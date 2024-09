Veeam sur IBM Cloud peut fournir une sauvegarde fiable et une reprise après incident prévisible pour les workloads virtuels et physiques, où qu’ils se trouvent dans votre centre de données et dans le cloud. Veeam sur IBM Cloud est un produit non IBM soumis aux conditions générales de Veeam. Découvrez pourquoi IBM Cloud a remporté le Veeam Innovation Award 2020 au sommet VeeamON.