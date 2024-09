Depuis sa migration vers SAP Business Suite optimisée par SAP HANA sur des serveurs IBM Power, Intas a commencé à constater des améliorations mesurables dans plusieurs processus métier. En particulier, l’entreprise a considérablement accéléré la clôture de fin de mois, ce qui permet un accès rapide aux données pour la planification de la production.

« Dans le passé, l’examen méticuleux des données de fin de mois de 48 filiales mondiales était un processus particulièrement éprouvant », souligne M. Thaker. « Chaque tâche individuelle de reporting prenait jusqu’à huit heures, après quoi nos équipes consolidaient manuellement les résultats. Aujourd’hui, nous avons réduit cette partie du workflow à une heure seulement. Au total, nous avons ramené la clôture de fin de mois à seulement cinq jours, soit une réduction d’environ 67 %. »

M. Thaker poursuit : « Envoyer plus rapidement les données de vente à nos équipes de planification nous a déjà permis de réduire nos retards de commandes de 25 %. Et à l’avenir, l’utilisation des capacités avancées de la chaîne d’approvisionnement de SAP Business Suite optimisée par SAP HANA nous permettra de réduire les retards et d’accélérer encore les livraisons ».

Intas mène ses activités sur une plateforme informatique robuste, et il sait que les services commerciaux SAP critiques sont exécutés sur une infrastructure conçue pour assurer une haute disponibilité. En outre, l’entreprise réduit à la fois la durée des temps d’arrêt prévus pour la maintenance et ses coûts d’infrastructure globaux.

« Au cours des cinq mois où nous avons utilisé IBM Power, nous n’avons rencontré aucun problème technique avec la plateforme : les performances des applications SAP pour nos utilisateurs finaux ont été irréprochables », confirme M. Thaker. « La combinaison du stockage, de la compression et de la déduplication d’IBM FlashSystem avec SAP HANA a également eu un impact très positif. Nous avons réduit la base de données de notre application SAP de 6 To à 780 Go, ce qui accélère nos workloads de protection des données et assure la sécurité des données vitales. »

Aujourd’hui, Intas dispose d’une plateforme résiliente capable de soutenir sa croissance et de faciliter sa transition vers SAP S/4HANA.

« Nous sommes extrêmement satisfaits des performances, de la fiabilité et de l’évolutivité de nos systèmes d’entreprise SAP exécutés sur les serveurs IBM Power et SLES pour les applications SAP » conclut M. Thaker. « Notre engagement avec IBM et Silver Touch a été une expérience formidable du début à la fin, et nous sommes impatients de travailler avec les deux organisations sur de futurs projets d’infrastructure. »