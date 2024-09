Étonnamment, la pandémie a eu un impact positif sur un aspect essentiel du projet. Étant donné que LFV contrôle à la fois le trafic aérien civil et militaire en Suède, ses données sont hautement sécurisées et donc inaccessibles hors site. Pendant le confinement, l’équipe étendue n’était plus autorisée à entrer sur le site et ne pouvait donc plus accéder aux données nécessaires pour créer le modèle d’IA de la solution AAP. Se retrouvant dans l’obligation de repenser le développement de l’IA, le groupe a décidé de créer un modèle d’IA basé sur l’intégration avec un simulateur de recherche de contrôle du trafic aérien (NARSIM) du NLR (Laboratoire national néerlandais pour l’aviation et l’aérospatiale).

Les spécialistes des données ont créé un modèle d’IA déterministe avec un algorithme personnalisé sur la plateforme d’analyse IBM Streams, puis ont ouvert une connexion entre le simulateur NARSIM et IBM Streams reposant sur IBM Cloud. Ils simulaient le trafic dans l’espace aérien déterminé et, selon les résultats obtenus, ont continué à affiner l’algorithme et à itérer le modèle d’IA. Une base de données IBM Db2 stocke les données de l’application IBM Streams et une base de données IBM Cloudant stocke les instructions de la solution AAP pour le contrôleur aérien et le pilote.