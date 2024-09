Les dirigeants de FlightSafety se sont associés à des experts d’IBM et ont appliqué le modèle IBM Garage, une approche audacieuse et exhaustive de l’innovation et de la transformation qui permet de créer et de déployer rapidement de nouvelles idées. Ensemble, ils ont tenté de comprendre comment les données pouvaient être utilisées pour transformer la formation des pilotes. Dans les programmes d’étude traditionnels, une certaine quantité de pratique est fixée pour chaque compétence, sans prendre en compte le niveau de maîtrise réel des apprentis pilotes. Pour pallier à cette lacune, le tandem essaie de s’orienter vers des modes d’apprentissage plus adaptatifs.

Dans le secteur de l’aviation, la discipline est une valeur fondamentale, et l’ensemble des acteurs préfère travailler dans un environnement bien structuré. Dans ce contexte, les caractéristiques saillantes d’IBM (une cadence prévisible et des itérations rapides) conviennent parfaitement à FlightSafety. Au cours d’un atelier IBM Garage Enterprise Design Thinking, les data scientists d’IBM et les experts en aviation de FlightSafety ont réfléchi aux moyens d’intégrer l’IA et le machine learning dans les activités de FlightSafety. L’atelier a permis de créer une vision et d’établir une feuille de route pour un minimum viable product (MVP), qui devait être conçu pour le cloud et avec des technologies open source pour une analytique avancée.

« La façon dont le modèle IBM Garage est configuré crée de nombreuses interactions. Je pense que l’expérience est plus attrayante dans ce type d’environnement collaboratif », déclare Bert Sawyer, directeur de la gestion stratégique des relations avec le gouvernement chez FlightSafety. « Au fur et à mesure que les équipes travaillent sur des sprints de deux semaines et commencent à poser des questions et à faire des suggestions, de nouvelles idées émergent, et c’est passionnant. »

En suivant la méthodologie agile et centrée sur l’utilisateur d’IBM Garage, l’équipe a co-créé la première itération de FlightSmart, une technologie d’apprentissage adaptatif qui s’intègre à un simulateur de vol. Chaque nouvelle itération de FlightSmart a tenu compte des commentaires des utilisateurs et des instructeurs, même pour des détails de conception comme la modification de la couleur d’arrière-plan du tableau de bord, l’objectif étant qu’elle reproduise les écrans sombres que l’on trouve dans le cockpit d’un avion.

En dépit de la pandémie de COVID-19, l’engagement de FlightSafety pour l’innovation n’a jamais faibli. Grâce à l’approche agile et collaborative d’IBM Garage, le passage des interactions en face à face au travail d’équipe virtuel s’est fait sans problème. « Si nous n’avions pas mis œuvre le modèle IBM Garage, notre activité de développement aurait considérablement ralenti au moment de la pandémie de COVID, et nous aurions actuellement des mois de retard », explique M. Sawyer. « Heureusement, le travail en virtuel nous a permis de continuer à bénéficier de l’expertise de toutes les personnes de l’équipe IBM-FlightSafety. »