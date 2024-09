Plus qu’une simple solution de stockage IBM Storage FlashSystem est conçu pour fournir un stockage de données puissant, efficace et sécurisé aux entreprises de toutes tailles. Consultez des études de cas présentant des implémentations à l’œuvre dans différents secteurs et découvrez les témoignages de nos clients sur la gamme de produits IBM Storage FlashSystem.

Démo Storage Insights sur FlashSystem

Avis

Cyber-résilience Découvrez comment la plateforme IBM Storage FlashSystem peut renforcer vos capacités de cybersécurité. Micro Strategies Crée DataVault, un service de sécurité géré à l’aide du portefeuille IBM Storage pour aider les clients à identifier rapidement les cyberattaques et à accélérer la reprise. Lire l’étude de cas Data Action Virtualise des appliances à l’aide de VMware et IBM Storage FlashSystem pour héberger une solution IBM QRadar SIEM très performante. Lire l’étude de cas

Analyse des données Découvrez comment différents secteurs rationalisent leurs opérations et facilitent leur transformation numérique grâce à l’ensemble de produits IBM Storage FlashSystem. Services informatiques Techwave Hungary facilite la transformation numérique à l’aide d’un cloud privé virtuel et évolutif qui prend en charge les solutions SAP de nouvelle génération Fabrication d’emballages Groupe Mondi Pose les bases d’un système d’emballage efficace en utilisant les données pour piloter les opérations mondiales avec IBM et SAP Produits industriels Grupo Zapata Grupo Zapata utilise SAP S/4HANA sur les serveurs IBM Power Systems et IBM Storage FlashSystem pour prendre des décisions basées sur les données afin de minimiser les coûts matériels et d’optimiser la rentabilité

L’IA [d’IBM Storage FlashSystem] est le facteur le plus important, car les décisions prises sont plus précises et plus performantes. Utilisateur vérifié Ingénieur en informatique Trust Radius Lire l'avis complet

Performances Découvrez comment les entreprises modernisent et améliorent les performances de leurs systèmes avec IBM Storage FlashSystem. Secteur de l’énergie Un grand fabricant de compteurs intelligents modernise l’Inde Télécommunications Orange Caraïbe Économisez du temps, de l’argent et des efforts grâce à un centre de données plus écologique et plus performant Conseil en informatique Trident Services Déploiement d’IBM FlashSystem 5200 pour assurer la continuité des activités et accélérer le développement de son logiciel OSEM Production industrielle Höganäs Borgestad AB Création d’une infrastructure informatique puissante et centralisée avec IBM Storage FlashSystem pour réduire les coûts et favoriser la collaboration