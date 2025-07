Protégez vos données dans IBM Cloud Object Storage avec les sauvegardes natives

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement d'une nouvelle fonctionnalité de sauvegarde native qui permet aux clients de sauvegarder en permanence leurs données dans un coffre-fort distinct et protégé, la sauvegarde. Il s’agit d’un grand pas en avant en matière de protection des données, de résilience et de capacité de récupération pour les utilisateurs de stockage d’objets, et il est essentiel de mettre en place des sauvegardes isolées et non modifiables pour contourner ces attaques.