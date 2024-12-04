¿Qué es la retransmisión en directo?

La transmisión en directo es el proceso de transmisión de contenidos de vídeo y audio a través de Internet en tiempo real o casi en tiempo real.
La transmisión en directo ha remodelado la forma en que las personas entregan y se conectan con el contenido. Los espectadores obtienen acceso global en tiempo real a eventos como conciertos, retransmisiones deportivas, lanzamientos de productos, webinars y retransmisiones de videojuegos, mientras que las empresas y los distribuidores de contenidos pueden emitir fácilmente en directo para ofrecer contenidos más inmersivos (e inmediatos).
En comparación con la transmisión tradicional, la transmisión en vivo difiere en:
A medida que evolucionen las tecnologías y capacidades de transmisión, es probable que la audiencia de transmisiones en vivo y su utilidad para las empresas continúen expandiéndose. En el tercer trimestre de 2024, casi el 30 % de los usuarios de Internet de todo el mundo vieron algún tipo de contenido de transmisión en vivo semanalmente1. Además, se espera que el mercado mundial de transmisión en directo crezca más de 20 000 millones de dólares entre 2025 y 20292.
Como tal, la transmisión en directo puede servir como una poderosa herramienta para las empresas que buscan llegar a una audiencia global con productos atractivos e innovadores de entretenimiento, formación y negocios.
La latencia, el desfase entre el evento en directo y la pantalla del espectador, siempre ha sido un reto para los retransmisores en directo. Sin embargo, las redes de entrega de contenido (CDN) de latencia ultrabaja y por debajo del segundo han ayudado a las empresas a superar este problema.
Las CDN son redes de servidores dispersas geográficamente que permiten un rendimiento web más rápido al ubicar copias de contenido web más cerca de los usuarios finales. Estos servidores edge, también llamados "cachés" o "servidores de almacenamiento en caché", actúan como puertas de enlace entre los usuarios y el servidor de origen (principal).
Cada servidor de una CDN almacena copias de contenido, incluidos archivos HTML, imágenes, audio y video, desde el servidor de origen. De esa manera, cuando un usuario solicita contenido de transmisión en directo, puede recibir la transmisión desde el servidor más cercano a su ubicación en lugar de un servidor principal que podría estar a cientos o miles de millas de distancia.
Supongamos que un grupo de expertos en la materia comienza a transmitir desde un ordenador portátil en Nueva York, mientras que una audiencia global, incluido un espectador en Sídney, se une a la transmisión en directo desde sus teléfonos inteligentes. En lugar de conectarse con un servidor central, cada espectador accede al contenido a través del servidor CDN más cercano a su ubicación. En este ejemplo, el espectador de Sídney podría acceder al contenido desde un servidor CDN en Sídney o en el sudeste asiático.
Los servidores CDN acercan los archivos a los clientes, disminuyendo el tiempo que tardan los datos en transmitirse a través de la red, reduciendo los tiempos de carga para los usuarios y minimizando los costos y el consumo de ancho de banda. Las CDN también aumentan la escalabilidad para que miles (o incluso decenas de miles) de espectadores puedan ver la transmisión simultáneamente sin problemas de almacenamiento en búfer.
La transmisión en directo implica varios procesos clave para entregar contenido de bajalatencia a los usuarios:
Los eventos de transmisión en directo comienzan con datos de audio y video sin procesar capturados por fuentes de contenido (cámaras y micrófonos conectados a teléfonos inteligentes, cámaras web y otros dispositivos de grabación).
Antes de la transmisión, las señales de vídeo y audio en bruto deben codificarse en un formato digital (una serie de 1 y 0) y comprimirse para hacerlas aptas para su transmisión por internet. La codificación es el proceso de convertir los datos en un formato digital que los distintos dispositivos puedan entender. Entre los estándares de codificación habituales se incluyen MP3, AAC, H.264, H.265, VP9 y AV1e3.
