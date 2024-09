Comtelsat utilise l’infrastructure IBM Cloud haute performance pour héberger plusieurs applications qui aident les organisations gouvernementales et les partis politiques à collaborer avec des partenaires de l’industrie de radiodiffusion.

Par exemple, dans le cadre d’une élection, les partis politiques peuvent simplement enregistrer leurs propres vidéos et les télécharger sur un portail Web géré par l’agence gouvernementale qui supervise les programmes électoraux. L’agence peut vérifier le contenu, s’assurer qu’il est conforme aux lois et normes de diffusion en vigueur, et l’approuver avant de procéder à sa diffusion. Les chaînes de télévision peuvent ensuite accéder au contenu, le télécharger et le programmer pour diffusion sur l’un des créneaux réservés au parti concerné.

M. Gómez ajoute : « Nous avons rationalisé un processus qui prenait des jours ou des semaines. Désormais, un parti peut enregistrer une nouvelle vidéo le matin et la diffuser le soir même sur une chaîne en direct. C’est une gigantesque avancées pour les campagnes politiques au Mexique, car cela signifie que chaque parti peut adapter sa campagne en temps réel au gré des nouveaux thèmes et problématiques. »

Une application comme Comtelsat dans IBM Cloud permet de gérer la création et la distribution des communications officielles du gouvernement, telles que les messages présidentiels, les messages urgents ou les alertes, ou encore les campagnes des ministères de la santé et de l’éducation. Elle gère également la diffusion et l’archivage en direct de chaque session du Parlement national.

Concernant l’avenir, Comtelsat considère IBM Cloud comme une plateforme idéale pour enrichir ces applications grâce à l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique.

« Nous sommes très enthousiastes à propos d’IBM Watson, déclare M. Gómez. « Si nous parvenons à lui apprendre à comprendre toutes les variantes régionales de l’espagnol mexicain, ce sera un formidable outil qui aidera nos clients à tirer le meilleur parti de millions d’heures de vidéos archivées. Par exemple, il peut aider à identifier automatiquement les intervenants lors de chaque débat parlementaire et à annoter la vidéo afin que les journalistes ou les chercheurs puissent trouver et analyser la contribution de chaque politicien. »

Plus largement, les techniques d’apprentissage automatique pourraient être utiles à toute organisation disposant d’archives vidéo volumineuses, en particulier les radiodiffuseurs. Par exemple, le Mexique applique des réglementations strictes en matière de sous-titrage pour les contenus télévisés, et l’ajout de sous-titres aux séquences vidéo d’archive est un processus coûteux et laborieux. Les capacités de compréhension du langage naturel de Watson pourraient permettre d’automatiser le processus de sous-titrage, ce qui permettra aux radiodiffuseurs de gagner beaucoup de temps, d’efforts et d’argent.

« J’ai entendu une estimation indiquant que les entreprises ne peuvent analyser qu’environ 20 % de leurs données, conclut M. Gómez. Dans l’industrie des médias, c’est encore moins que cela, car nous commençons seulement à trouver des moyens d’analyser efficacement les données vidéo. Travailler avec les équipes IBM Cloud et Watson nous aide à explorer la nouvelle frontière de l’analyse vidéo et à trouver des solutions qui pourraient aider nos clients à véritablement transformer leur industrie.