¿Qué es Document AI?

Las interfaces de programación de aplicaciones (API) son esenciales para conectar los modelos de Document AI con otros sistemas. Las API de Document AI facilitan la integración perfecta de Document AI con las plataformas empresariales, automatizando los flujos de trabajo relacionados con los documentos y ayudando a la extracción y el análisis de datos en tiempo real. Estas API ayudan a Document AI a escalar, haciéndola adaptable a una amplia gama de tareas empresariales al tiempo que se integra con infraestructuras de TI más amplias.

Las plataformas de Document AI también utilizan procesadores como intermediarios entre los archivos de documentos y los modelos de machine learning. Estos procesadores son responsables de acciones específicas como clasificar, dividir, analizar y analizar documentos, lo que ayuda a garantizar que el sistema procese y comprenda correctamente cada documento.

El analizador estudia e interpreta la estructura de datos. Desglosa los documentos en sus componentes fundamentales, comprende las relaciones entre estos elementos y convierte los datos no estructurados o semiestructurados en formatos que el sistema de IA puede procesar.

Además de comprender el texto, Document AI puede analizar la estructura y el diseño de los documentos. Reconoce elementos como encabezados, párrafos, tablas y listas, lo que ayuda a la IA a comprender la jerarquía y el contexto del documento. Este análisis estructurado resulta útil para identificar pares clave-valor, como en las facturas, donde Document AI extrae los importes adeudados y las fechas de pago para reducir la necesidad de introducirlos manualmente.

La mayoría de los modelos estándar de Document AI vienen preentrenados para numerosos tipos de documentos, pero las empresas suelen utilizar documentos especializados con formatos, terminología o diseños únicos específicos de su ámbito. El fine-tuning de los modelos de Doc AI permite adaptarlos a necesidades específicas. Por ejemplo, una firma legal podría afinar un modelo para comprender mejor la jerga legal, las cláusulas contractuales y las peculiaridades de formato, haciendo que la IA sea más precisa.

Los sistemas avanzados de Document AI van más allá de la simple extracción de datos y proporcionan resúmenes de documentos extensos. Al resaltar los puntos clave del documento, estos sistemas permiten a los usuarios captar rápidamente la información esencial sin tener que leer todo el documento.

Document AI suele integrarse con el almacenamiento en la nube y los sistemas empresariales para agilizar la gestión y el análisis de documentos en toda la organización, dando a los usuarios adecuados acceso a los documentos y la información que necesitan, cuando lo necesitan.