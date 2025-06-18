Annonce

Un stockage prévisible, plus longtemps : prolongation de l’offre One-Rate d’IBM® Cloud Object Storage

IBM a prolongé la période d’inscription à sa promotion One-Rate très prisée jusqu’au 31 décembre 2025, offrant une tarification de stockage cloud prévisible et tout compris, sans frais cachés. Les clients peuvent faire des économies et profiter d’une utilisation continue à partir de 12 USD/To/mois pour le stockage, la récupération, les appels API et la sortie en un seul et même tarif forfaitaire. Convient aux workloads d’IA, aux applications cloud natives et aux systèmes riches en contenu.