¿Qué es la evaluación de modelos?

Algunos modelos abordan “problemas de clasificación”, lo que significa que dividen el mundo en categorías. Las métricas de clasificación son igualmente contundentes. La precisión del modelo es bastante intuitiva: toma el número de predicciones correctas y lo divide por el número total. (En machine learning, la palabra “predicción” se refiere a las conjeturas que hacen los modelos, incluso si la conjetura es sobre algo que sucede ahora, en lugar de en el futuro).

El problema con la precisión de los modelos es que una cifra elevada puede dar a los stakeholders una falsa sensación de seguridad. Un modelo destinado a detectar un evento raro pero catastrófico (por ejemplo, un determinado tipo de cáncer) podría clasificar reflexivamente cada escaneo como negativo. Obtendría una alta precisión del modelo, porque el 99,99 % de esas lecturas negativas serían correctas. Pero esta alta precisión sería un consuelo para el pobre paciente que recibió el raro falso negativo. El modelo era preciso en un sentido técnico, pero no hacía su trabajo.

Resulta útil dividir el rendimiento de un modelo de clasificación en los tipos de predicciones o conjeturas fundamentadas que hace. En una tarea de clasificación binaria, como la detección del cáncer, hay cuatro resultados posibles (cuando se organizan en una tabla de 2x2, este marco se denomina a menudo una “matriz de confusión”):

Verdaderos positivos (se detectó el cáncer con precisión) Verdaderos negativos (se descartó el cáncer con precisión) Falsos positivos (se detectó el cáncer, pero el resultado fue erróneo) Falsos negativos (no se detectó el cáncer, y esto fue un error)

Ya se empieza a ver por qué merece la pena distinguir estas categorías. Un diagnóstico de cáncer falso positivo sin duda sería traumático, hasta que más pruebas revelaran que el episodio fue un problema médico. Pero una lectura falsa negativa puede ser fatal.

Los profesionales de la ciencia de datos han desarrollado una serie de submétricas para sondear el rendimiento de los clasificadores y evaluar las relaciones entre los cuadrantes de la matriz de confusión.

La métrica llamada precisión pregunta: de todas las predicciones positivas que hizo un clasificador, ¿cuántas fueron correctas?

Un algoritmo de reconocimiento de imágenes instalado en un vehículo recorre diez cruces en un circuito de pruebas, seis de los cuales cuentan con señales de stop. Sin embargo, decir que un modelo “captó las seis señales de stop” sería eludir posibles diferencias clave en la precisión. Si marcó los seis con precisión y no produjo falsos positivos, entonces tenía una precisión de 6/6, o 100 %. No obstante, si detectó esas seis señales pero también vio cuatro señales de stop que no existían, su precisión fue solo de 6/10, es decir, apenas un 60 %.

La métrica llamada recuperación (también conocida como “tasa de verdaderos positivos”) mide algo sutilmente diferente. Esta métrica pregunta, de todas las señales de alto que efectivamente estaban allí, ¿cuántas captó el modelo?

Imagine otro circuito de prueba con 100 intersecciones, 50 de las cuales tienen señales de stop. Un modelo que detecte 30 de estas señales de stop tendría una tasa de recuerdo del 60 %; 40 de ellas, del 80 %; y así sucesivamente. (La tasa de recuperación no tiene en cuenta las falsas alarmas, por lo que, en teoría, se podría “manipular” para alcanzar una tasa de recuperación del 100 % enseñando al modelo a detectar señales de stop por todas partes.)

Estas dos métricas, la precisión y la recuperación, existen en tensión. Un ingeniero que busque mejorar la memoria podría sobrepasarse y crear un modelo que con demasiada frecuencia dé falsos positivos. A menudo, ajustar un modelo equivale a gestionar compensaciones entre una mayor recuperación (captar todos los fenómenos que se busca detectar) y una menor precisión (pasar de la marca y detectar también falsos positivos).

Para gestionar esta compensación, los profesionales del machine learning suelen utilizar una métrica llamada puntuación F1, que es una “media armónica” de precisión y recuperación. (Una media armónica difiere del promedio más tradicional en que se ve afectada de manera desproporcionada por valores bajos. Por lo tanto, una puntuación F1 disminuye rápidamente si la precisión o la recuperación son bajas).

Una puntuación F1 perfecta sería 1,0, pero desafortunadamente no existe una guía única para lo que es una puntuación F1 suficientemente alta, y el contexto es muy importante2. Lo que está claro es que una puntuación más alta en F1 es mejor. Cuanto más se acerque a 1,0, mejor podrá este modelo detectar eficazmente lo que debe detectar, al tiempo que minimiza los falsos positivos y los falsos negativos3.