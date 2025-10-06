¿Qué es la adquisición sostenible?

Publicado: 19 de diciembre de 2023
Colaboradores: Tom Krantz, Alexandra Jonker
La adquisición sostenible es la integración de criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) en los procesos de adquisición de una organización. Anima a las empresas a obtener los productos y servicios que necesitan teniendo asimismo en cuenta el desarrollo sostenible, las expectativas de las partes interesadas y los requisitos normativos.
Se entiende por aprovisionamiento la forma en que las empresas adquieren los bienes y servicios que necesitan de fuentes externas para poder funcionar con eficacia. A menudo, las organizaciones entran en un proceso de licitación o concurso para asegurarse de que obtienen el mejor precio, al tiempo que equilibran factores como la calidad, la ubicación y el calendario. La adquisición sostenible se diferencia en que su objetivo es que las organizaciones satisfagan sus necesidades de productos y servicios al mejor precio posible y, al mismo tiempo, repercutan positivamente en las tres dimensiones de la sostenibilidad: el medio ambiente, la sociedad y la economía.
La adquisición sostenible puede alinearse con el marco del balance triple (TBL, por sus siglas en inglés), que da prioridad a las tres P: las personas, el planeta y los beneficios. Este marco sugiere que las organizaciones que maximicen los tres objetivos tienen más probabilidades de tener un impacto positivo en el mundo al tiempo que mejoran sus resultados financieros.
Las tres dimensiones de la sostenibilidad son la medioambiental, la social y la económica.
La sostenibilidad medioambiental se centra en contrarrestar problemas medioambientales como el cambio climático. Por ejemplo, las empresas pueden optar por reducir su impacto medioambiental alejándose de recursos limitados como los combustibles fósiles y adoptando fuentes de energía renovables.
Aunque la sostenibilidad social aún no está definida con claridad, se ha sugerido que engloba todas las actividades humanas y que todos los ámbitos de la sostenibilidad tienen un componente social. La sostenibilidad social prioriza los derechos humanos y considera que el bienestar de todas las personas determina la longevidad, la eficacia y la sostenibilidad de una sociedad.
La sostenibilidad económica se refiere a que las empresas sean sostenibles (es decir, rentables). A veces puede parecer que esté reñida con la sostenibilidad medioambiental, aunque las empresas han avanzado mucho en la integración de la sostenibilidad en su negocio, adoptando prácticas más respetuosas con el medio ambiente y la sociedad, como la adquisición sostenible.
La amenaza del cambio climático y las señales de sus efectos adversos pueden apreciarse en la pérdida de biodiversidad, la escasez de alimentos y agua y el aumento de las catástrofes naturales. En respuesta, algunas organizaciones se esfuerzan por reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) o eliminar los residuos de sus cadenas de suministro.
Además, a las empresas se les exige cada vez más que adopten prácticas empresariales más sostenibles y que muestren sus progresos a través de informes de sostenibilidad. Las partes interesadas están poniendo un mayor énfasis en ver cómo se ponen en práctica las iniciativas ESG y de responsabilidad social corporativa (RSC), razón por la que se han aprobado leyes como la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD, por sus siglas en inglés). La CSRD exige a las empresas de la Unión Europea (UE) que informen sobre el impacto medioambiental y sostenible de sus actividades empresariales, así como sobre sus iniciativas ESG, a través de los informes ESG.
Muchas organizaciones también están sopesando lo que implica que sus operaciones se adhieran a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Hay 17 ODS en total, aunque es probable que los profesionales de la contratación se centren en el Objetivo 12, que insiste en la necesidad de "garantizar pautas de consumo y producción sostenibles". Para alcanzar el Objetivo 12, se han esbozado once metas diferentes. Uno de ellos, el objetivo 12.7, persigue específicamente "promover prácticas de contratación pública que sean sostenibles, de acuerdo con las políticas y prioridades nacionales."1
Todos los aspectos de las adquisiciones, desde la toma de decisiones hasta el abastecimiento y la preparación de la función para el futuro, pueden analizarse para garantizar que las organizaciones disponen de estrategias de adquisición sostenibles viables. Esto ejerce presión sobre los profesionales de la cadena de suministro y adquisiciones para que se fijen objetivos como disminuir la huella de carbono de su empresa reduciendo las emisiones, o vigilar de forma continua que no se produzcan vulneraciones de los derechos humanos, como el trabajo infantil, y para que adopten prácticas de adquisición más sostenibles.
Dependiendo de dónde se encuentre una organización, la adquisición sostenible puede ser obligatoria a través de diversas leyes y reglamentos.