Las plataformas de retransmisión en directo pueden codificar datos mediante el uso de dispositivos de codificación dedicados (codificadores de hardware), que proporcionan la capacidad de transmisión necesaria para retransmisiones profesionales en directo de alto rendimiento. Sin embargo, también pueden utilizar aplicaciones informáticas como codificadores (llamados codificadores de software), que ofrecen una opción más flexible y rentable para transmitir producciones a menor escala.
La compresión es el proceso de reducir el tamaño de los datos de vídeo y audio eliminando elementos redundantes. Por ejemplo, si el primer fotograma de un vídeo muestra a una persona hablando sobre un fondo violeta, dicho fondo se puede reutilizar en fotogramas posteriores sin necesidad de volver a renderizarlo por completo.
El proceso es similar a catalogar libros en una biblioteca. El bibliotecario procesa y cataloga los libros nuevos a medida que llegan a la biblioteca y almacena la información básica de publicación (título, autor, editorial y fecha de publicación) en un lugar de fácil acceso dentro de la red de la biblioteca.
Si el bibliotecario recibe una nueva edición de una serie de libros que la biblioteca ya posee, el bibliotecario no tiene que volver a catalogar toda la serie. Simplemente pueden añadir información sobre los nuevos volúmenes de la serie a los registros existentes.
El contenido de los medios digitales, especialmente el contenido de transmisión de video en directo, contiene cantidades masivas de datos. Para mantener una retransmisión en directo, las herramientas de transmisión dividen los datos en segmentos más pequeños (generalmente, de unos pocos segundos cada uno) y los transmiten como segmentos de contenido.
Una vez que el contenido está comprimido, codificado y segmentado, está listo para ser distribuido a los espectadores. Para ofrecer un flujo en directo de alta calidad y baja latencia a millones de usuarios potenciales, los servicios de transmision dependen de las CDN.
Los servidores CDN están situados en la periferia de la red y entregan contenido en nombre del servidor de origen. Entonces, en lugar de que el servidor de origen maneje todas las solicitudes de los usuarios, el servidor CDN más cercano al espectador de la transmisión en vivo maneja las solicitudes de datos y el enrutamiento.
Cada dispositivo de usuario que interactúa con la transmisión en directo utiliza un reproductor multimedia dedicado, un reproductor basado en navegador o un reproductor multimedia integrado en una plataforma de redes sociales (como Facebook Live, Instagram Live o retransmisión en directo de TikTok) para recibir, decodificar y descomprimir los datos segmentados de la transmisión en vivo. Este proceso permite que el contenido de transmisión en directo se reproduzca continuamente.
Muchos servicios de retransmisión y reproductores multimedia ofrecen características de transmisión de velocidad de bits adaptativa, que pueden ajustar dinámicamente la calidad del video en función de la velocidad de Internet del espectador. Las velocidades de bits adaptables ayudan a minimizar los problemas de almacenamiento en búfer.
Los orígenes de la transmisión en directo se remontan a los primeros días de Internet. A principios de la década de 1990, a medida que mejoraban las velocidades de Internet y surgían los primeros reproductores multimedia capaces de admitir la transmisión en directo, los ingenieros comenzaron a experimentar con transmisiones de video en directo en línea. Estos avances permitieron a las personas ver y escuchar contenido en tiempo real, pero también se enfrentaron a importantes obstáculos (las limitaciones técnicas, el ancho de banda restringido y la mala calidad del vídeo eran desafíos comunes).
Una de las primeras retransmisiones en directo exitosas fue un concierto en 1993 con la banda Severe Tire Damage. No mucho después (en 1995), RealNetworks, Inc. utilizó el software RealPlayer para retransmitir un partido de béisbol en directo, sentando las bases para la retransmisión de deportes en directo y las demás innovaciones de retransmisión que seguirían.
El panorama volvió a cambiar en 2005 con el lanzamiento de YouTube. La plataforma para compartir vídeos organizó su primer evento mundial de transmisión en directo, con características populares de YouTube, como el rapero will.i.am, el cantante Esmée Denters y el comediante Bo Burnham, en 2008.
