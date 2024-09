Pour assurer une protection 24 h/24 de ses données critiques, Mankind Pharma effectue des sauvegardes régulières sur le stockage IBM à l’aide d’IBM® Spectrum Protect. En permettant la compression et la déduplication des données à haute performance, IBM® Spectrum Protect aide l’entreprise à limiter ses besoins en infrastructure de stockage de sauvegarde tout lui en facilitant grandement la gestion. Et pour une résilience totale en cas de sinistre, Mankind Pharma utilise le clustering actif/passif de SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications pour répliquer les données de production vers son environnement de centre de données secondaire.

SUSE Linux Enterprise Server est spécialement conçu pour optimiser les performances de la plateforme SAP HANA et de S/4HANA. Il offre également une fonction de correctif en direct (Live Patching) qui augmente la disponibilité en permettant l’application de correctifs et de mises à jour du kernel Linux sur des systèmes en service. Grâce à un fonctionnement par licence qui regroupe le système d’exploitation, les composants haute disponibilité, les composants de stockage et les composants réseau en un seul package, l’utilisation de SUSE Linux Enterprise Server pour SAP Applications simplifie les choses et les rend plus économiques pour Mankind Pharma.



Aujourd’hui, l’entreprise utilise SAP S/4HANA pour gérer ses processus métier de bout en bout, intégrés à l’expérience utilisateur SAP Fiori® pour offrir des tableaux de bord exécutifs et un accès mobile à tout moment. Mankind Pharma utilise également des solutions cloud SAP pour maîtriser en détail ses activités : SAP Concur® pour la gestion des dépenses, des déplacements et des factures, et SAP SuccessFactors® pour la gestion des ressources humaines.



« Même si nous avons procédé à l’implémentation au plus fort de la crise de la COVID-19, l’équipe d’IBM a tout mis en œuvre pour nous offrir un déploiement fluide, se souvient Pramod Gokhale. Le projet s’est déroulé sans accroc et IBM a livré tous les aspects de la solution dans les délais et le budget impartis.