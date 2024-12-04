¿Qué es la retransmisión en directo?

Los orígenes de la transmisión en directo se remontan a los primeros días de Internet. A principios de la década de 1990, a medida que mejoraban las velocidades de Internet y surgían los primeros reproductores multimedia capaces de admitir la transmisión en directo, los ingenieros comenzaron a experimentar con transmisiones de video en directo en línea. Estos avances permitieron a las personas ver y escuchar contenido en tiempo real, pero también se enfrentaron a importantes obstáculos (las limitaciones técnicas, el ancho de banda restringido y la mala calidad del vídeo eran desafíos comunes).

Una de las primeras retransmisiones en directo exitosas fue un concierto en 1993 con la banda Severe Tire Damage. No mucho después (en 1995), RealNetworks, Inc. utilizó el software RealPlayer para retransmitir un partido de béisbol en directo, sentando las bases para la retransmisión de deportes en directo y las demás innovaciones de retransmisión que seguirían.

El panorama volvió a cambiar en 2005 con el lanzamiento de YouTube. La plataforma para compartir vídeos organizó su primer evento mundial de transmisión en directo, con características populares de YouTube, como el rapero will.i.am, el cantante Esmée Denters y el comediante Bo Burnham, en 2008.

En la actualidad, las retransmisiones en directo están por todas partes, en gran parte gracias al auge de las redes sociales y las plataformas de retransmisión específicas. Servicios como Facebook Live, YouTube Live, Twitch, Instagram Live e incluso LinkedIn han facilitado a cualquier persona con un smartphone o un ordenador la retransmisión en directo a públicos de todo el mundo.

La retransmisión en directo abarca ahora una amplia gama de casos de uso, desde torneos de juegos y rendimiento en directo hasta sesiones educativas y conferencias virtuales, y la introducción de las CDN ha revolucionado la distribución de contenidos en retransmisión. Hoy en día, es habitual que las plataformas de retransmisión utilicen varias CDN simultáneamente, lo que pone aún más de relieve lo esenciales que se han vuelto para ofrecer retransmisiones sin interrupciones y de alta calidad.

Otras tendencias importantes incluyen la multitransmisión (retransmisión del mismo evento en varias plataformas a la vez) y el uso de vídeo pregrabado en emisiones "en directo", lo que permite a los creadores perfeccionar su contenido de antemano y emitirlo como un "evento en directo".

La integración de la tecnología blockchain con las plataformas de retransmisión en directo también ha introducido nuevas capacidades. El blockchain es un libro de contabilidad digital compartido e inmutable que almacena datos en varios nodos de red, lo que hace que las transmisiones en directo compatibles con blockchain sean resistentes a manipulaciones y ciberamenazas. También ayuda a las empresas a crear CDN descentralizadas que distribuyen contenido en directo entre ordenadores, de modo que las plataformas de retransmisión puedan gestionar más fácilmente los aumentos y fluctuaciones de la demanda.