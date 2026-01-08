IBM Cloud Object Storage lance un niveau tarifaire réduit pour une accessibilité à l’échelle de l’entreprise

Les données d’entreprise croissent plus vite que jamais, mais les coûts de stockage n’ont pas à suivre la même trajectoire. Lorsque votre stockage total One-Rate atteint 2 Po ou plus, l’ensemble de votre volume est facturé à 10 USD/To, et non uniquement la capacité au-delà de 2 Po.

Concrètement, notre modèle forfaitaire et tout compris permet désormais de réduire de plus de 75 % les coûts annuels de stockage, y compris les sorties et les opérations, par rapport aux plans tarifés à l’utilisation proposés par d’autres grands fournisseurs de cloud. Ces économies sont particulièrement pertinentes pour les entreprises qui consolident des data lakes, migrent depuis des infrastructures sur site ou alimentent des initiatives IA avec des jeux de données massifs.

Ce niveau est conçu pour 1) réduire le coût total de possession des workloads à forte croissance et pilotées par l’IA et 2) préserver la tarification tout compris et les performances constantes du modèle One-Rate à grande échelle.