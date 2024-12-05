Récapitulatif : les principaux événements liés aux ransomwares en 2024

Les paiements de ransomware ont atteint des records en 2024. Au premier semestre de l’année, les victimes ont versé la somme stupéfiante de 459,8 millions de dollars américains aux cybercriminels. Le plus gros paiement de rançon jamais révélé s’élève à 75 millions de dollars américains, versés au groupe de ransomware Dark Angels par une entreprise du Fortune 50 dont le nom n’a pas été divulgué.

En outre, le montant médian des paiements de rançon est passé de moins de 199 000 USD début 2023 à 1,5 million USD en juin 2024. La demande moyenne de rançon en 2024 a également connu une augmentation significative, passant à 2,73 millions USD, soit près d’un million USD de plus qu’en 2023.

Malgré ces sommes record, le nombre d’événements de paiement liés à des ransomwares a diminué de 27,27 % par rapport à l’année précédente. Cela signifie que si moins d’organisations paient des rançons, celles qui le font doivent débourser des sommes beaucoup plus élevées. La raison principale est liée au fait que les groupes de ransomware ciblent les grandes organisations et les fournisseurs d’infrastructures critiques, se concentrant sur des attaques très médiatisées et générant des gains plus importants.