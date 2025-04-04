¿Qué es el grid computing?

Ambos tipos de computación se basan en una infraestructura de computación compartida, pero el grid computing se centra más en resolver problemas científicos o de ingeniería a gran escala, mientras que la computación distribuida se centra en tareas más sencillas.

El grid computing se suele asociar con un tipo de computación conocido como "gran desafío", un problema informático basado en la ciencia o la ingeniería que tiene amplias aplicaciones. Quizás el gran desafío más conocido al que ha contribuido el grid computing es el gran colisionador de hadrones del CERN, el acelerador de partículas más potente del mundo.

Además de abordar grandes desafíos, el grid computing también se utiliza para una variedad de propósitos comerciales más prácticos, incluida la gestión de big data y el análisis de datos de alta velocidad, la generación de conocimiento, la investigación científica, las simulaciones financieras y climáticas complejas y la computación de alto rendimiento (HPC).