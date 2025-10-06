¿Qué es un informe de sostenibilidad?

Publicado: 19 de diciembre de 2023
Colaboradores: Tom Krantz, Alexandra Jonker
Un informe de sostenibilidad es la divulgación de políticas, metodologías y métricas de rendimiento no financiero a las partes interesadas, incluidos inversores, empleados, clientes y el público.
La práctica abarca métricas medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Sin embargo, un informe de sostenibilidad difiere de un informe ESG en que ESG se centra en evaluar el rendimiento de las empresas en función de las métricas ESG, mientras que la sostenibilidad adopta un enfoque más amplio y examina el modelo de negocio y las metodologías más generales.
Más concretamente, un informe ESG utiliza un conjunto de métricas para evaluar las iniciativas medioambientales, sociales y de gobernanza de una empresa. Utilizando varios marcos de información ESG (enlace externo a ibm.com), las empresas pueden informar a las partes interesadas de su impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente, así como de sus prácticas de gobierno corporativo.
Un informe de sostenibilidad, en cambio, fomenta prácticas empresariales más responsables y éticas al considerar la relación de la organización con el mundo que la rodea. Dado que la sostenibilidad es un concepto complejo, existen varios marcos de información que las empresas pueden aprovechar, aunque la mayoría incluirán términos y conceptos clave como desarrollo sostenible, emisiones de carbono, cadena de suministro y responsabilidad social corporativa (RSC, por sus siglas en inglés).
Una de las principales diferencias entre ESG y sostenibilidad es la noción de motivación frente a la de resultados. Un informe de sostenibilidad examina el modelo de negocio o las metodologías que motivan a una empresa y a sus empleados a actuar en beneficio de la sociedad. Un informe ESG es la medición y el resultado de esas iniciativas y proporciona tanto a las empresas como a los inversores los datos ESG necesarios para fundamentar la toma de decisiones.
Al igual que la RSC, tanto los informes ESG como los de sostenibilidad ayudan a las organizaciones a mejorar la confianza y la reputación entre los consumidores estableciendo objetivos, cumpliendo las metas de reducción y superando las referencias del sector. Las empresas pueden mejorar significativamente la toma de decisiones y la gestión de riesgos teniendo en cuenta las tres dimensiones de la sostenibilidad en su estrategia de sostenibilidad más amplia.
Las tres dimensiones de la sostenibilidad son la medioambiental, la social y la económica.
La sostenibilidad medioambiental se centra en cuestiones medioambientales como el cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad. Una forma de que las empresas reduzcan su impacto medioambiental es abandonar recursos finitos como los combustibles fósiles y el gas natural y adoptar fuentes de energía renovables.
La sostenibilidad social aún no está tan claramente definida. Algunos estudiosos afirman que engloba toda la actividad humana y que todos los ámbitos de la sostenibilidad se remontan a un componente social. Esta dimensión da prioridad a los derechos humanos y reconoce que el bienestar de todas las personas dicta la longevidad, eficacia y sostenibilidad de una sociedad.
La sostenibilidad económica se refiere a que las empresas sean sostenibles (es decir, rentables). A veces puede parecer contradictoria con la sostenibilidad medioambiental. Sin embargo, las empresas han dado pasos significativos en favor de la acción por el clima. Los directores de sostenibilidad, por ejemplo, se encargan de reimaginar las cadenas de valor para mejorar los resultados en materia de ESG en todas las operaciones mundiales. Eso podría significar refinar la forma en que se obtienen las materias primas, adoptar una flota de vehículos eléctricos o priorizar las iniciativas de descarbonización. Sea cual sea el enfoque, el cometido de las empresas sigue siendo el mismo: encontrar un equilibrio entre los beneficios y el planeta en aras de la protección del medio ambiente.
Los informes de sostenibilidad desempeñan un papel crucial en el fomento de la sostenibilidad en las empresas, que se refiere a la estrategia de una empresa para reducir el impacto medioambiental y social negativo derivado de sus operaciones. Las prácticas de sostenibilidad de una organización suelen analizarse en función de métricas ESG que se comparten con el público a través de los informes anuales.
Las empresas pueden comprender mejor tanto los retos como las oportunidades a las que se enfrentan mediante la creación de informes de sostenibilidad que hagan un seguimiento de los hitos y progresos en materia de ESG. El conocimiento derivado de estos informes pueden ayudar a las empresas a alejarse de los modelos económicos lineales tradicionales y, en su lugar, potenciar la economía circular, que prioriza el alquiler, el reciclaje, el reacondicionamiento, la reparación, la reutilización y el uso compartido del material y los productos existentes durante el mayor tiempo posible.
