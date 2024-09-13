Solutions Intel sur IBM Cloud

Modernisez vos workloads Intel avec un partenariat cloud sécurisé et fiable qui facilite les parcours de cloud hybride.
Créer un compte IBM Cloud Découvrir le catalogue IBM Cloud
Gros plan sur une puce électronique
Le confidential computing avec Intel SGX est désormais sur IBM Cloud VPC

Protégez vos données non seulement au repos et en transit, mais aussi lors de leur utilisation, et privilégiez vos performances de calcul dans le cloud avec la puissance de traitement Intel Xeon de 4e génération, qui sécurise autant qu’elle s’adapte. IBM Cloud Virtual Server for VPC offre désormais une sécurité d’application de confidential computing Intel SGX qui isole et protège le code et les données sélectionnés de toute modification grâce à des enclaves renforcées et à des modules d’exécution fiables. Innovez en toute confiance sur les workloads à la croissance la plus rapide dans les domaines de l’IA, de l’analytique, du calcul multipartite et des actifs numériques.

En savoir plus sur Intel SGX sur IBM Cloud VPC 
 
Actualités Nouvelle technologie Intel Xeon sur IBM Cloud Compute

Découvrez comment Intel et IBM Cloud s’engagent à aider leurs clients à moderniser et à sécuriser leurs workloads HPC.

 Lire le blog Comment Intel et IBM aident les entreprises à accélérer l’innovation

IBM Cloud et Intel annoncent de nouvelles solutions de confidential computing, un partenariat Intel Foundry Accelerator Cloud Alliance et une série de sommets internationaux.

 Lire l’article de la salle de presse IBM Cloud et Intel lancent un nouveau bac à sable personnalisé pour le cloud

Les clients d’IBM Cloud Virtual Servers for VPC peuvent désormais tester les performances des processeurs Intel Xeon de 2e et de 4e génération sur diverses applications.

 Lire le blog
Une conception orientée données Améliorez la conservation et la sécurité des données grâce à la technologie optimisée d’Intel pour le calcul et le stockage.
Exploitez le potentiel du confidential computing

Contribuez à renforcer la sécurité des applications et à protéger les données et le code sélectionnés contre les modifications avec Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) sur des serveurs virtuels hyper-évolutifs au sein d’IBM Cloud VPC.

 En savoir plus sur Intel SGX
Des performances de stockage exceptionnelles

Les disques SSD Intel Optane accélèrent considérablement les performances de stockage tout en réduisant la latence.  

 En savoir plus sur les disques SSD Intel Optane
Migrer les workloads en toute confiance

La technologie Intel Trusted Execution Technology (Intel TXT) garantit la fiabilité des serveurs lors de la migration des workloads.

 En savoir plus sur Intel TXT
Disposer de plus de mémoire à un coût par To inférieur

La mémoire persistante Intel Optane offre une extension de mémoire rentable pour les jeux de données plus importants et la combinaison des workloads.

