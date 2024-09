En outre, l’équipe de Hera espère corréler les données relatives à la qualité des déchets avec les lieux de collecte, pour permettre à l’entreprise de développer des campagnes d’information ciblées visant à aider les gens à mieux différencier les déchets.

En suivant la méthodologie agile d’IBM Garage, Hera et l’équipe IBM Garage ont co-créé et publié en huit semaines un produit minimum viable (MVP) qui intègre IBM Watson Studio et la technologie IBM Watson Machine Learning pour générer un outil dédié au cas d’utilisation, notamment un modèle d’apprentissage automatique pour reconnaître les principaux modèles de déchets. « Les outils IBM nous ont permis de concrétiser des idées qui n'étaient alors que sur papier, dans un processus beaucoup plus rapide et plus agile », explique Alessandro Collina.

Il poursuit : « Maintenant, le défi le plus urgent est de comprendre comment tout cela peut être industrialisé. Comment faire un prototype, par exemple, sur un seul camion pendant peut-être un an, avec toutes les variations d’éclairage et de météo, et continuer à obtenir les bonnes informations tout au long de l’année. »