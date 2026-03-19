Les workloads IA sont gourmands en ressources et très sensibles aux problèmes de performances. Turbonomic analyse en temps réel la demande en GPU, CPU et mémoire et automatise les décisions de mise à l'échelle, de placement et d'allocation. Pour les indicateurs de performance des applications Kubernetes et OpenShift, tels que la concurrence, le temps de réponse, le temps de service et les délais de mise en file d'attente, afin de piloter la mise à l'échelle des services d'inférence d'IA générative. Sur le cloud, sur site et dans les conteneurs, Turbonomic garantit des performances constantes tout en maximisant l'utilisation.