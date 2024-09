Straker Translations

Lancé en 1999 en tant qu’éditeur de logiciels offrant un système de gestion de contenu à l’échelle de l’entreprise, Straker (lien externe à ibm.com) a évolué pour devenir un fournisseur de services axé sur la fourniture de traductions rapides, précises et rentables. Aujourd’hui, l’entreprise est l’un des plus grands noms du secteur de la traduction et elle collabore avec environ 50 000 clients dans le monde, aussi bien pour des particuliers que pour des professionnels. Le siège social de Straker, basé à Auckland, en Nouvelle-Zélande, emploie plus de 180 personnes réparties à travers 17 bureaux à travers le monde.