Asistencia visual remota en la gestión de servicios de campo (FSM)

La asistencia visual remota (RVA), a veces llamada soporte remoto o asistencia remota, es una capacidad de soporte digital que permite a los expertos proporcionar ayuda técnica de forma remota mediante vídeo en tiempo real.
Con RVA, las organizaciones pueden apoyar a clientes y técnicos en el terreno mediante transmisiones de vídeo enviadas desde dispositivos móviles y gafas inteligentes.
A nivel empresarial, la RVA es un componente clave de la gestión de servicios de campo (FSM), que implica la coordinación de los empleados que operan fuera de la propiedad de la empresa. Se utiliza ampliamente en muchos sectores, como la fabricación, los servicios y la sanidad, para ofrecer una resolución de problemas más rápida, mejorar las tasas de corrección a la primera (FTFR) y mejorar la experiencia del cliente.
Además del vídeo en directo, la RVA también utiliza plataformas de asistencia remota equipadas con herramientas de realidad aumentada (RA) que facilitan la colaboración de empleados y clientes. Al aprovechar las plataformas de soporte remoto y las transmisiones de video en vivo, los expertos remotos pueden observar un entorno del mundo real en otra ubicación y brindar soporte visual.
Según un informe reciente, el tamaño del mercado de RA RVA era grande y crecía de forma constante. Se valoró en 1600 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance los 14 000 millones de dólares en 2030, una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 35 %.1
Las herramientas RVA están transformando las prácticas tradicionales de soporte remoto, pasando de la resolución de problemas basada en voz a experiencias visuales sofisticadas. Los técnicos y clientes que están en el sitio simplemente abren una sesión de soporte de video con un representante a través de un enlace de mensaje de texto y comparten su transmisión de video en vivo. Un experto puede entonces ayudarles utilizando superposiciones sencillas y fáciles de seguir.
La RVA es útil en sectores en los que los equipos deben mantener el equipamiento y la infraestructura en varias ubicaciones. Los equipos de atención al cliente y los técnicos de campo que aprovechan las plataformas de soporte remoto pueden proporcionar soporte técnico en tiempo real sin desplazarse in situ, lo que reduce el tiempo de inactividad, evita los desplazamientos de los camiones y ayuda a agilizar los flujos de trabajo de mantenimiento.
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Los avances tecnológicos en la realidad aumentada, el streaming de vídeo y la visión artificial, combinados con la adopción generalizada de los dispositivos móviles, están impulsando la RVA. Juntos, estos desarrollos permiten a los clientes y a los técnicos de campo compartir su entorno físico con expertos remotos en tiempo real y recibir orientación detallada.
La RVA suele seguir un proceso de cinco pasos.
Un cliente o técnico puede iniciar una sesión de asistencia visual siempre que necesite ayuda para resolver o solucionar un problema concreto. Normalmente, inician una videollamada a través de una aplicación móvil que puede compartirse mediante un enlace de texto seguro.
Cuando realizan tareas complejas, algunos técnicos suelen ponerse auriculares portátiles como gafas inteligentes para tener las manos libres.
Tras establecer la conexión, el técnico o cliente que necesita ayuda envía su transmisión de vídeo en directo a un experto remoto. Utilizando su transmisión de vídeo en tiempo real, el experto les guía a través de los pasos necesarios para resolver el problema al que se enfrentan.
A diferencia de las interacciones de soporte tradicionales, las interacciones mejoradas con RVA permiten a los expertos observar directamente un problema y, a menudo, acelerar su resolución.
La colaboración visual implica que un experto remoto interactúe directamente con el cliente o técnico y proporcione soporte visual.
Los expertos suelen confiar en herramientas digitales para mejorar su capacidad de colaboración, incluyendo las siguientes características:
Las plataformas avanzadas de RVA a veces se conectan directamente a los flujos de trabajo de la empresa y a los sistemas de gestión de servicios de campo (FSM), lo que permite iniciar sesiones de asistencia directamente desde los centros de contacto o los sistemas de mantenimiento.
Esta característica permite a las organizaciones documentar el trabajo, realizar un seguimiento de los eventos de servicio y automatizar los procedimientos de seguimiento.
Cada sesión de asistencia visual es una oportunidad para que las empresas obtengan perspectivas sobre sus procesos. Las organizaciones pueden añadir vídeos grabados a distancia, capturas de pantalla con anotaciones y procedimientos documentados paso a paso a su base de conocimiento.
Con el tiempo, esta biblioteca de material puede respaldar la incorporación, la formación y una amplia gama de recursos de autoservicio tanto para clientes como para trabajadores.
Aunque las necesidades de las organizaciones difieren ampliamente en función de su sector y tamaño, estas son algunas de las funcionalidades principales que deben ofrecer las soluciones sólidas de RVA:
Las soluciones modernas de asistencia visual remota (RVA) ofrecen a las organizaciones muchas ventajas. Desde la mejora de los flujos de trabajo de mantenimiento hasta la mejora del mantenimiento de registros y el compromiso con el cliente, estos son los principales beneficios de implementar RVA a nivel empresarial:
Para implementar una sólida asistencia visual remota (RVA), las empresas suelen utilizar un enfoque estructurado de cinco pasos:
La asistencia visual remota (RVA) es similar a otras tecnologías de soporte digital, pero única en la forma en que conecta a clientes y técnicos de campo de manera remota con expertos que pueden ayudarles a resolver un problema:
Muchos tipos de organizaciones y sectores confían en la asistencia visual remota (RVA) para mejorar la eficiencia operativa, reducir el tiempo de inactividad, disminuir el coste del mantenimiento y brindar un mejor soporte a sus clientes y técnicos. Estos son algunos ejemplos de cómo se utiliza la RVA en diferentes disciplinas.
Los técnicos de servicio de campo suelen encontrarse con problemas con equipos o dispositivos en el campo. La RVA les permite conectar con expertos remotos a través de transmisiones de video en vivo y recibir instrucciones visuales inmediatas y orientación paso a paso sobre cómo resolver su problema. La RVA ayuda a mejorar el FTFR y reduce la probabilidad de visitas de seguimiento para los técnicos de servicio de campo.
Los centros de contacto dependen cada vez más de capacidades RVA como el soporte de vídeo, que permiten a los clientes iniciar sesiones de asistencia visual mediante enlaces de texto y mostrar sus problemas con productos a través de la cámara de un smartphone. Este enfoque acelera la resolución de problemas y la resolución de incidencias y mejora la experiencia global de soporte.
El sector de la fabricación a menudo requiere conocimientos especializados para reparar maquinaria compleja. Los técnicos de mantenimiento dependen de RVA para compartir las condiciones a través de vídeo en directo con expertos que no están in situ y realizar reparaciones con anotaciones y superposiciones.
La RVA ayuda a los médicos a conectarse de forma remota y a colaborar para configurar el equipo y realizar procedimientos especializados. Mediante el streaming de vídeo, los especialistas ofrecen orientación a distancia, ahorrando el coste y los recursos de desplazarse a instalaciones médicas.
Las organizaciones que necesitan incorporar empleados para que puedan utilizar nuevos equipos o sistemas confían en la RVA para fines de formación. Las superposiciones de RA y el vídeo remoto muestran a los nuevos empleados cómo realizar tareas bajo la supervisión de un profesional experimentado que los observa a través de vídeo remoto. La RVA para la incorporación acelera el desarrollo de habilidades y reduce la dependencia de la formación presencial.
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1 Augmented reality (AR) remote assistance software market size and forecast, Verified Market Research. Enero 2025