Collaboration pour fournir de nouvelles solutions de cloud hybride

Netrix Global s'associe à IBM pour transférer les workloads d'un géant de l’assurance vers IBM Power Virtual Server dans le cloud
Netrix Global est un fournisseur mondial de services et de solutions technologiques axé sur la fourniture de services informatiques sécurisés, évolutifs et orientés résultats. Basée aux États-Unis, Netrix Global soutient les organisations de taille moyenne et les grandes entreprises en leur fournissant des services informatiques gérés, des solutions cloud, la cybersécurité, l’intelligence artificielle et des lieux de travail numériques.
En 2025, Netrix Global a acquis Ricoh ITS, élargissant considérablement sa portée mondiale en termes de services gérés et approfondissant son expertise dans IBM Power, IBM i, l’hébergement cloud et les services gérés. Cette acquisition a renforcé la capacité de Netrix à supporter des environnements cloud hybrides complexes pour des clients du monde entier tout en poursuivant le partenariat de livraison de longue date établi par Ricoh ITS avec IBM.
« L’acquisition de Ricoh ITS a accéléré notre capacité à fournir des services gérés de niveau entreprise à l’échelle mondiale », déclare Nick Mattera, vice-président des opérations d’hébergement chez Netrix Global. « Ceci nous a également permis de tirer parti de près de dix ans de collaboration avec IBM. »
La relation entre Netrix et IBM repose sur la confiance mutuelle et la collaboration à long terme.
« Nous entretenons d'excellentes relations avec IBM », a déclaré M. Mattera. « Nous ne sommes pas seulement des partenaires, nous sommes aussi des vendeurs de nos solutions respectives. IBM et ses clients achètent et utilisent les solutions que nous soutenons, et nous nous appuyons sur les technologies IBM pour fournir des services de grande valeur à nos clients. La relation est très profonde. »
« En tant que fournisseur de services gérés pour les environnements IBM Power, Netrix prend en charge les clients IBM Cloud via une section dédiée disponible dans le catalogue IBM Cloud. Ceci permet aux clients de migrer et de déployer vers une solution hébergée entièrement gérée grâce à ce que Deepak Kohli, directeur de la technologie de terrain de Netrix Global, appelle « une seule main » pour l'ensemble de leur infrastructure. »
Chaque client Netrix est soumis à des exigences commerciales et réglementaires uniques. En 2020, un client de longue date, une compagnie d'assurance multinationale, a fait part à Netrix d'une demande importante.
La compagnie d'assurance exploitait deux centres de données européens dans lesquels Netrix gérait ses applications IBM i fonctionnant sur des serveurs IBM Power. Pour réduire les coûts et améliorer l’efficacité opérationnelle, l’assureur prévoyait de fermer ses centres de données sur site et de transférer les charges de travail vers le cloud.
Netrix a été chargée de concevoir et de mettre en œuvre cette transformation.
Bien que Netrix n'ait pas exploité ses propres centres de données dans les régions européennes requises, son partenariat étroit avec IBM a fait d'IBM Cloud® une solution naturelle. IBM avait déjà créé des centres de données dans le cloud en Europe et proposait IBM Power Virtual Server, permettant à ses clients de déplacer leurs workloads IBM i sans les refactoriser.
« Le principal avantage d'IBM Cloud, c'est qu'il était déjà créé », explique Deepak Kohli, directeur de la technologie de terrain chez Netrix Global. « Nous n’avons pas eu besoin de partir de zéro. Nous avons pu intégrer nos services gérés et fournir une couverture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. IBM Cloud était un choix parfaitement logique. »
Le décor était planté. Maintenant, le vrai travail pouvait commencer.
d'économies en éliminant le coût annuel des centres de données
Réduction possible du délai de sauvegarde quotidien des données du client
La migration a débuté en juillet 2022. Le transfert des applications IBM i d'IBM Power Systems sur site vers IBM Power Virtual Server dans le cloud a été relativement simple, car il n'a nécessité aucune restructuration. Netrix était responsable de l’ensemble de la migration, mais a travaillé en étroite collaboration avec IBM pour tirer parti de l’expertise que seul IBM pouvait fournir.
« Nous connaissions IBM Cloud », a déclaré M. Mattera. « Nous avions déployé des services au sein de notre propre instance IBM Cloud pour d'autres clients. Néanmoins, du côté de l'infrastructure, nous n'avions pas encore effectué de déploiements IBM Power Virtual Server. Il y avait donc une certaine courbe d'apprentissage, et IBM était là pour nous aider tout au long du processus, ce qui était formidable. »
Le secteur de l'assurance est soumis à des exigences gouvernementales strictes en matière de gestion des données, y compris une disposition selon laquelle toutes les données doivent être conservées pendant au moins sept ans. Pour répondre à cette exigence, IBM a fait appel à son partenaire commercial FalconStor. Grâce à la solution FalconStor StorSafe VTL, l'équipe a pu convertir des bandes de stockage physiques en un format virtuel et les sauvegarder sur IBM Cloud Object Storage pour faciliter la conservation et la récupération.
Puisque la solution VTL de FalconStor était déjà intégrée à IBM Cloud, sa mise en œuvre a été relativement simple. « Encore une fois, il s’agissait d’une nouvelle plateforme pour nos ingénieurs côté Power », a déclaré M. Mattera. « Une fois que nous avons surmonté cela avec l’aide de FalconStor et de l’équipe IBM, nous sommes devenus très à l’aise avec celle-ci. »
« Ainsi, la prise en main initiale n'a pas été extrêmement pénible », poursuit-il. « Nous en avons tiré de nombreux enseignements et nous avons maintenant une confiance totale dans les déploiements à venir ».
