La solution IBM Cloud fournit à Movius la plateforme d’hébergement mondiale et évolutive dont elle a besoin pour déployer rapidement et facilement son offre innovante. « Grâce à IBM Cloud, nous pouvons facilement déployer nos solutions de manière cohérente à travers le monde, déclare Amit Modi. Nous disposons d’une plateforme cloud des plus matures avec un ensemble de capacités documentées, et nous pouvons mettre à disposition de nos clients des ressources de calcul, de réseau et de stockage en quelques minutes seulement. »

En outre, avec le service Veeam, Movius renforce et normalise ses fonctionnalités de sauvegarde et de restauration sur une infrastructure en constante expansion. La solution Veeam permet également à l’entreprise d’aider ses clients professionnels à répondre à diverses exigences réglementaires et renforce la disponibilité et la résilience de son offre de services principale.

Grâce aux simples vérifications de page HTTP et aux fonctionnalités de reprise rapide de la solution CIS, Movius peut garantir à ses clients un service sans interruption même en cas de panne des systèmes de front-end ou de back-end sur l’un de ses sites.

L’expertise d’IBM et sa réputation de fournisseur d’infrastructure de confiance permettent à Movius de se concentrer sur ses besoins stratégiques et d’offrir une proposition de valeur convaincante à ses prospects. « Nous ne sommes pas spécialistes des centres de données ; notre mission est de favoriser la communication à travers le monde, explique Amit Modi. IBM Cloud nous permet de nous concentrer sur ce que nous faisons de mieux et sur ce dont nous avons besoin pour fournir un service de qualité à nos clients. Nous sommes donc beaucoup plus crédibles lorsque nous vendons nos services à nos prospects professionnels. »

Ainsi, lorsque les utilisateurs réglementés du bureau de Londres d’une banque commerciale chinoise ont commencé à travailler à domicile pendant la pandémie en 2020, le bureau a déployé l’enregistrement mobile sur leurs appareils professionnels et personnels avec MultiLine de Movius. Résultat : en seulement 15 jours, la société financière était conforme à la directive MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive).

Grâce à la technologie IBM Cloud et le vaste réseau IBM de fournisseurs de services technologiques de pointe, Movius prévoit une croissance continue de ses activités pour poursuivre son expansion mondiale. « Nous devons permettre des communications en temps réel et fournir des services essentiels à nos clients, explique Amit Modi. Nous avions donc besoin d’une infrastructure évolutive, fiable et avant-gardiste dotée d’un ensemble de services nous permettant de déployer notre solution. Nous n’aurions pas pu rêver mieux que notre partenariat avec IBM. »