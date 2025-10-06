¿Qué es la adquisición sostenible?

La amenaza del cambio climático y las señales de sus efectos adversos pueden apreciarse en la pérdida de biodiversidad, la escasez de alimentos y agua y el aumento de las catástrofes naturales. En respuesta, algunas organizaciones se esfuerzan por reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) o eliminar los residuos de sus cadenas de suministro.

Además, a las empresas se les exige cada vez más que adopten prácticas empresariales más sostenibles y que muestren sus progresos a través de informes de sostenibilidad. Las partes interesadas están poniendo un mayor énfasis en ver cómo se ponen en práctica las iniciativas ESG y de responsabilidad social corporativa (RSC), razón por la que se han aprobado leyes como la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD, por sus siglas en inglés). La CSRD exige a las empresas de la Unión Europea (UE) que informen sobre el impacto medioambiental y sostenible de sus actividades empresariales, así como sobre sus iniciativas ESG, a través de los informes ESG.

Muchas organizaciones también están sopesando lo que implica que sus operaciones se adhieran a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Hay 17 ODS en total, aunque es probable que los profesionales de la contratación se centren en el Objetivo 12, que insiste en la necesidad de "garantizar pautas de consumo y producción sostenibles". Para alcanzar el Objetivo 12, se han esbozado once metas diferentes. Uno de ellos, el objetivo 12.7, persigue específicamente "promover prácticas de contratación pública que sean sostenibles, de acuerdo con las políticas y prioridades nacionales."1

Todos los aspectos de las adquisiciones, desde la toma de decisiones hasta el abastecimiento y la preparación de la función para el futuro, pueden analizarse para garantizar que las organizaciones disponen de estrategias de adquisición sostenibles viables. Esto ejerce presión sobre los profesionales de la cadena de suministro y adquisiciones para que se fijen objetivos como disminuir la huella de carbono de su empresa reduciendo las emisiones, o vigilar de forma continua que no se produzcan vulneraciones de los derechos humanos, como el trabajo infantil, y para que adopten prácticas de adquisición más sostenibles.