent aux objectifs de niveau de service (SLO) et aux normes de performance définis tout en maximisant l’utilisation, l’efficacité et le coût du GPU.
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Optimisation du centre de données du GPU

Turbonomic utilise des analyses prenant en compte le GPU pour placer et optimiser dynamiquement les machines virtuelles nécessitant une accélération GPU. En reconnaissant les configurations vGPU et passthrough, il garantit que les workloads s'exécutent uniquement sur des hôtes compatibles disposant de capacités disponibles. Ceci évite les perturbations, protège la performance des applications et permet aux organisations d’augmenter la densité de charge de travail sans sacrifier la fiabilité.

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Témoignages de clients 5,3 fois

de réduction de la disponibilité des GPU inactifs. Découvrez comment IBM BAM a doublé le débit des GPU et réduit les besoins en matériel grâce à une automatisation intelligente.

 Lire l’étude de cas de l’équipe IBM BAM

Ressources

Assurez la performance et l’efficacité de Turbonomic avec les services d'expert IBM

Des services sur mesure pour vous aider à planifier, déployer et optimiser Turbonomic en fonction des besoins de votre entreprise.
Un aperçu de Turbonomic

Turbonomic automatise les opérations des centres de données, optimise les dépenses liées au cloud et augmente l’efficacité de Kubernetes.
Avis sur les produits G2

Turbonomic a reçu les badges G2 pour son ROI, sa position de leader sur le réseau et son adoption par les utilisateurs. Consultez les résultats réels des utilisateurs dans les rapports G2 de l’hiver.
Avis sur TrustRadius

Lisez ce que disent les clients satisfaits d'IBM Turbonomic sur TrustRadius.
Stratégie VMware

Réduire les besoins en matériel et en licences VMware, tout en évitant les coûts de 75 % dès la première année.
Gestion des ressources informatiques

La gestion automatisée des ressources applicatives peut favoriser une optimisation plus intelligente des coûts du cloud.
247 % de retour sur investissement en 3 ans

Ce rapport indique 35 % d’économies sur le cloud, 75 % de tickets de performance en moins et un retour sur investissement (ROI) de 247 % en trois ans.

Turbonomic figure dans « Inside the Blueprint » sur Bloomberg et FOX Business.
Respecter les objectifs de niveau de service (SLO) des applications

Turbonomic aide les ingénieurs de plateforme et les ingénieurs DevOps à optimiser la vitesse de mise sur le marché et les performances des applications.
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Découvrez les solutions de gestion des centres de données dans une démo en direct pour conduire des résultats mesurables.
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IBM Turbonomic propose un essai gratuit de 30 jours. Aucune carte bancaire n’est nécessaire. Commencez votre essai gratuit sans plus attendre.
Découverte du produit

Découvrez une démo interactive pour découvrir en temps réel les performances des applications et l’optimisation des ressources.

Questions fréquemment posées (FAQ)

C’est la capacité d’adapter automatiquement les ressources GPU à la demande de workload sur site, dans le cloud et les conteneurs. Ainsi, vos applications IA sont toujours performantes tout en maîtrisant les coûts.

Turbonomic analyse en continu la demande en GPU, CPU et mémoire dans les centres de données, le cloud et Kubernetes. La solution automatise le placement, la mise à l’échelle et redimensionner afin que les workloads IA répondent aux objectifs de performance sans sur-provisionnement des Ressources.

Turbonomic répartit les workloads GPU uniquement sur des hôtes compatibles disposant de capacités disponibles. Ceci permet d'éviter les problèmes de performance et d'optimiser l'utilisation du matériel existant.

Sur AWS et Azure, Turbonomic ajuste en permanence la taille des instances GPU pour que vous ne payiez que ce que vous utilisez. Il élimine également le gaspillage en réduisant ou en déplaçant les Workload hors des instances GPU inactives.

Oui. Turbonomic optimise l'inférence générative de l'IA dans Kubernetes et OpenShift en dimensionnant les services en fonction du GPU et des métriques de l'application. Il garantit que les objectifs de latence et de débit sont atteints tout en améliorant l'utilisation du GPU.

Turbonomic surveille les ressources GPU au niveau des machines virtuelles, des nœuds et des services de conteneurs. Il automatise le placement sécurisé des machines virtuelles sur site et met à l’échelle les workloads d’inférence Kubernetes, améliorant ainsi l’efficacité dans les environnements hybrides et multicloud.

Lire l’étude de cas

Oui. Turbonomic dimensionne correctement les instances GPU dans le cloud public, place et consolide en toute sécurité les charges de travail GPU dans les centres de données, et dimensionne les charges de travail d'inférence Kubernetes en fonction des SLO. En alignant l’offre sur la demande, il réduit les dépenses inutiles tout en maintenant les performances des workloads IA.

L'équipe Big modèles IA d'IBM a multiplié par 5,3 fois la disponibilité des GPU inactifs et doublé le débit, tout en maintenant les objectifs de latence. Cela signifie une innovation plus rapide et moins coûteuse.

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