En la actualidad, las retransmisiones en directo están por todas partes, en gran parte gracias al auge de las redes sociales y las plataformas de retransmisión específicas. Servicios como Facebook Live, YouTube Live, Twitch, Instagram Live e incluso LinkedIn han facilitado a cualquier persona con un smartphone o un ordenador la retransmisión en directo a públicos de todo el mundo.
La retransmisión en directo abarca ahora una amplia gama de casos de uso, desde torneos de juegos y rendimiento en directo hasta sesiones educativas y conferencias virtuales, y la introducción de las CDN ha revolucionado la distribución de contenidos en retransmisión. Hoy en día, es habitual que las plataformas de retransmisión utilicen varias CDN simultáneamente, lo que pone aún más de relieve lo esenciales que se han vuelto para ofrecer retransmisiones sin interrupciones y de alta calidad.
Otras tendencias importantes incluyen la multitransmisión (retransmisión del mismo evento en varias plataformas a la vez) y el uso de vídeo pregrabado en emisiones "en directo", lo que permite a los creadores perfeccionar su contenido de antemano y emitirlo como un "evento en directo".
La integración de la tecnología blockchain con las plataformas de retransmisión en directo también ha introducido nuevas capacidades. El blockchain es un libro de contabilidad digital compartido e inmutable que almacena datos en varios nodos de red, lo que hace que las transmisiones en directo compatibles con blockchain sean resistentes a manipulaciones y ciberamenazas. También ayuda a las empresas a crear CDN descentralizadas que distribuyen contenido en directo entre ordenadores, de modo que las plataformas de retransmisión puedan gestionar más fácilmente los aumentos y fluctuaciones de la demanda.
Las aplicaciones de retransmisión en directo pueden usar varios protocolos para entregar contenido de audio y video en tiempo real a través de Internet. Cada protocolo tiene aplicaciones específicas, y el protocolo adecuado para una retransmisión en directo determinada depende de factores como el público objetivo, la compatibilidad del dispositivo, las condiciones de la red y los casos de uso específicos.
Los protocolos más utilizados son:
RTMP es uno de los primeros protocolos utilizados para la retransmisión en directo. Es un protocolo con estado (que almacena los datos del usuario entre interacciones) utilizado principalmente para transmitir audio, vídeo y datos por Internet. RTMP se utilizaba habitualmente junto con Adobe Flash Player, pero su uso ha disminuido desde que Flash quedó obsoleto.
RTSP es un protocolo de control de red que permite a los clientes controlar la reproducción de medios en retransmisión habilitando las funciones de pausa, rebobinado y avance rápido. El RTSP funciona con el protocolo de transporte en tiempo real (RTP) para entregar datos multimedia a los dispositivos de los usuarios, especialmente a los que ejecutan aplicaciones de vigilancia y monitorización.
El protocolo HLS fue desarrollado por Apple para funcionar con el protocolo HTTP estándar, lo que lo hace compatible con los firewalls y fácil de implementar. HLS se utiliza habitualmente para entregar archivos de vídeo a la carta y de vídeo en directo a una amplia gama de dispositivos (incluidos smartphones, tablets y televisores inteligentes), especialmente aquellos que utilizan sistemas operativos iOS y macOS.
DASH es un estándar internacional desarrollado por el Moving Picture Experts Group (MPEG), una alianza para estándares de codificación de medios. DASH permite la retransmisión adaptativa de una amplia variedad de códecs y formatos. DASH utiliza un archivo de manifiesto (un archivo de texto simple que contiene metadatos para un grupo de archivos) para describir las ubicaciones de los segmentos de medios y sus atributos. Esta característica facilita la retransmisión de alta calidad tanto en entornos de retransmisión en directo como bajo demanda.
SRT es un protocolo de retransmisión de código abierto altamente confiable que ayuda a las empresas a ofrecer retransmisiones en directo fluidas a través de redes impredecibles. SRT cifra los datos para proteger el contenido durante la transmisión y se recupera bien de la pérdida de paquetes de datos. Esto lo hace muy adecuado para la retransmisión en directo en entornos profesionales.
