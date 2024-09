Iptor Sweden AB, leader de la planification des ressources d’entreprise, de la gestion de la chaîne d’approvisionnement , des logiciels et des services de planification et de logistique, est déterminé à relever le défi. L’entreprise a compris que pour rester un facilitateur de l’activité de ses clients, elle devait les devancer et non pas évoluer à leurs côtés.

Christopher Catterfeld, directeur marketing et produits et directeur associé chez Iptor, explique : « Pour la première fois, la pandémie de COVID-19 a contraint le personnel informatique à travailler depuis son domicile, révélant en l’espèce la vulnérabilité des services reposant sur une implémentation sur site ou un VPN pour fonctionner. Nous avons compris que pour permettre à nos clients de rester compétitifs, nous devions rendre notre ERP et notre logiciel de chaîne d’approvisionnement plus facilement accessibles. »

En adoptant un modèle de distribution dans le cloud, Iptor a pu pérenniser son offre. Cette transition permettrait à l’entreprise d’offrir à ses clients une plus grande agilité et une plus grande indépendance, sans accroître la complexité.

« Nous voulions que les clients puissent accéder à notre logiciel ERP dédié à la chaîne d’approvisionnement, flexible et évolutif, par le biais d’un navigateur, quand et où cela leur convenait, explique M. Catterfeld. Nous voulions être en mesure de leur apporter une valeur constante, sans effort de leur part, en réduisant au minimum la contrainte de formation pour les employés. »