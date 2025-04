Nous avons vu que la RAG est extrêmement utile pour obtenir des résultats d’IA générative, mais comment cela se passe-t-il concrètement ?

Blendow Group, l’un des principaux fournisseurs de services juridiques en Suède, gère un large éventail de documents juridiques – décisions de justice, textes législatifs et de jurisprudence – qui doivent être analysés, résumés et évalués. Disposant d’une équipe relativement modeste, Blendow Group avait besoin d’une solution évolutive pour faciliter ses analyses juridiques. En collaboration avec IBM Client Engineering et NEXER, Blendow Group a créé un outil innovant piloté par l’IA doté de capacités complètes pour améliorer la recherche et l’analyse, et rationaliser le processus de création de contenu juridique, tout en préservant la stricte confidentialité des données sensibles.

En utilisant la pile technologique d’IBM, notamment IBM Cloud Object Storage et IBM Code Engine, la solution d’IA a été conçue pour accroître l’efficacité et l’étendue de l’analyse des documents juridiques de Blendow.

La Mawson’s Huts Foundation est également un excellent exemple d’utilisation de la RAG pour améliorer les résultats de l’IA. La fondation a pour mission de préserver l’héritage de l’explorateur australien Sir Douglas Mawson, y compris la revendication territoriale de 42 % de l’Australie sur l’Antarctique, et d’éduquer les écoliers et d’autres personnes sur l’Antarctique lui-même et sur l’importance de préserver son environnement vierge.

Avec The Antarctic Explorer, une plateforme d’apprentissage alimentée par l’IA qui fonctionne sur IBM Cloud, Mawson permet aux enfants et à d’autres personnes de découvrir l’Antarctique depuis un navigateur, où qu’ils se trouvent. Les utilisateurs peuvent soumettre des questions via une interface basée sur un navigateur, et la plateforme d’apprentissage utilise les capacités de traitement automatique du langage naturel alimentées par l’IA fournies par IBM watsonx Assistant pour interpréter les questions et donner des réponses appropriées avec les médias associés (vidéos, images et documents), lesquels sont stockés et récupérés dans IBM Cloud Object Storage.

En exploitant les offres d’infrastructure en tant que service en tandem avec watsonx, la Mawson’s Huts Foundation et Blendow Group sont en mesure de tirer des informations de grande valeur de leurs modèles d’IA en facilitant le processus de gestion et de stockage des données qu’ils contiennent.