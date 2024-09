Le projet de migration et la formation ont pris sept mois et se sont terminés bien avant l’expiration des contrats fournisseurs précédents. « Le projet s’est déroulé très rapidement et il n’y a pas eu d’impact sur les performances du mainframe », déclare Scott Dixon. « De mon point de vue, tout se passait à merveille. »

Du côté des licences, les économies de coûts étaient importantes. Et il est plus simple de gérer un seul fournisseur que deux. De manière générale, le sentiment à l’égard de l’ensemble des outils IBM et de la relation avec le fournisseur est si positif que la banque envisagerait de déployer les outils pour les ordinateurs centraux de CBA, la plus grande société mère de Bankwest.

« Pendant la migration et la transition, nous avons reçu beaucoup de soutien de la part d’IBM Expert Labs », explique Joseph Nguyen. « Le point fort de la relation avec IBM a été leur volonté de veiller à ce que nous obtenions un résultat positif. Ils étaient prêts à faire ce qu’il fallait. »

« Nous apprécions la proximité avec nos fournisseurs afin de travailler ensemble à notre réussite commune », ajoute M. Dixon à propos de cette relation. « C’est ce que nous expérimentons avec IBM jusqu’à présent, et plus ils s’inscrivent dans cette démarche, plus nous sommes heureux. »