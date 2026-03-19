Optimisez les workloads de l'IA dans le cloud, sur site et dans les conteneurs avec Turbonomic. Automatisez les décisions de ressources pour garantir les performances du modèle IA et du GPU.
Les workloads IA sont gourmands en ressources et très sensibles aux problèmes de performances. Turbonomic analyse en temps réel la demande en GPU, CPU et mémoire et automatise les décisions de mise à l'échelle, de placement et d'allocation. Pour les indicateurs de performance des applications Kubernetes et OpenShift, tels que la concurrence, le temps de réponse, le temps de service et les délais de mise en file d'attente, afin de piloter la mise à l'échelle des services d'inférence d'IA générative. Sur le cloud, sur site et dans les conteneurs, Turbonomic garantit des performances constantes tout en maximisant l'utilisation.
de réduction de la disponibilité des GPU inactifs. Découvrez comment IBM BAM a doublé le débit des GPU et réduit les besoins en matériel grâce à une automatisation intelligente.
Des services sur mesure pour vous aider à planifier, déployer et optimiser Turbonomic en fonction des besoins de votre entreprise.
Turbonomic automatise les opérations des centres de données, optimise les dépenses liées au cloud et augmente l’efficacité de Kubernetes.
Turbonomic a reçu les badges G2 pour son ROI, sa position de leader sur le réseau et son adoption par les utilisateurs. Consultez les résultats réels des utilisateurs dans les rapports G2 de l’hiver.
Réduire les besoins en matériel et en licences VMware, tout en évitant les coûts de 75 % dès la première année.
La gestion automatisée des ressources applicatives peut favoriser une optimisation plus intelligente des coûts du cloud.
Ce rapport indique 35 % d’économies sur le cloud, 75 % de tickets de performance en moins et un retour sur investissement (ROI) de 247 % en trois ans.
Turbonomic figure dans « Inside the Blueprint » sur Bloomberg et FOX Business.
Turbonomic aide les ingénieurs de plateforme et les ingénieurs DevOps à optimiser la vitesse de mise sur le marché et les performances des applications.
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C’est la capacité d’adapter automatiquement les ressources GPU à la demande de workload sur site, dans le cloud et les conteneurs. Ainsi, vos applications IA sont toujours performantes tout en maîtrisant les coûts.
Turbonomic analyse en continu la demande en GPU, CPU et mémoire dans les centres de données, le cloud et Kubernetes. La solution automatise le placement, la mise à l’échelle et redimensionner afin que les workloads IA répondent aux objectifs de performance sans sur-provisionnement des Ressources.
Turbonomic répartit les workloads GPU uniquement sur des hôtes compatibles disposant de capacités disponibles. Ceci permet d'éviter les problèmes de performance et d'optimiser l'utilisation du matériel existant.
Sur AWS et Azure, Turbonomic ajuste en permanence la taille des instances GPU pour que vous ne payiez que ce que vous utilisez. Il élimine également le gaspillage en réduisant ou en déplaçant les Workload hors des instances GPU inactives.
Oui. Turbonomic optimise l'inférence générative de l'IA dans Kubernetes et OpenShift en dimensionnant les services en fonction du GPU et des métriques de l'application. Il garantit que les objectifs de latence et de débit sont atteints tout en améliorant l'utilisation du GPU.
Turbonomic surveille les ressources GPU au niveau des machines virtuelles, des nœuds et des services de conteneurs. Il automatise le placement sécurisé des machines virtuelles sur site et met à l’échelle les workloads d’inférence Kubernetes, améliorant ainsi l’efficacité dans les environnements hybrides et multicloud.
Oui. Turbonomic dimensionne correctement les instances GPU dans le cloud public, place et consolide en toute sécurité les charges de travail GPU dans les centres de données, et dimensionne les charges de travail d'inférence Kubernetes en fonction des SLO. En alignant l’offre sur la demande, il réduit les dépenses inutiles tout en maintenant les performances des workloads IA.
L'équipe Big modèles IA d'IBM a multiplié par 5,3 fois la disponibilité des GPU inactifs et doublé le débit, tout en maintenant les objectifs de latence. Cela signifie une innovation plus rapide et moins coûteuse.