Las empresas pueden obtener los siguientes beneficios al crear un informe de sostenibilidad:
La preocupación por el cambio climático y las condiciones laborales ha ido en aumento en los últimos años, especialmente para las empresas que experimentan interrupciones en la cadena de suministro. Un informe de sostenibilidad puede ayudar a las organizaciones a navegar eficazmente por los efectos adversos de diversas cuestiones ESG proporcionando un vehículo para medir, evaluar y comprender su huella operativa.
Un informe de sostenibilidad exhaustivo puede ayudar a las organizaciones a reimaginar sus modelos de negocio para equilibrar mejor el rendimiento financiero con los objetivos de sostenibilidad. Mediante los informes anuales de sostenibilidad, las empresas pueden atraer a los inversores interesados en un progreso continuo a la hora de cumplir los requisitos de presentación de informes de sostenibilidad.
Las partes interesadas esperan más transparencia de las marcas y las empresas, sobre todo cuando las cuestiones ESG están intrínsecamente ligadas a los resultados de la empresa. Las memorias de sostenibilidad ofrecen una forma práctica de responder a este llamamiento a la transparencia, demostrando que una empresa y su ecosistema de asociaciones dan prioridad a las cuestiones de sostenibilidad.
Un informe de sostenibilidad proporciona a las empresas información valiosa sobre los cambios que se están produciendo en la sociedad y el medio ambiente. Las empresas pueden ver cómo se comparan sus iniciativas ESG con las tendencias generales de sostenibilidad y descubrir posibles áreas de mejora. Esto puede respaldar la toma de decisiones, lo que redundará en un mejor rendimiento en materia de sostenibilidad y en el cumplimiento de los requisitos legales.
Que una empresa esté obligada a presentar un informe de sostenibilidad depende de su ubicación. En Europa, por ejemplo, la normativa sobre inversión sostenible y ESG es obligatoria para algunas organizaciones. Pensemos en la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD, por sus siglas en inglés), una legislación de la Unión Europea que obliga a las empresas a informar sobre el impacto medioambiental y sostenible de sus actividades empresariales, así como sobre sus iniciativas en materia de ESG.
Por el contrario, en Estados Unidos, las empresas no están obligadas a incluir métricas ESG o de sostenibilidad en sus informes anuales, con la excepción de California, que ha promulgado recientemente leyes sobre el clima que obligan a revelar ciertos datos relacionados con el clima. Sin embargo, a menudo les conviene hacerlo, ya que las instituciones y los particulares tienen cada vez más en cuenta las puntuaciones ESG de las empresas en sus decisiones de inversión.
Además, las empresas norteamericanas deben seguir las directrices de la Security Exchange Commission (SEC). La SEC es responsable de identificar cualquier conducta indebida relacionada con las cuestiones ESG, como el lavado verde o el fraude. Organizaciones de terceros como Bloomberg, S&P Dow Jones Indices y otras miden el impacto potencial de los riesgos ESG y estas calificaciones pueden utilizarse junto con otros datos económicos para fundamentar las decisiones de los inversores.
A partir de 2026, las empresas públicas brasileñas deberán divulgar anualmente información sobre sostenibilidad y clima. Los requisitos se basarán en los estándares del ISSB. Del mismo modo, a partir de 2024, las grandes empresas australianas estarán obligadas a cumplir los requisitos de divulgación de información financiera relacionada con el clima. Aunque establecidas por el Australian Accounting Standards Board (AASB), estas normas también se alinearán con las establecidas por el ISSB.
Existen varios recursos para guiar a las organizaciones durante todo el proceso de elaboración de informes.
Para empezar, las empresas pueden hacer referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que actúan como marco de referencia tanto para los gobiernos como para las organizaciones. Introducidos por las Naciones Unidas, los ODS establecen una agenda global para el desarrollo sostenible con la esperanza de lograr un futuro más sostenible para 2030.
A partir de ahí, las empresas pueden dirigirse a varias organizaciones externas que establecen las normas de elaboración de informes de sostenibilidad y pueden ayudar a las empresas a encontrar el marco de elaboración de informes de sostenibilidad más adecuado:
El SASB es una organización sin ánimo de lucro que establece y mantiene normas específicas del sector para ayudar a orientar la divulgación de información sobre sostenibilidad, como las emisiones de GEI, a los inversores y otras partes interesadas del sector financiero.
El ISSB es un organismo normativo independiente. La misión del ISSB es crear una amplia base mundial de normas de divulgación de la sostenibilidad de alta calidad para satisfacer las necesidades de los inversores y los mercados financieros.
El GRI es una organización sin ánimo de lucro que ofrece un marco orientativo de aplicación mundial para toda una serie de cuestiones ESG y de sostenibilidad. En la actualidad, las normas de la GRI proporcionan una base de referencia, así como una hoja de ruta, para las empresas que desean establecer objetivos y crear sus propios informes de sostenibilidad.
