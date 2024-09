¿Qué es una base de datos vectorial?

La naturaleza de los datos ha sufrido una profunda transformación. Ya no se limita a la información estructurada que se almacena fácilmente en las bases de datos tradicionales. Los datos no estructurados están creciendo del 30 al 60 por ciento año tras año, con publicaciones en redes sociales, imágenes, vídeos, clips de audio y mucho más.2 Por lo general, si desea cargar fuentes de datos no estructuradas en una base de datos relacional tradicional para almacenar, administrar y prepararse para la IA, el proceso requiere mucha mano de obra y está lejos de ser eficiente, especialmente cuando se trata de nuevos casos de uso generativos, como la búsqueda de similitudes. Las bases de datos relacionales son excelentes para administrar datasets estructurados y semiestructurados en formatos específicos, mientras que las bases de datos vectoriales son más adecuadas para datasets no estructurados a través de incrustaciones vectoriales de alta dimensión.