WebRTC es un protocolo seguro de código abierto que permite la comunicación entre pares en tiempo real en navegadores web utilizando interfaces de programación de aplicaciones (API) simples. WebRTC puede ayudar a los proveedores de contenidos a ofrecer flujos seguros de vídeo, audio y datos sin necesidad de descargar nuevas aplicaciones y plug-ins.
Para los usuarios individuales, la retransmisión en directo solo requiere un dispositivo de grabación (como un teléfono o un ordenador portátil) y la plataforma de retransmisión adecuada para su contenido. Pero para las empresas, que a menudo necesitan ofrecer experiencias de retransmisión de alta calidad y sin fricciones, la retransmisión en directo puede requerir:
Las empresas necesitan un software de retransmisión profesional que pueda manejar múltiples entradas y ofrecer características de producción avanzadas, como tercios inferiores (superposiciones gráficas ubicadas en la parte inferior de la pantalla), gráficos e integración de invitados remotos (que permite a los participantes remotos unirse a una transmisión o evento).
El software de retransmisión suele admitir una amplia gama de fuentes de vídeo y audio, incluidas las fuentes de interfaz de dispositivo de red (NDI) para transmitir vídeos sin comprimir y las fuentes de interfaz digital en serie (SDI) para vídeos comprimidos.
Para la entrega de contenidos, las empresas suelen confiar en las plataformas de vídeo empresarial, que ofrecen características como análisis granulares, herramientas de gestión de contenidos y la capacidad de integrarse con otros sistemas empresariales, como los sistemas de gestión de la relación con el cliente (CRM).
Las CDN globales ayudan a distribuir transmisiones a espectadores de todo el mundo con una latencia mínima.
La retransmisión en directo a nivel empresarial requiere conexiones a Internet fiables y de alta velocidad. Las organizaciones suelen necesitar un mínimo de 50 Mbps de velocidad de subida, especialmente para la retransmisión de alta calidad con múltiples tasas de bits o en 4K. Para ayudar a garantizar la máxima fiabilidad, las organizaciones pueden configurar conexiones a Internet redundantes de diferentes proveedores o utilizar la conmutación por error celular con módems 4G/5G.
El ancho de banda, la cantidad de datos que una red puede transmitir en un período de tiempo determinado, también es un componente clave de las retransmisiones en directo de alta calidad. Un mayor ancho de banda significa una transmisión de datos de mayor volumen. Para ofrecer retransmisiones de alta definición, las empresas necesitan un ancho de banda mínimo de 5 Mbps, pero las transmisiones a gran escala pueden requerir más de 5 Gbps de ancho de banda para optimizar la calidad de la transmisión.
Los flujos suelen cifrarse de extremo a extremo, normalmente mediante cifrado AES-256, para proteger el contenido en tránsito. Si es necesario, los equipos de TI pueden implementar controles de acceso, así como permisos basados en roles, protecciones por contraseña y protocolos de bloqueo geográfico, para limitar quién puede ver una transmisión.
El software de retransmisión en directo ha cambiado la forma en que se consume y comparte el contenido multimedia y su versatilidad permite aplicaciones en todos los sectores comerciales y casos de uso.
Las plataformas de juegos de redes sociales como Twitch, YouTube Live y Facebook Gaming han creado comunidades vibrantes en torno a los creadores de contenido y sus audiencias. Los jugadores pueden transmitir su juego, ofreciendo comentarios, conocimientos y interacción directa con los espectadores.
Y la retransmisión en directo de conciertos, representaciones teatrales y festivales de música puede ayudar a los streamers a llegar a una audiencia global, ofreciendo contenido detrás de escena y experiencias interactivas a los usuarios.
