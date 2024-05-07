Solutions de mise en réseau cloud

Obtenez les bonnes solutions de mise en réseau cloud pour soutenir votre entreprise

Les solutions de mise en réseau cloud peuvent aider votre organisation à implémenter un réseau global sécurisé et hautement disponible. En travaillant avec un fournisseur de services réseau expérimenté, vous pouvez concevoir et mettre en place la configuration unique qui vous permettra d'optimiser le flux de trafic réseau, de protéger et de prendre en charge les applications et de répondre à vos besoins métier spécifiques.
Reposez-vous sur un réseau mondial

Bénéficiez d'une exécution plus fluide sur le cloud et plus sûre sur site, avec des options de déploiement supplémentaires pour chaque exigence de charge de travail.

 Protégez les ressources avec une sécurité réseau avancée

Les services de mise en réseau IBM Cloud offrent des fonctions de sécurité essentielles qui isolent les ressources et protègent les charges de travail accessibles sur Internet.

 Obtenez des performances supérieures avec une haute disponibilité

Le réseau IBM Cloud prend en charge un ensemble toujours plus large d'applications, en particulier celles qui ont des exigences de haute disponibilité.

 Gérez vos ressources avec plus de facilité

Rationalisez la gestion de toutes vos ressources, avec une visibilité sur les performances du réseau et des applications.
Solutions de mise en réseau cloud
Dispositifs de passerelle

Protégez votre infrastructure cloud et optimisez ses performances.

IBM Cloud Direct Link

Connectez-vous à IBM Cloud Platform en toute sécurité, sans utiliser l'Internet public.

IBM Cloud DNS Services

Gérez et résolvez les noms de domaine de manière plus sécurisée et fiable, sans avoir besoin d'ajouter une solution de système de nom de domaine personnalisé (DNS).

IBM Cloud Flow Logs for VPC

Capturez des informations sur le trafic IP vers et depuis des réseaux de vos VPC IBM Cloud.

IBM Cloud Internet Services

Utilisez des fonctionnalités de sécurité, de fiabilité et de performances conçues pour protéger les applications, les charges de travail et les API.

Équilibreurs de charge IBM Cloud

Offrez une disponibilité et des performances réseau optimales à vos applications.

IBM Cloud Transit Gateway

Créer un réseau mondial, mettre à l'échelle et partager facilement l'infrastructure classique IBM Cloud et les ressources VPC.

IBM Cloud Virtual Server for VPC

Utiliser un environnement cloud isolé et hautement sécurisé pour connecter vos machines virtuelles et vos applications.

IBM Content Delivery Network

Accélérer la distribution de contenu à bande passante élevée aux clients du monde entier.

Communications mobiles sécurisées et conformes
La solution Movius MultiLine on IBM Cloud permet de travailler de n'importe où.
Equals 3
Alimenter une plateforme de données marketing de données révolutionnaire avec IBM Cloud et les technologies cognitives.
Daimler Trucks North America
Accélération de la déliverabilité des applications d'environ 94 % avec le logiciel IBM UrbanCode® Deploy.
Mise en réseau - Guide d'introduction
Découvrez comment fonctionnent les réseaux informatiques, comment l'architecture est utilisée pour concevoir la topologie de réseau et comment sécuriser votre réseau.
Sécurité et confidentialité dans le cloud
Découvrez comment IBM Cloud peut vous aider à protéger les données, à suivre leur emplacement en toute sécurité et à renforcer la confiance des clients.
Entraînement à la mise en réseau IBM Cloud
Développez vos compétences en matière de mise en réseau et obtenez la certification professionnelle IBM grâce aux cours du Programme professionnel des ingénieurs en fiabilité des sites cloud (SRE).
