¿Qué es la planificación de la cadena de suministro?

Las cadenas de suministro son redes globales complejas que deben adaptarse a las expectativas cambiantes de los clientes, a la incertidumbre económica y al riesgo operativo. Estas presiones hacen que la planificación eficaz de la cadena de suministro sea una prioridad estratégica para muchas organizaciones.

La importancia de la planificación de la cadena de suministro se ha visto subrayada por la volatilidad del mercado de los últimos años. Las pandemias mundiales, las catástrofes naturales, las tensiones geopolíticas y otros factores pueden causar estragos en las redes de transporte, las operaciones de los proveedores y la capacidad de producción. Estos problemas provocan posibles desabastecimientos, plazos de entrega más largos y cambios en los precios.

La planificación ayuda a abordar estos riesgos de la cadena de suministro. Gracias a unas capacidades de planificación fiables, las organizaciones pueden satisfacer la demanda de los clientes, reducir el exceso de existencias y evitar costosas roturas de stock. Una mejor planificación también puede ayudar a una organización a mejorar la eficiencia y la gestión de riesgos.

Muchas empresas están reorientándose de enfoques puramente orientados al coste hacia modelos que priorizan la resiliencia y la eficiencia. De hecho, un 60 % más de líderes de la cadena de suministro consideran que la resiliencia y la agilidad son importantes para la ventaja competitiva que hace cinco años.1