IBM Cloud Object Storage lance un niveau tarifaire réduit pour une accessibilité à l’échelle de l’entreprise

Nous lançons notre tarif One-Rate le plus bas à ce jour pour les environnements de grande envergure : 10 USD/To par mois pour des capacités de stockage à partir de 2 Po et plus.

Publié le 8 janvier 2026
Il s’agit d’une avancée majeure vers un stockage cloud plus économique et prévisible pour les organisations qui font évoluer des charges de travail IA, analytiques et cloud natives à l’échelle du multi-pétaoctet.

Ce qui distingue le niveau One-Rate 2 Po et plus

Les données d’entreprise croissent plus vite que jamais, mais les coûts de stockage n’ont pas à suivre la même trajectoire. Lorsque votre stockage total One-Rate atteint 2 Po ou plus, l’ensemble de votre volume est facturé à 10 USD/To, et non uniquement la capacité au-delà de 2 Po.

Concrètement, notre modèle forfaitaire et tout compris permet désormais de réduire de plus de 75 % les coûts annuels de stockage, y compris les sorties et les opérations, par rapport aux plans tarifés à l’utilisation proposés par d’autres grands fournisseurs de cloud. Ces économies sont particulièrement pertinentes pour les entreprises qui consolident des data lakes, migrent depuis des infrastructures sur site ou alimentent des initiatives IA avec des jeux de données massifs.

Ce niveau est conçu pour 1) réduire le coût total de possession des workloads à forte croissance et pilotées par l’IA et 2) préserver la tarification tout compris et les performances constantes du modèle One-Rate à grande échelle.

Rappel rapide des avantages du forfait One-Rate

Le forfait One-Rate d’IBM Cloud Object Storage propose un tarif mensuel unique tout compris : stockage, récupération, appels API et sorties. Pas de lignes de facturation séparées, pas de factures surprises lorsque vos données deviennent actives. Plus vous stockez, plus votre coût par Go diminue, et ces économies s’appliquent à l’ensemble de votre capacité de stockage. En résumé, One-Rate propose :

  • Une tarification tout compris : stockage, API et sorties regroupés en un seul tarif
  • Des remises automatiques par volume : votre tarif baisse à mesure que votre empreinte augmente
  • Un stockage conçu pour des workloads actives : aucune pénalité pour les accès fréquents
  • Des économies pérennes : inscrivez-vous pendant la promotion et conservez ce tarif par la suite
  • Une base de niveau entreprise : la durabilité et la sécurité éprouvées d’IBM Cloud Object Storage

Niveaux de tarification mis à jour

Voici comment la tarification One-Rate évolue avec votre volume de données, désormais avec le nouveau palier 2 Po et plus :

Tableau des tarifs IBM

Conçu pour l’avenir

Que vous construisiez des data lakehouses IA nécessitant un accès constant aux données d’entraînement, que vous exécutiez des applications cloud natives aux besoins de stockage dynamiques ou que vous gériez des contenus riches en médias à l’échelle mondiale, One-Rate vous permet de croître en toute confiance, sans surprises sur vos coûts de stockage.

Envie de découvrir comment le forfait One-Rate et le nouveau palier 2 Po et plus peuvent soutenir vos workloads ? Consultez la page de tarification IBM Cloud Object Storage ou contactez votre représentant IBM pour verrouiller jusqu’à 75 % d’économies avant le 31 mars 2026.

Quaid Nasir

Product Management - IBM Cloud Object Storage (COS)

IBM