Transformer et simplifier le mainframe pour une productivité et une efficacité accrues grâce à l’IA sur IBM z17

Le mainframe est avant tout un environnement sécurisé de traitement des transactions et la principale source de données les plus récentes et les plus précieuses d’une entreprise. Garantir l’accessibilité de ces données aux applications modernes de cloud hybride et d’IA est essentiel pour aider nos clients à générer de nouvelles opportunités commerciales et à stimuler leur croissance.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des nouvelles améliorations conçues pour aider notre clientèle à exploiter encore davantage les données de leur mainframe pour obtenir des informations exploitables par l’IA :

Les données non structurées représentent environ 90 % 1 de toutes les données d’entreprise, ce qui en fait un facteur de différenciation essentiel pour accroître la valeur de l’IA . Cependant, exploiter cette source de données en pleine expansion et l’associer à des données structurées peut s’avérer difficile. Les nouvelles fonctionnalités de Db2 for z/OS permettront aux utilisateurs d’obtenir des informations plus approfondies et plus intelligentes grâce à l’IA, à partir de données structurées et non structurées. La fonctionnalité SQL Data Insights de Db2 for z/OS permet d’obtenir des informations plus approfondies sur l’IA à partir de données d’entreprise structurées sans avoir besoin de compétences en science des données. SQL Data Insights a été amélioré avec de nouvelles API REST et des interfaces de ligne de commande shell pour simplifier l’automatisation de l’entraînement des modèles et des opérations clés, en exploitant l’accélérateur d’IA sur puce IBM Telum II pour une prise de décision plus rapide et plus intelligente. En outre, IBM a l’intention de fournir des capacités avancées de base de données vectorielles pour Db2 for z/OS qui exploiteront l’accélérateur d’IA intégré z17, ouvrant la voie à la nouvelle génération d’informations en alliant données structurées et non structurées pour des renseignements d’IA plus précis et plus complets.

Fournir un environnement hautement sécurisé pour les données et les applications IBM Z fait partie de l’ADN du mainframe. Les nouvelles capacités de HashiCorp, qui contribuent à standardiser la gestion des secrets dans le cloud hybride, sont désormais disponibles sur IBM Z. En outre, IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE assure une sécurité basée sur l’identité pour authentifier et autoriser automatiquement l’accès aux secrets. Avec l’ajout d’IBM Vault, les clients disposent désormais d’une solution unique pour protéger leurs workloads critiques en gérant les secrets de manière sécurisée sur l’ensemble de leur parc technologique.