En septembre 2022, les workloads du client du secteur de l’assurance étaient entièrement migrés et en pleine production sur IBM Cloud. Les utilisateurs de la compagnie d'assurance peuvent désormais se connecter de façon privée depuis leurs bureaux sur site à l'environnement cloud hybride en Europe et exécuter leurs applications IBM i sur IBM Cloud tout en s'abonnant à d'autres solutions SaaS indépendantes.
Aujourd'hui, Netrix Global tire de nombreux avantages de cette mise en œuvre réussie. Elle continue d'entretenir des relations étroites avec la compagnie d'assurance multinationale, qui reste un client satisfait. Non seulement la compagnie d’assurance peut continuer à gérer les applications IBM i auxquelles elle est habituée, mais elle peut aussi se concentrer sur son cœur de métier plutôt que sur la maintenance et le financement de l’infrastructure informatique : avec IBM Power Virtual Server, l’entreprise ne paie que pour les services et la bande passante qu’elle utilise.
En transférant les Workload de la compagnie d'assurance vers IBM Cloud, Netrix Global a permis à la compagnie d'économiser jusqu'à 40 % en coûts annuels d'hébergement et d'exploitation des centre de données dans le monde entier. De plus, l'élimination de l'espace et de l'énergie nécessaires au fonctionnement de ces centres de données a réduit l'encombrement de l'entreprise, explique Deepak Kohli, directeur de la technologie de terrain chez Netrix Global
Avec FalconStor StoreSafe VTL en place, Netrix Global a permis à la compagnie d'assurance d'améliorer ses capacités de sauvegarde et de stockage de données avec une évolutivité et une rapidité accrues. L'entreprise est désormais en mesure de répondre à ses exigences réglementaires en matière de stockage des données à long terme et a le potentiel de réduire le temps de sauvegarde des workloads de ses clients en assurance jusqu'à quatre heures.
Netrix Global a également développé de nouvelles capacités et compétences dans son activité de services informatiques gérés, étendant son expertise des systèmes IBM Power aux environnements IBM Power Virtual Server. Elle peut également appliquer sa connaissance de FalconStor StoreSafe à des implémentations dans le monde entier.
La relation entre Netrix Global et IBM est plus forte que jamais. « La diversité des applications et des ressources disponibles au sein des services IBM Expert Labs augmente nos chances de saisir encore plus d'opportunités », a déclaré M. Mattera. « Ceci change une fois de plus la donne pour Netrix. »
La mise en œuvre a ouvert des portes non seulement à de nouvelles possibilités d’exploitation des IBM Power Virtual Servers dans le propre cloud de Netrix Global, mais aussi à la possibilité de les offrir en tant que service géré en Europe. « La capacité d’opérer au sein d’IBM Cloud nous a donné une portée mondiale que nous n’avions jamais eue auparavant », a déclaré M. Mattera. « Ceci nous permet de cibler un tout nouveau segment de marché. »
Une autre opportunité passionnante est celle d'étendre la portée du cloud Netrix Global en collaboration avec IBM Cloud. « Notre propre cloud est constitué d'une infrastructure physique », explique Mattera. « L'objectif ici serait donc de réduire l'empreinte physique de nos centres de données en utilisant IBM Cloud. »
« Imaginons qu'un client international souhaite disposer de capacités de récupération de données géographiquement étendues ou d’un environnement à haute disponibilité sur divers continents. Eh bien, IBM Cloud nous offre la flexibilité pour répondre à cette attente », conclut-il.
Netrix Global est un consultant en informatique et un fournisseur de services gérés, avec plus de trente ans d'expérience. Notre équipe de plus de 600 ingénieurs techniques est dédiée à la résolution de problèmes dans toutes les fonctions métier, avec une expertise en stratégie informatique, infrastructure cloud, cybersécurité, développement d’applications, ainsi que données et IA. Netrix propose une approche unique de conseil-déploiement-exploitation pour garantir la réussite du client, quelle que soit la complexité du projet. Notre mission est d'être votre conseiller technique de confiance, en fournissant le personnel et la technologie nécessaires pour gérer des entreprises modernes, axées sur les données, qui sont toujours actives et sécurisées. Pour en savoir plus, consultez www.netrixglobal.com.
Basé à Austin, Texas, FalconStor IBM Business Partner est un fournisseur de premier plan de logiciels d’optimisation de la protection des données, dont FalconStor StorSafe VTL, qui modernise les solutions de sauvegarde et de reprise après sinistre dans des environnements cloud hybride. La société a été fondée en 2000 et sert actuellement plus de 1 000 organisations dans le monde.
Iptor s'appuie sur IBM Power Virtual Server pour prendre en charge l'ERP pour les télétravailleurs
L'hôpital de l'université de Fukui rénove son système médical avec IBM Cloud
IBM Power Virtual Server aide FNZ à optimiser son approche des tests et bien plus encore
© Copyright IBM Corporation 2023, mis à jour en avril 2026.
IBM, le logo IBM, ibm.com, IBM Cloud et Power sont des marques commerciales d'IBM Corp. déposées dans de nombreuses juridictions à travers le monde.
Exemples donnés à titre indicatif uniquement. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.