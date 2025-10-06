¿Qué es un informe de sostenibilidad?

La práctica abarca métricas medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Sin embargo, un informe de sostenibilidad difiere de un informe ESG en que ESG se centra en evaluar el rendimiento de las empresas en función de las métricas ESG, mientras que la sostenibilidad adopta un enfoque más amplio y examina el modelo de negocio y las metodologías más generales.



Más concretamente, un informe ESG utiliza un conjunto de métricas para evaluar las iniciativas medioambientales, sociales y de gobernanza de una empresa. Utilizando varios marcos de información ESG (enlace externo a ibm.com), las empresas pueden informar a las partes interesadas de su impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente, así como de sus prácticas de gobierno corporativo.

Un informe de sostenibilidad, en cambio, fomenta prácticas empresariales más responsables y éticas al considerar la relación de la organización con el mundo que la rodea. Dado que la sostenibilidad es un concepto complejo, existen varios marcos de información que las empresas pueden aprovechar, aunque la mayoría incluirán términos y conceptos clave como desarrollo sostenible, emisiones de carbono, cadena de suministro y responsabilidad social corporativa (RSC, por sus siglas en inglés).

Una de las principales diferencias entre ESG y sostenibilidad es la noción de motivación frente a la de resultados. Un informe de sostenibilidad examina el modelo de negocio o las metodologías que motivan a una empresa y a sus empleados a actuar en beneficio de la sociedad. Un informe ESG es la medición y el resultado de esas iniciativas y proporciona tanto a las empresas como a los inversores los datos ESG necesarios para fundamentar la toma de decisiones.

Al igual que la RSC, tanto los informes ESG como los de sostenibilidad ayudan a las organizaciones a mejorar la confianza y la reputación entre los consumidores estableciendo objetivos, cumpliendo las metas de reducción y superando las referencias del sector. Las empresas pueden mejorar significativamente la toma de decisiones y la gestión de riesgos teniendo en cuenta las tres dimensiones de la sostenibilidad en su estrategia de sostenibilidad más amplia.