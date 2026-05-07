Collaboration pour fournir de nouvelles solutions de cloud hybride

Netrix Global est un fournisseur mondial de services et de solutions technologiques axé sur la fourniture de services informatiques sécurisés, évolutifs et orientés résultats. Basée aux États-Unis, Netrix Global soutient les organisations de taille moyenne et les grandes entreprises en leur fournissant des services informatiques gérés, des solutions cloud, la cybersécurité, l’intelligence artificielle et des lieux de travail numériques.

En 2025, Netrix Global a acquis Ricoh ITS, élargissant considérablement sa portée mondiale en termes de services gérés et approfondissant son expertise dans IBM Power, IBM i, l’hébergement cloud et les services gérés. Cette acquisition a renforcé la capacité de Netrix à supporter des environnements cloud hybrides complexes pour des clients du monde entier tout en poursuivant le partenariat de livraison de longue date établi par Ricoh ITS avec IBM.

« L’acquisition de Ricoh ITS a accéléré notre capacité à fournir des services gérés de niveau entreprise à l’échelle mondiale », déclare Nick Mattera, vice-président des opérations d’hébergement chez Netrix Global. « Ceci nous a également permis de tirer parti de près de dix ans de collaboration avec IBM. »

La relation entre Netrix et IBM repose sur la confiance mutuelle et la collaboration à long terme.

« Nous entretenons d'excellentes relations avec IBM », a déclaré M. Mattera. « Nous ne sommes pas seulement des partenaires, nous sommes aussi des vendeurs de nos solutions respectives. IBM et ses clients achètent et utilisent les solutions que nous soutenons, et nous nous appuyons sur les technologies IBM pour fournir des services de grande valeur à nos clients. La relation est très profonde. »

« En tant que fournisseur de services gérés pour les environnements IBM Power, Netrix prend en charge les clients IBM Cloud via une section dédiée disponible dans le catalogue IBM Cloud. Ceci permet aux clients de migrer et de déployer vers une solution hébergée entièrement gérée grâce à ce que Deepak Kohli, directeur de la technologie de terrain de Netrix Global, appelle « une seule main » pour l'ensemble de leur infrastructure. »

Chaque client Netrix est soumis à des exigences commerciales et réglementaires uniques. En 2020, un client de longue date, une compagnie d'assurance multinationale, a fait part à Netrix d'une demande importante.

La compagnie d'assurance exploitait deux centres de données européens dans lesquels Netrix gérait ses applications IBM i fonctionnant sur des serveurs IBM Power. Pour réduire les coûts et améliorer l’efficacité opérationnelle, l’assureur prévoyait de fermer ses centres de données sur site et de transférer les charges de travail vers le cloud.

Netrix a été chargée de concevoir et de mettre en œuvre cette transformation.

Bien que Netrix n'ait pas exploité ses propres centres de données dans les régions européennes requises, son partenariat étroit avec IBM a fait d'IBM Cloud® une solution naturelle. IBM avait déjà créé des centres de données dans le cloud en Europe et proposait IBM Power Virtual Server, permettant à ses clients de déplacer leurs workloads IBM i sans les refactoriser.

« Le principal avantage d'IBM Cloud, c'est qu'il était déjà créé », explique Deepak Kohli, directeur de la technologie de terrain chez Netrix Global. « Nous n’avons pas eu besoin de partir de zéro. Nous avons pu intégrer nos services gérés et fournir une couverture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. IBM Cloud était un choix parfaitement logique. »

Le décor était planté. Maintenant, le vrai travail pouvait commencer.