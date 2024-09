L'assistant digital a été conçu avec IBM watsonx.ai, les grands modèles de langage (LLM) d'IBM Granite1, IBM Watson Discovery et IBM Cloud Code Engine , le tout enrichi de contenus internes stratégiques d'IBM, principalement des documents liés aux ventes.

IBM Consulting, IBM Software et l'organisation DSI d'IBM ont tiré parti de la technologie et des outils d'IBM pour transformer la gestion des propositions et ont contribué à l'optimisation des produits au niveau de l'entreprise en fournissant un retour d'information aux équipes chargées des produits. Par exemple, watsonx.ai a contribué à générer des réponses aux questions des utilisateurs, tandis qu'IBM Granite a traduit les requêtes des utilisateurs et a recherché des contenus entre l'anglais et le japonais. Pour effectuer des recherches sur les sites Web externes d'IBM, l'équipe a utilisé IBM Watson Discovery et IBM Cloud Code Engine qui reçoit et enregistre le journal d'activité des utilisateurs dans une application de base de données.

L'assistant digital a été conçu pour permettre aux utilisateurs d'identifier et de contacter des experts, d'accélérer la recherche de contenus et d'automatiser la recherche d'informations sur les produits IBM, telles que l'assistance produit, les guides d'utilisation et les équipes produits. Il utilise la recherche générative qui combine des éléments de la recherche traditionnelle sur le web avec des techniques de machine learning pour fournir des réponses pertinentes aux employés d'IBM en fonction des requêtes.

Lorsqu'ils utilisent AskTECHNO, les employés d'IBM peuvent poser des questions en japonais et en anglais pour obtenir une réponse. Grâce à la technique de génération augmentée de récupération (RAG), l'assistant digital peut utiliser le contenu ingéré pour générer des réponses intégrant les informations les plus pertinentes trouvées. Les réponses fournies par AskTECHNO incluent les sources d'information ainsi que la date de publication ou de dernière mise à jour de ces informations.

IBM Japon a lancé la première version d’AskTECHNO en avril 2024. À l'avenir, le plan est de continuer à améliorer AskTECHNO pour réduire le workload lié aux recherches, améliorer la qualité des réponses, intégrer des contenus supplémentaires en anglais, élargir la portée des recherches, et encourager l'adoption d'AskTECHNO au niveau mondial. L'objectif est que tous les employés d'IBM utilisent l'application, en particulier les nouveaux arrivants qui ont besoin d'aide pour rechercher et trouver le contenu de la proposition souhaitée.

1 watsonx.ai inclut des modèles de fondation créés par IBM appelés IBM Granite. Ces modèles de fondation multi-tailles appliquent l’IA générative à la fois au langage et au code.