 En savoir plus sur la mémoire persistante Intel Optane
L’écosystème Intel sur IBM Cloud Solutions VMware
Migrez les workloads VMware vers IBM Cloud avec vos technologies, vos compétences et vos outils existants. L’intégration et l’automatisation avec Red Hat OpenShift accélèrent l’innovation avec des services tels que l’IA, l’analytique et plus encore.
Solutions SAP
Adoptez une infrastructure et des solutions à haute performance qui enrichissent l’environnement informatique de votre entreprise. SAP on IBM Cloud est un cloud d’entreprise prêt à gérer vos besoins en matière de sécurité, de fiabilité et de conformité.
Solutions Red Hat
Alliez la capacité d’innovation d’une communauté mondiale de développeurs open source à une expertise inégalée dans les modèles du secteur, dans le cloud et dans l’IA pour relever les défis plus rapidement et générer de meilleurs résultats.
IBM Cloud Paks
Proposez la seule expérience de plateforme cloud hybride du secteur. Les données préintégrées, l’automatisation et les capacités de sécurité aident à concevoir et à moderniser les applications plus rapidement, sur n’importe quel cloud ou infrastructure informatique.
Personne tapant à l’ordinateur dans son bureau à domicile
Straker Translations change de modèle économique
Straker a mis en œuvre VMware vSphere sur IBM Cloud afin de gagner en capacité de calcul pour une livraison haute performance, ceci sans sacrifier l’évolutivité ou la maîtrise de sa transition vers la fourniture de services de traduction en ligne.
Vue aérienne de rues menant à une place centrale
Autostrade per l’Italia améliore la gestion des routes
Autostrade a amélioré la sécurité de 4 000 ponts et passages routiers en Italie avec l’aide d’IBM Cloud Paks, notre système logiciel de cloud hybride bâti sur la technologie Intel Xeon.
IBM Cloud Bare Metal Servers Intel Xeon E-2174G
Cette configuration est dotée de 4 cœurs à 3,80 GHz, de 16 Go de RAM, de 1 SATA de 1 To et de 20 To de bande passante gratuite¹.
Intel Xeon Silver 4210
Cette configuration est dotée de 20 cœurs à 2,20 GHz, de 32 Go de RAM, de 1 SATA de 1 To et de 20 To de bande passante gratuite¹.
Intel Xeon Platinum 8260
Cette configuration est dotée de 48 cœurs, de 32 Go de RAM, de 1 SATA de 1 To et de 20 To de bande passante gratuite¹.
IBM Cloud Virtual Servers for VPC Équilibré : bx2d-2x8
Cette configuration est dotée de 2 vCPU (Intel Xeon Platinum 8260), de 8 Gio de RAM, de 3 Gbit/s et de 1 × 75 Go.
Calcul : cx2d-8x16
Cette configuration est dotée de 8 vCPU (Intel Xeon Platinum 8260), de 16 Gio de RAM, de 12 Gbit/s et de 1 × 300 Go.
Mémoire : mx2d-8x64
Cette configuration est dotée de 8 vCPU (Intel Xeon Platinum 8260), de 64 Gio de RAM, de 12 Gbit/s et de 1 × 300 Go.
IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC Intel Xeon 8260 calcul : cx2-metal-96x192
Cette configuration est dotée de 96 vCPU, de 192 Go de RAM, de 100 Gbit/s de bande passante et de 1 × 960 Go.
Intel Xeon 8260 équilibré : bx2d-metal-96x384
Cette configuration est dotée de 96 vCPU, de 384 Go de RAM, de 100 Gbit/s de bande passante, de 1 × 960 Go et d’un disque local de 8 × 3 200 Go.
Intel Xeon 8260 équilibré : bx2d-metal-192x768
Cette configuration est dotée de 192 vCPU, de 768 Go de RAM, de 100 Gbit/s de bande passante et d’un disque local de 1 × 960 Go.
Serveurs certifiés SAP Intel Xeon E-2174G
Cette configuration est dotée de 4 cœurs à 3,80 GHz, de 16 Go de RAM, de 1 SATA de 1 To et de 20 To de bande passante gratuite¹.
Intel Xeon Silver 4210
Cette configuration est dotée de 20 cœurs à 2,20 GHz, de 32 Go de RAM, de 1 SATA de 1 To et de 20 To de bande passante gratuite¹.
Intel Xeon Platinum 8260
Cette configuration est dotée de 48 cœurs, de 32 Go de RAM, de 1 SATA de 1 To et de 20 To de bande passante gratuite¹.
Serveurs HPC Intel Xeon Gold 5218
Cette configuration est dotée d’une carte graphique NVIDIA T4, de 32 cœurs à 2,30 GHz, de 32 Go de RAM et de 20 To de bande passante gratuite¹.
Intel Xeon 6284
Cette configuration est dotée d’une carte graphique NVIDIA T4, de 40 cœurs à 2,50 GHz, de 32 Go de RAM et de 20 To de bande passante gratuite¹.
GPU : gx2-16x128x2v
Cette configuration est dotée de 16 vCPU (Intel Xeon Platinum 8260), de 2 × GPU NVIDIA v100 et de 1 278 Gio de RAM.
Étapes suivantes

Accédez à de nouvelles opportunités avec des solutions fiables pour exploiter davantage vos données avec IBM et Intel.

 Créer un compte IBM Cloud Découvrir le catalogue IBM Cloud
Note de bas de page

¹ 20 To de bande passante dans les centres de données des États-Unis, du Canada et de l’Union européenne ; 5 To de bande passante dans tous les autres centres de données. Les nouveaux prix et les nouvelles offres ne sont pas cumulables avec d’autres remises actuelles ou futures.