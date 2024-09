ASTEX, Ivory et IBM ont livré le premier MVP en seulement huit semaines et le deuxième et troisième MVPs au cours des deux prochains mois. Les développeurs ASTEX ont appris un nouveau langage de programmation et ont adopté des méthodes de travail allégées et agiles. L’équipe a utilisé des techniques de programmation extrêmes pour éliminer la dette technique et modifier les fonctionnalités de la solution. Les cérémonies Agile telles que les itérations hebdomadaires, les rétrospectives et les réunions de planification des itérations ont permis à l’équipe de recueillir les commentaires des parties prenantes et de mettre à jour les solutions selon les besoins.

À la suite du premier MVP, le temps nécessaire pour qu’un étudiant effectue un test de niveau a été réduit de 50 à 10 minutes en moyenne, soit une amélioration de 80 %. IBM Watson Natural Language Understanding peut traiter les réponses vocales et écrites des élèves en extrayant et en analysant les propriétés des expressions telles que le nombre de verbes et de noms.

Le deuxième MVP, ASTEX Language Intelligence (Ali), est un assistant numérique qui accompagne les étudiants tout au long de leur expérience d’apprentissage ASTEX. Ali facilite l’intégration des étudiants et leur placement dans la bonne classe, car il demande d’emblée quel est le travail de l’étudiant, pourquoi il étudie l’anglais et combien de temps il peut consacrer à l’apprentissage de la langue. Le système peut interagir de manière humaine, aidant les élèves à s’exprimer naturellement.

Ali aide également à effectuer des tâches administratives telles que l’annulation d’un cours et à trouver des moyens d’améliorer une note. Il fournit aux étudiants des commentaires sur leurs progrès et peut suggérer des domaines d’amélioration. Ali utilise IBM Watson Discovery pour recommander des exercices qui correspondent aux intérêts et au parcours d’apprentissage de l’étudiant. Par exemple, si un étudiant a exprimé un intérêt pour les voyages, Ali personnalisera les cours de cet étudiant avec des exercices impliquant des voyages afin que le contenu soit plus attrayant. Ali est à la disposition des étudiants 24 heures sur 24, 7 jours sur sept.

Le troisième MVP, la pratique de la parole numérique, utilise IBM watsonx Assistant, IBM Watson Speech to Text et IBM Watson Text to Speech pour aider les enseignants à créer des dialogues écrits ou parlés qui varient en complexité selon les besoins des étudiants. Ce tuteur numérique et cette pratique orale de la langue sont accessibles aux étudiants 24 heures sur 24 via un outil virtuel ou par téléphone.

Étant donné que les membres de l’équipe ASTEX ont eu une expérience si positive en matière de conception centrée sur l’utilisateur qu’ils ont également décidé d’appliquer cette approche à l’interface de la plateforme ASTEX Language Innovation. Les enseignants et les étudiants ont donné leur avis sur la conception et l’organisation de l’application, tandis qu’IBM et ASTEX ont apporté des changements en toute confiance en sachant qu’ils ne rompraient pas d’autres parties de l’architecture conteneurisée. La mise à jour de la conception est plus claire et plus intuitive pour les utilisateurs, ce qui leur permet d’accéder aux informations et de trouver des ressources plus facilement.