Por ejemplo, la UE exige a las empresas que apliquen prácticas de adquisición sostenible, mientras que Estados Unidos fomenta la transparencia en el sector privado, pero no la impone. Las organizaciones pueden tener en cuenta las siguientes políticas, requisitos y normas de aprovisionamiento a la hora de configurar su estrategia de adquisición sostenible:
Se han introducido varias normas internacionales, como la ISO 20400:2017.2 Este documento proporciona orientación sobre la aplicación de prácticas sostenibles en el proceso de adquisición de una empresa y puede ayudar a informar sobre su estrategia de gestión de la cadena de suministro sostenible.
Las directivas de contratación pública de la UE dictan que los procesos de contratación pública tengan en cuenta los criterios ESG.3 En EE.UU., el Consejo del Reglamento Federal de Adquisiciones (FAR) ha presentado una nueva propuesta, la norma de contratación de productos y servicios sostenibles, que insta a los compradores federales a adquirir productos y servicios sostenibles.4
A menudo, se anima (o se exige) a las empresas a que divulguen sus resultados en materia de sostenibilidad y demuestren su compromiso con la adquisición sostenible. La Global Reporting Initiative (GRI) proporciona un marco para que las organizaciones enmarquen sus informes sobre ESG y sostenibilidad.
En todos los sectores, existen normativas específicas que pretenden lograr una adquisición más sostenible. Organizaciones como el Consejo de Normas de Contabilidad de la Sostenibilidad (SASB) proporcionan normas específicas del sector para ayudar a las empresas a revelar información sobre sostenibilidad a sus stakeholders.
Entre los beneficios notables de la adquisición sostenible se incluyen:
La adopción de políticas de adquisición sostenibles, ya sea a escala mundial integrando la CSR en el proceso de adquisición o a escala local utilizando únicamente materiales reciclados, puede poner a las empresas en la senda de la consecución de sus objetivos de sostenibilidad. Además, puede aumentar el valor de la marca al mejorar la reputación de la empresa y la puntuación ESG, lo que puede crear una ventaja competitiva.
Tomar decisiones de compra más sostenibles puede mejorar las operaciones de compra y reportar beneficios como la reducción de costes tanto a corto como a largo plazo. A modo de ejemplo, una empresa que priorice el abastecimiento sostenible puede obtener un mejor precio en las materias primas trabajando con pequeñas y medianas empresas locales. A largo plazo, pueden descubrir que la localización de su cadena de suministro les ayuda a reducir sus emisiones de GEI.
La clave de una gestión eficaz de la cadena de suministro es disponer de los datos adecuados, lo que también es válido para la adquisición sostenible. Con las métricas adecuadas a mano, ya sea el seguimiento del consumo energético o de las emisiones de Alcance 3, los profesionales del aprovisionamiento pueden calibrar sus estrategias de gestión de riesgos para auditar a los proveedores, prever tendencias y sortear posibles interrupciones dentro de la cadena de suministro.
La adquisición sostenible prioriza el bienestar de todos los integrantes de la cadena de valor. Desde el punto de vista medioambiental, eso significa reducir los residuos y utilizar menos agua. Desde un punto de vista social, eso significa crear mejores condiciones de trabajo para las personas en toda la cadena de suministro. Desde el punto de vista de la gobernanza, significa cumplir los reglamentos y requisitos establecidos.
Así es cómo las empresas pueden integrar la sostenibilidad en sus procesos de aprovisionamiento:
Las empresas pueden examinar su infraestructura de adquisiciones, así como sus iniciativas ESG, para obtener un punto de referencia para ambas. La norma ISO 20400:17 proporciona un marco estratégico de evaluación, lo que permite a las empresas establecer una línea de base y determinar los próximos pasos para la adquisición sostenible.
Dado el número de marcos y normas que existen (por ejemplo, CSRD, GRI, SASB, etc.), hay varias métricas que pueden ayudar a las organizaciones a hacer un seguimiento de sus iniciativas de adquisición sostenible. Abarcan desde aspectos medioambientales (reducción de residuos en metros cúbicos) hasta sociales (compromiso comunitario en horas de voluntariado), pasando por la gobernanza (cumplimiento de la conducta global de la ONU).
Se anima a las organizaciones a dialogar con sus socios sobre los objetivos de sostenibilidad y las métricas ESG. Es posible que las empresas soliciten la información a terceras empresas como Bloomberg, S&P Dow Jones Indices y otras.
A través de la adquisición sostenible, las organizaciones pueden equilibrar la eficiencia de sus operaciones con la sostenibilidad, gracias a la utilización de materiales reciclados o renovables, la implementación de medidas de conservación del agua, el despliegue de prácticas de gestión de energías renovables y mucho más.