Las aplicaciones de retransmisión en directo ofrecen a los clientes una forma innovadora de interactuar con los clientes y aumentar la lealtad a la marca y la confianza de los clientes. Las empresas pueden utilizarlo para lanzamientos de productos, demostraciones, anuncios de patrocinio y eventos virtuales para showcase sus ofertas e interactuar con los clientes en tiempo real.
También pueden transmitir webinars y sesiones de preguntas y respuestas en directo para ayudar a generar clientes potenciales, brindar atención al cliente y establecer thought leadership.
La retransmisión en directo permite a las organizaciones de noticias cubrir eventos y noticias de última hora en tiempo real. Los periodistas pueden retransmitir en directo desde el campo para dar al público acceso inmediato a eventos importantes. Los espectadores también pueden utilizar plataformas de retransmisión para ver emisiones de televisión en directo.
Esta inmediatez aumenta el impacto de las noticias y facilita la interacción directa del espectador, con entrevistas en directo y paneles de debate.
Las empresas suelen utilizar software de videoconferencia (Zoom, por ejemplo) para retransmitir en directo eventos de comunicación interna, como reuniones públicas, anuncios, sesiones de incorporación y formación.
El uso estratégico de la retransmisión en directo para ofrecer comunicaciones importantes permite a todos los empleados, independientemente de su ubicación, recibir información simultáneamente y relacionarse directamente con la dirección de la empresa.
Las cadenas de transmisión, las ligas deportivas y los equipos utilizan la retransmisión en directo para transmitir juegos y partidos en todo el mundo, para que los fanáticos puedan tener la experiencia de la emoción del evento como si estuvieran allí en persona. Las plataformas de retransmisión también ofrecen característica como múltiples ángulos de cámara, análisis en directo y chat interactivo para mejorar la experiencia de visualización.
La retransmisión en directo es una herramienta invaluable para fomentar la conexión y la interacción entre clientes y consumidores. Los servicios de retransmisión en directo ofrecen a las empresas varios beneficios clave:
Sin embargo, la retransmisión en directo puede presentar algunos desafíos.
Si, por ejemplo, los usuarios tienen una experiencia de latencia significativa en una transmisión en vivo, es posible que dejen de interactuar con ella. Esto es especialmente cierto para las retransmisiones en directo de juegos y deportes. Además, las retransmisiones en directo de alta calidad tienen requisitos sustanciales de ancho de banda y conexión a Internet. Un ancho de banda de red insuficiente y conexiones débiles pueden degradar la experiencia de visualización de los usuarios.
La evolución de la retransmisión en directo ha transformado la forma en que las empresas y los clientes interactúan con los medios de comunicación, y es probable que continúe abriendo nuevas vías para el entretenimiento, la educación y la comunicación empresarial a nivel mundial.
La realidad virtual (RV), la realidad aumentada (RA) y la realidad mixta (RM), que permiten a los usuarios interactuar con entornos digitales parcial o totalmente simulados, son más accesibles que nunca. Cuando se integran con herramientas avanzadas de retransmisión en directo, estas tecnologías permiten a los espectadores asistir a eventos en directo en un espacio digital totalmente inmersivo, difuminando la línea entre los mundos físico y virtual.
El despliegue de redes 5G también tiene el potencial de mejorar la retransmisión en directo, ofreciendo retransmisiones de mayor calidad y más confiables en teléfonos móviles y otros dispositivos conectados.
La retransmisión en multiplataforma, también conocida como multistreaming o retransmisión multiplataforma, puede ayudar a los creadores de contenido a retransmitir en directo a diferentes audiencias a través de varias plataformas. En lugar de configurar transmisiones independientes, los streamers pueden utilizar un software especializado para emitir en varios canales simultáneamente.
Las soluciones de retransmisión en directo también están empezando a incorporar tecnologías de inteligencia artificial (IA) y machine learning para crear experiencias de retransmisión más fluidas, seguras y accesibles. Las funciones de IA incluyen subtítulos automáticos y superposiciones interactivas, recomendaciones de contenido personalizadas, calidad de transmisión optimizada y moderación de contenido automatizada.
