Protégez vos données non seulement au repos et en transit, mais aussi lors de leur utilisation, et privilégiez vos performances de calcul dans le cloud avec la puissance de traitement Intel Xeon de 4e génération, qui sécurise autant qu’elle s’adapte. IBM Cloud Virtual Server for VPC offre désormais une sécurité d’application de confidential computing Intel SGX qui isole et protège le code et les données sélectionnés de toute modification grâce à des enclaves renforcées et à des modules d’exécution fiables. Innovez en toute confiance sur les workloads à la croissance la plus rapide dans les domaines de l’IA, de l’analytique, du calcul multipartite et des actifs numériques.
Découvrez comment Intel et IBM Cloud s’engagent à aider leurs clients à moderniser et à sécuriser leurs workloads HPC.
IBM Cloud et Intel annoncent de nouvelles solutions de confidential computing, un partenariat Intel Foundry Accelerator Cloud Alliance et une série de sommets internationaux.
Les clients d’IBM Cloud Virtual Servers for VPC peuvent désormais tester les performances des processeurs Intel Xeon de 2e et de 4e génération sur diverses applications.
Contribuez à renforcer la sécurité des applications et à protéger les données et le code sélectionnés contre les modifications avec Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) sur des serveurs virtuels hyper-évolutifs au sein d’IBM Cloud VPC.
Les disques SSD Intel Optane accélèrent considérablement les performances de stockage tout en réduisant la latence.
La technologie Intel Trusted Execution Technology (Intel TXT) garantit la fiabilité des serveurs lors de la migration des workloads.
La mémoire persistante Intel Optane offre une extension de mémoire rentable pour les jeux de données plus importants et la combinaison des workloads.
Accédez à de nouvelles opportunités avec des solutions fiables pour exploiter davantage vos données avec IBM et Intel.