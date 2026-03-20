Asistencia visual remota en la gestión de servicios de campo (FSM)

Con RVA, las organizaciones pueden apoyar a clientes y técnicos en el terreno mediante transmisiones de vídeo enviadas desde dispositivos móviles y gafas inteligentes.

A nivel empresarial, la RVA es un componente clave de la gestión de servicios de campo (FSM), que implica la coordinación de los empleados que operan fuera de la propiedad de la empresa. Se utiliza ampliamente en muchos sectores, como la fabricación, los servicios y la sanidad, para ofrecer una resolución de problemas más rápida, mejorar las tasas de corrección a la primera (FTFR) y mejorar la experiencia del cliente.

Además del vídeo en directo, la RVA también utiliza plataformas de asistencia remota equipadas con herramientas de realidad aumentada (RA) que facilitan la colaboración de empleados y clientes. Al aprovechar las plataformas de soporte remoto y las transmisiones de video en vivo, los expertos remotos pueden observar un entorno del mundo real en otra ubicación y brindar soporte visual.

Según un informe reciente, el tamaño del mercado de RA RVA era grande y crecía de forma constante. Se valoró en 1600 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance los 14 000 millones de dólares en 2030, una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 35 %.1

Las herramientas RVA están transformando las prácticas tradicionales de soporte remoto, pasando de la resolución de problemas basada en voz a experiencias visuales sofisticadas. Los técnicos y clientes que están en el sitio simplemente abren una sesión de soporte de video con un representante a través de un enlace de mensaje de texto y comparten su transmisión de video en vivo. Un experto puede entonces ayudarles utilizando superposiciones sencillas y fáciles de seguir.

La RVA es útil en sectores en los que los equipos deben mantener el equipamiento y la infraestructura en varias ubicaciones. Los equipos de atención al cliente y los técnicos de campo que aprovechan las plataformas de soporte remoto pueden proporcionar soporte técnico en tiempo real sin desplazarse in situ, lo que reduce el tiempo de inactividad, evita los desplazamientos de los camiones y ayuda a agilizar los flujos de trabajo de mantenimiento.