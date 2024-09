Daimler Trucks North America

Comme la plupart des organisations aujourd'hui, l'équipe des services informatiques de Daimler Trucks NA a été confrontée à une demande toujours croissante de nouvelles applications pour soutenir l'entreprise. Le département s’est fixé comme objectif à long terme de trouver les outils et les talents nécessaires pour automatiser autant de processus de livraison de logiciels que possible. Le déploiement d'applications était un domaine propice à l'innovation et à l'automatisation.

Le modèle de déploiement d'applications de l'entreprise n'était plus tenable, pour plusieurs raisons.Tout d'abord, les processus de développement et de déploiement de logiciels fonctionnaient indépendamment, dans des services distincts. Une fois que l'équipe de build avait écrit le code, elle n'avait plus la responsabilité du déploiement de l'application, ce qui revenait pour elle à « larguer » le projet à un autre service.

Nick Wylde, analyste technique du service informatique et du support client, et champion DevOps chez Daimler Trucks NA, décrit la situation : « après avoir installé une application, l’équipe middleware pouvait recevoir un appel à minuit parce qu’elle ne fonctionnait pas correctement. Même si l'origine était un problème de codage qui appartenait aux développeurs, c'était l'équipe de middleware qui subissait des pressions pour la faire fonctionner. »

Deuxièmement, le processus de déploiement était lent et sujet aux erreurs. Lorsque l'équipe middleware recevait l'application, elle suivait un manuel de travail comprenant plus de 30 étapes. Si une des étapes avait été mal effectuée, la personne devait revenir à cette étape et refaire le processus. Le résultat : chaque déploiement, qu'il s'agisse d'une installation ou d'une mise à jour initiale, prenait au moins une heure, souvent plus longtemps. De plus, il n'existait pas de chemin d'annulation clair et automatisé : la résolution du problème nécessitait plus d'efforts manuels de la part de l'équipe de déploiement.

Enfin, il y avait peu de règles ou de politiques applicables concernant la gestion ou la traçabilité des fichiers dans le contrôle des sources. Ce manque de gouvernance pouvait facilement introduire des erreurs dans les applications existantes ou nouvelles, car les fichiers étaient transmis manuellement d'un serveur ou d'une application à l'autre.

Selon M. Wylde, « un déploiement d'applications médiocre ou défaillant et des corrections lentes ont un impact négatif sur l'entreprise. Par exemple, il y a des conséquences durables si une application qui gère l'inventaire des pièces d'une concession est défectueuse. Les camions sont bloqués dans le garage et ne peuvent pas sortir. La flotte finance donc des camions qui ne gagnent pas d'argent, et nous perdons de l'argent parce que nous ne pouvons pas vendre les pièces. »