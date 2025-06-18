Ressources

Apprenez-en plus sur IBM Cloud Object Storage grâce à des démonstrations, des vidéos, des études de cas, etc.

Ingénieur informatique debout à côté d'armoires de serveurs ouvertes
Démos et vidéos
Provisionnez un nouveau compartiment
Comment provisionner IBM Cloud Object Storage Native Backup
Facteurs de différenciation IBM Cloud Object Storage
Webcasts

Découvrez des stratégies pratiques pour optimiser les ressources de stockage en libérant un espace de stockage principal afin de favoriser une allocation plus efficace des ressources.
Études de cas
Logo de Ricoh
Ricoh Company, Ltd
Ricoh USA fait équipe avec IBM pour transférer les workloads d’un géant de l’assurance vers IBM Power Virtual Server dans le cloud.
Homme assis sur un canapé regardant un smartphone dans un salon
Radiodiffusion cloud Comtelsat pour le secteur public | IBM
Comtelsat fait appel à IBM Cloud avec IBM Cloud Object Storage pour fournir aux diffuseurs des plateformes informatiques résilientes capables de fournir des pétaoctets de vidéo de manière fluide et fiable.
Plusieurs camions garés sous un ciel bleu
National Van Lines
Découvrez comment, en migrant ses workloads critiques vers le cloud hybride IBM, National Van Lines a pu accéder à une réplication en temps réel et à une reprise rapide grâce à IBM Cloud Object Storage.
Annonces, livres blancs et blogs IBM Cloud Object Storage figure parmi les leaders de Gartner pour la 8e année consécutive
Découvrez pourquoi IBM a été nommé leader dans le rapport Magic Quadrant 2023 pour les systèmes de fichiers distribués et le stockage d’objets pour la huitième année consécutive.
IBM COS remporte le prix Top Rated de TrustRadius pour la 5e année consécutive
TrustRadius, la plateforme de prise de décision technologique B2B la plus fiable, a décerné à IBM COS la distinction Top Rated 2024 pour l’infrastructure en tant que service (IaaS), le stockage cloud et le stockage d’objets.
Un stockage prévisible, plus longtemps : prolongation de l’offre One-Rate d’IBM® Cloud Object Storage
IBM a prolongé la période d’inscription à sa promotion One-Rate très prisée jusqu’au 31 décembre 2025, offrant une tarification de stockage cloud prévisible et tout compris, sans frais cachés. Les clients peuvent faire des économies et profiter d’une utilisation continue à partir de 12 USD/To/mois pour le stockage, la récupération, les appels API et la sortie en un seul et même tarif forfaitaire. Convient aux workloads d’IA, aux applications cloud natives et aux systèmes riches en contenu.
Pourquoi Object Storage est la base d’une IA évolutive : le playbook
Alors que l’IA devient de plus en plus gourmande en pétaoctets de données non structurées comme les images, journaux et vidéos, les systèmes de stockage traditionnels ne parviennent plus à suivre. IBM Cloud Object Storage prend le relais : conçu pour l’hyperscale, des métadonnées flexibles et une intégration fluide avec les workflows d’IA modernes.
Stockez plus. Dépensez moins.
Pour une durée limitée, obtenez jusqu’à 70 % de réduction sur notre forfait One-Rate, un prix unique et tout compris pour tous les frais de stockage, à partir de 12 USD/To par mois pour les nouveaux workloads.
Protégez vos données avec IBM Cloud Object Storage Backup
IBM COS Backup stocke les sauvegardes de vos données dans un coffre-fort de sauvegarde non modifiable. Restaurez les versions de votre choix.
IBM Cloud Object Storage pour une meilleure résilience
Ce livre blanc explique comment les fonctionnalités d’IBM Cloud Object Storage peuvent vous aider à améliorer votre résilience informatique grâce à des coûts efficaces et prévisibles.
Le stockage de données comme priorité en matière de sécurité du cloud
La combinaison d’IBM Cloud et d’IBM Cloud Object Storage peut vous aider à assurer la sécurité de vos données. IBM Cloud propose des solutions de pointe qui favorisent l’innovation tout en protégeant vos précieuses données.
La recette RAG : obtenir des résultats de l’IA générative dans tous les secteurs avec les services cloud
Chez IBM, nous pensons qu’à l’avenir, les workloads d’IA seront la pièce maîtresse des workloads stratégiques en centralisant l’hébergement et la gestion des données de confiance. Par conséquent, l’infrastructure qui les entoure doit être fiable et résiliente dès la conception.
Présentation d’Anycloud Backup 365
Un nouveau service géré pour les clients Microsoft 365 (M365) est disponible : l’offre Anycloud Backup 365 (ACB365) sur la marketplace IBM Cloud.
La collaboration entre Komprise et IBM donne naissance à un NAS rentable pour les solutions cloud
Alors que les entreprises passent d’environnements sur site à des environnements hybrides, cette collaboration offre une nouvelle approche du stockage, permettant une gestion rentable des volumes de données croissants tout en répondant aux exigences réglementaires.
